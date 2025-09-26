Prev
Investment Tips: જે રોકાણકારો દર મહિને નાની, શિસ્તબદ્ધ બચત કરવા માંગે છે અને સુરક્ષિત અને ખાતરીપૂર્વક વ્યાજ સાથે નિશ્ચિત સમયગાળા દરમિયાન તેમના નાણાં વધારવા માંગે છે, તેમના માટે પોસ્ટ ઓફિસ પાસે રાષ્ટ્રીય બચત રિકરિંગ ડિપોઝિટ યોજના છે. આ ભારતીય ટપાલ વિભાગ (ઇન્ડિયા પોસ્ટ) દ્વારા સંચાલિત એક ઉત્તમ સરકારી બચત યોજના છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:53 AM IST

Post Office ની આ સ્કીમ ₹10,000 માસિક રોકાણ પર અપાવશે ₹1,13,658 ગેરેન્ટેડ રિટર્ન, જાણો વિગત

Post Office: પોસ્ટ ઓફિસમાં નેશનલ સેવિંગ્સ રેકરિંગ ડિપોઝિટના નામથી એક બચત યોજના છે, જે વિશ્વાસપાત્ર અને સુરક્ષિત છે. આ યોજના ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. આ સ્કીમ તે લોકો માટે આદર્શ છે જે દર મહિને થોડી-થોડી રકમ રોકાણ કરી, એક ચોક્કસ સમય બાદ સારૂ રિટર્ન મેળવવા ઈચ્છે છે. નિયમિત માસિક બચતની સાથે-સાથે ક્વાર્ટર ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ અને સરકારી ગેરંટી આ યોજનાને ખાસ બનાવે છે. આ યોજના ખાસ કરી નોકરિયાત, ગૃહિણીઓ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને બાળકો માટે યોગ્ય છે, જે ઓછા જોખમમાં સુરક્ષિત ભવિષ્યની યોજના બનાવવા ઈચ્છે છે.

આ સ્કીમ વિશે જાણો
પાત્રતા: કોઈપણ ભારતીય નાગરિક (વ્યક્તિગત, સંયુક્ત ખાતું, અથવા સગીરના નામે વાલી દ્વારા).
ન્યૂનતમ થાપણ: દર મહિને ફક્ત ₹100 (ત્યારબાદ ₹10 ના ગુણાંકમાં). મહત્તમ થાપણ મર્યાદા નથી.
ડિપોઝિટ અવધિ: 5 વર્ષ (60 મહિના), આ સમયગાળો નિશ્ચિત છે.
વ્યાજ દર: વાર્ષિક 6.7% (સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી). સૌથી અગત્યનું, વ્યાજની ગણતરી ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ ધોરણે કરવામાં આવે છે, જે તમારા વળતરમાં ઝડપથી વધારો કરે છે.
જમા કરવાનો શ્રેષ્ઠ સમય: દર મહિનાની 15 તારીખે અથવા તે પહેલાં.
લોન સુવિધા: ખાતું ખોલ્યાના 1 વર્ષ પછી, તમે થાપણ રકમના 50% સુધી લોન મેળવી શકો છો.
કર લાભો: આ યોજના પર હાલમાં કોઈ કર મુક્તિ ઉપલબ્ધ નથી (તે કલમ 80C હેઠળ આવરી લેવામાં આવતી નથી).

₹10,000 માસિક રોકાણ પર ₹1,13,658 ગેરેન્ટેડ રિટર્ન
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમમાં દર મહિને 10 હજારનું રોકાણ કરશો તો ગણતરી પ્રમાણે મેચ્યોરિટી પર એટલે કે પાંચ વર્ષ બાદ તમને ₹1,13,658 ગેરેન્ટેડ રિટર્ન મળશે. ગણતરી પ્રમાણે પાંચ વર્ષમાં કુલ તમે ₹6,00,000 રોકાણ કરો છો, જેના પર વ્યાજ તરીકે તમને ₹1,13,658 નું રિટર્ન મળશે. એટલે કે તમારી પાસે કુલ ₹7,13,658.29 નું ફંડ તૈયાર થઈ જશે.

મહત્વના નિયમ અને સુવિધાઓ
મંથલી જમામાં ચૂક- જો તમે કોઈ મહિને પૈસા જમા ન કરો તો દર 100 રૂપિયા પર 1 રૂપિયાનો દંડ લેવામાં આવશે.
એકાઉન્ટ રિવાઇવલ: વધુમાં વધુ 4 સળંગ ડિફોલ્ટની મંજૂરી છે. જો સતત 4 ડિફોલ્ટ થાય, તો એકાઉન્ટ બંધ થઈ શકે છે, પરંતુ તમારી પાસે તેને રિવાઇવલ કરવાનો વિકલ્પ છે.

સમય પહેલા બંધ કરવું
તમે ખાતું ખોલાવવાના 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ તેને બંધ કરાવી શકો છો. જો તમે 3 વર્ષ પહેલા બંધ કરો તો તમને પોસ્ટલ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટના વ્યાજદર બરાબર વ્યાજ મળશે, જે ઓછું હોય છે. 10 વર્ષથી મોટી ઉંમરનું બાળક પોતાનું ખાતું ખોલાવી શકે છે. નાના બાળકો માટે આ ખાતું તેના વાલીઓ દ્વારા ખોલી શકાય છે.
 

