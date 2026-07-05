/Post Office Schemes: દરરોજ 100 રૂપિયા બચાવી પોસ્ટ ઓફિસમાં કરો જમા, ગેરંટી સાથે તૈયાર થશે 5 લાખનું ફંડ

શેર બજારના ઉતાર-ચઢાવથી દૂર જો તમે તમારા પૈસાની સુરક્ષા સાથે ગેરેન્ટેડ રિટર્ન ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તેમાંથી એક લોકપ્રિય યોજના છે નેશનલ સેવિંગ્સ રિકરિંગ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ, જેને આરડી કહેવામાં આવે છે. આ યોજનામાં તમે માત્ર 100 રૂપિયા મહિનાના રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો. તેની મોટી ખાસિયત છે કે જો તમે દર મહિને 300 રૂપિયા જમા કરવાનું લક્ષ્ય બાવો છો તો કોઈ જોખમ વગર 5 લાખથી વધુનું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો. આ સ્કીમમાં 6.7 ટકાનું ફિક્સ વ્યાજ, પૈસાની જરૂર પડવા પર લોનની સુવિધા, મેચ્યોરિટી બાદ ખાતું આગળ વધારવા જેવી સુવિધાઓ મળે છે.
100 રૂપિયાથી આ રીતે બનશે 5 લાખનું ફંડ
રોકાણની યોજના જણાવવા સમયે દરેકનો પ્રથમ સવાલ રિટર્નનો હોય છે. પોસ્ટ ઓફિસ આરડી પર વર્તમાનમાં 6.7 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે. જો તમે દર મહિને તમારી કમાણીમાંથી 3000 એટલે કે દરરોજ 100 રૂપિયાનું રોકાણ આ સ્કીમમાં કરો છો. આ રોકાણને તમે આગામી 10 વર્ષ સુધી જાળવી રાકો છો. આ દસ વર્ષમાં તમારા દ્વારા જમા કરવામાં આવેલી મૂળ રકમ 3 લાખ 60 હજાર થશે. વર્તમાન વ્યાજદર પ્રમાણે 1 લાખ 52 હજાર 565 રૂપિયા તમને વ્યાજના રૂપમાં મળશે. આ રીતે 10 વર્ષ બાદ તમારા હાથમાં 5 લાખ 12 હજાર 565 રૂપિયાની રકમ હશે.
રોકાણની શરૂઆત કરવી સરળ
આ યોજના સામાન્ય વ્યક્તિની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખી તૈયાર કરવામાં આવી છે. કોઈપણ ભારતીય નાગરિક તેમાં સિંગલ કે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. મહત્તમ 10 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકાય છે, જ્યારે તમે ઈચ્છો એટલી રકમનું રોકાણ કરી શકો છો. બાળકોના સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટે માતા-પિતા તેના નામ પર આ ખાતું ખોલાવી શકે છે. જો બાળકોની ઉંમર 10 વર્ષથી વધુ છે, તો તેના નામ પર ખાતું ખોલાવી શકાય છે.
જરૂરિયાતના સમયે મળશે લોનની સુવિધા
આર્થિક જરૂરિયાત ગમે ત્યારે આવી શકે છે. તેવામાં આ યોજના રોકડ વ્યવસ્થાની સુવિધા આપે છે. ખાતું ખોલાવ્યાના એક વર્ષ બાદ એટલે કે તમે સતત 12 હપ્તા ભર્યા હોય તો તમારી કુલ જમા રકમના 50 ટકા સુધી લોનના રૂપમાં મેળવી શકો છો. આ લોન પર તમારે આરડીના વ્યાજદરથી માત્ર બે ટકા વધુ વ્યાજ આપવું પડશે. લોન ચુકવવા માટે હપ્તાનો વિકલ્પ રહે છે. જો કોઈ કારણે તમે લોન ચુકવી શકતા નથી તો બાકી રકમ ખાતું મેચ્યોર થવા પર મળનાર ફાઇનલ ફંડમાંથી કાપી લેવામાં આવે છે.
મેચ્યોરિટીના નિયમ સમજો
પોસ્ટ ઓફિસ આરડીનો કુલ સમયગાળો 60 મહિના એટલે કે 5 વર્ષનો હોય છે. તમે ઈચ્છો તો મેચ્યોરિટી બાદ એક સામાન્ય અરજી આપી તેને પાંચ વર્ષ માટે વધારી શકો છો. જો તમે નવા પૈસા જમા કરવા ઈચ્છતાં નથી તો પણ ખાતાને આગામી પાંચ વર્ષ સુધી યથાવત રાખી શકો છો. આ યોજનામાં 1થી 15 તારીખ વચ્ચે ખાતું ખોલાવી શકાય છે. જો તમે વચ્ચે ખાતું બંધ કરવા ઈચ્છો તો 3 વર્ષ બાદ પ્રી-મેચ્યોર ક્લોઝરની છૂટ છે. પરંતુ સમય પહેલા ખાતું બંધ કરાવવા પર તમને આરડીની જગ્યાએ માત્ર પોસ્ટ ઓફિસના બચત ખાતા જેટલું વ્યાજ મળશે.