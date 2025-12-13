Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ છે અદ્ભુત... વ્યાજમાંથી જ થાય છે રૂપિયા 2.54 લાખની કમાણી

પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા નાની બચત યોજના હેઠળ ઘણી યોજનાઓ ઓફર કરવામાં આવે છે, જે રોકાણકારોને સારું વળતર આપી શકે છે. આવી જ એક યોજના છે જે તમને 2.5 લાખ રૂપિયા વ્યાજમાંથી કમાઈ આપે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ છે અદ્ભુત... વ્યાજમાંથી જ થાય છે રૂપિયા 2.54 લાખની કમાણી

દરેક વ્યક્તિ રોકાણ દ્વારા મોટું ફંડ બનાવવા માંગે છે, પરંતુ રોકાણ કરવાની યોગ્ય રીત જાણતા ના હોવાથી ઘણીવાર નુકસાનનું જોખમ વધી જાય છે. પરંતુ, જો તમે જોખમ-મુક્ત રોકાણ દ્વારા મોટું ફંડ બનાવવા માંગતા હો, તો પોસ્ટ ઓફિસ નાની બચત યોજનાઓ એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

આજે અમે તમને આવી જ એક સ્કીમ રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ. આ સ્કીમ ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર વળતર આપી શકે છે. આ યોજનામાં રોકાણ કરીને તમે ફક્ત વ્યાજમાંથી લાખો રૂપિયા કમાઈ શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

તમને વ્યાજથી જ મોટી આવક થશે

સરકાર દ્વારા સંચાલિત આ બચત યોજનાની સૌથી ખાસ વિશેષતા એ છે કે તે સંપૂર્ણપણે જોખમ મુક્ત છે. પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના વિશે વાત કરીએ તો, તમે દર મહિને ફક્ત 5,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરીને 8 લાખ રૂપિયા જમા કરી શકો છો. જેમાં તમારી વ્યાજની કમાણી 2.54 લાખ રૂપિયાથી વધુ હશે.

બેંક એફડી કરતા વધારે વ્યાજ

આ યોજના ઘણી એફડી યોજનાઓ કરતા વધુ વ્યાજ દર આપે છે. તે વાર્ષિક 6.7% વ્યાજ દર ચૂકવે છે. આ વ્યાજ દર ત્રિમાસિક ધોરણે સેટલ થાય છે.

વ્યાજની ગણતરી

પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજનામાં વ્યાજની ગણતરી સમજવામાં ખૂબ જ સરળ છે. તમારે પરિપક્વતા સમયગાળા સુધી રિકરિંગ ડિપોઝિટ ખાતામાં દર મહિને નિયમિતપણે 5,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. આ યોજનાનો પાકતી મુદત 5 વર્ષ છે. પરિણામે આ સમયગાળા દરમિયાન તમારું કુલ રોકાણ 3 લાખ રૂપિયા થશે અને 6.7%ના દરે મળતું વ્યાજ 56,830 રૂપિયા થશે. આનો અર્થ એ છે કે પાંચ વર્ષમાં તમારું કુલ ભંડોળ રૂપિયા 3,56,830 થશે.

હવે, તમારે ફક્ત તમારા આરડીને બીજા 5 વર્ષ માટે લંબાવવાની જરૂર છે. આનાથી તમારી રોકાણ કરેલી રકમ ઝડપથી વધશે. તમે આ આરડી યોજનાની પાકતી મુદત 5 વર્ષથી વધારીને 10 વર્ષ કરી શકો છો. આ કિસ્સામાં 10 વર્ષમાં રોકાણ કરેલ રકમ 6,00,000 થશે અને કુલ વ્યાજ 2,54,272 થશે. તેથી 10 વર્ષમાં તમારું કુલ ભંડોળ 8,54,272 થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Post officerd schemepost office rd schemeRD Scheme Post Office

Trending news