Post Office ની કમાલની સ્કીમ, જોખમ લીધા વગર બનશે 17 લાખ રૂપિયાનું ફંડ

જો તમે તમારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો અને નાની રકમથી રોકાણ શરૂ કરવા અને લાંબા ગાળે નોંધપાત્ર ભંડોળ ઊભું કરવા માંગો છો, તો તે સંપૂર્ણપણે શક્ય છે. અમે તમને એક પોસ્ટ ઓફિસ યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને આ આયોજનમાં મદદ કરી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 20, 2025, 12:12 PM IST

દરેક વ્યક્તિ પોતાની બચતના પૈસાનું એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે જ્યાં પૈસા સુરક્ષિત રહે અને રિટર્ન પણ સારૂ મળે. એક વ્યક્તિ માટે બચત અને રોકાણ ખૂબ જરૂરી હોય છે કારણ કે ભવિષ્યમાં બાળકોનો અભ્યાસ, લગ્ન અને અન્ય જરૂરિયાત માટે મોટા ફંડની જરૂર પડે છે. તેવામાં પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ એક શાનદાર વિકલ્પ બની છે. આ સ્કીમ ન માત્ર સુરક્ષિત છે, પરંતુ નિયમિત બચતથી મોટું ફંડ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આવો આ સ્કીમ વિશે જાણીએ.

શું છે પોસ્ટ ઓફિસ  RD સ્કીમ?
પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) એક સરકારી બચત યોજના છે જેમાં ફિક્સ્ડ માસિક ડિપોઝિટની જરૂર પડે છે. આ યોજનાની સૌથી સારી વાત એ છે કે તેમાં કોઈ બજાર જોખમ શામેલ નથી. આ યોજના 6.7% વાર્ષિક વ્યાજ દર આપે છે, જે ચક્રવૃદ્ધિ સાથે વધે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે વ્યાજ પર વ્યાજ મેળવો છો, જેનાથી તમારા પૈસા ઝડપથી વધે છે.

17 લાખ રૂપિયાનું ફંડ કેવી રીતે બનાવવું?
ધારો કે તમે આ RD માં દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો. 5 વર્ષ સુધી રોકાણ કર્યા પછી, તમે કુલ 6 લાખ રૂપિયા જમા કરશો, અને વ્યાજ સાથે, તમે લગભગ 713,659 રૂપિયા કમાવશો, જે 1.13 લાખ રૂપિયાનો નફો થશે. જો તમે 10 વર્ષ સુધી રોકાણ કરો છો, તો તમારું કુલ રોકાણ 12 લાખ રૂપિયા થશે, પરંતુ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજને કારણે, તમારી રકમ 1708,546 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમને લગભગ 5 લાખ રૂપિયાનો વધારાનો નફો થશે. આ યોજના ખાસ કરીને તે લોકો માટે સારી છે જેઓ ધીમે ધીમે ભંડોળ બનાવવા માંગે છે અને કોઈ જોખમ લેવા માંગતા નથી.

કઈ રીતે ખાતું ખોલવવું અને શું છે નિયમ?
RD ખોલાવવું ખૂબ સરળ છે. તમે માત્ર 100 રૂપિયાથી તેની શરૂઆત કરી શકો છો. તેની મહત્તમ કોઈ મર્યાદા નથી, એટલે કે તમે તમારી ક્ષમતા અનુસાર રોકાણ કરી શકો છો. 10 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરનું બાળક પોતાના માતા-પિતાની સાથે મળી આ ખાતું ખોલાવી શકે છે. જ્યારે બાળક 18 વર્ષનું થઈ જશે, ત્યારે તેણે નવું KYC અને ફોર્મ ભરવું પડશે.

આ યોજનાની કુલ મુદત 5 વર્ષ છે. તમારી જરૂરિયાતોને આધારે, તમે 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી ખાતાને બીજા 5 વર્ષ માટે લંબાવી શકો છો. 3 વર્ષ પછી ખાતું બંધ કરવાનો વિકલ્પ પણ છે. જો ખાતાધારક મુદત દરમિયાન મૃત્યુ પામે છે, તો નોમિની ભંડોળ ઉપાડી શકે છે અથવા ખાતું ચાલુ રાખી શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

