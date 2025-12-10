Post Office ની આ સ્કીમ છે કમાલ, માત્ર વ્યાજથી થશે 2.54 લાખની કમાણી
Post Office RD scheme: જો તમે જોખમ લીધા વિના તમારી બચત વધારવા માંગતા હો, તો એક ખાસ પોસ્ટ ઓફિસ યોજના પૈસા કમાવવાનું મશીન બની શકે છે. દર મહિને થોડી રકમ જમા કરીને, તમે વર્ષો સુધી નોંધપાત્ર ભંડોળ બનાવી શકો છો.
Trending Photos
જો તમે તમારા પૈસા સુરક્ષિત જગ્યાએ રાખતા સારી કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ તમારા માટે શાનદાર વિકલ્પ છે. તેમાંથી એક યોજના છે પોસ્ટ ઓફિસ રેકરિંગ ડિપોઝિટ (RD), જેમાં દર મહિને થોડી-થોડી રકમ જમા કરી તમે એક મોટી રાશિ તૈયાર કરી શકો છો. ખાસ વાત છે કે આ સ્કીમમાં વ્યાજદર આકર્ષક છે અને સુરક્ષાની ગેરંટી ખુદ સરકાર આપે છે.
સરકાર આપી રહી છે 6.7% નું આકર્ષક વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસની આરડી તે લોકો માટે ખાસ ફાયદાકારક છે જે ઓછા જોખમની સાથે સુરક્ષિત રિટર્ન ઈચ્છે છે. તેમાં સરકાર હાલ 6.7% નું વાર્ષિક વ્યાજ આપી રહી છે, જે ઘણી ફિક્સ્ડ ઇનકમ ઓપ્શનથી સારૂ છે. જો તમે દર મહિને 5000 રૂપિયા જમા કરો છો તો 5 વર્ષ અને પછી તેના એક્સટેન્શન બાદ માત્ર વ્યાજથી સારી કમાણી કરી શકો છો.
જાણો સંપૂર્ણ ગણતરી
પોસ્ટ ઓફિસ આરડીની ગણતરી સમજવી સરળ છે. જો તમે 5 વર્ષ સુધી દર મહિને 5000 રૂપિયા જમા કરો છો તો કુલ રોકાણ 3 લાખ રૂપિયા થાય છે. આ સમયગાળામાં 6.7 ટકા વ્યાજ દરથી લગભગ 56830 રૂપિયાનું વ્યાજ મળી જાય છે. એટલે કે પાંચ વર્ષ બાદ તમારી પાસે ₹3,56,830 રૂપિયા હશે. જો તમે આ આરડીને આગામી પાંચ વર્ષ માટે વધારી દો છો તો કુલ જમા રકમ 6 લાખ રૂપિયા થઈ જશે અને 10 વર્ષ બાદ મળનાર કુલ વ્યાજ લગભગ 2,54,272 રૂપિયા હશે. આ રીતે 10 વર્ષ બાદ તમારૂ કુલ ફંડ 8,54,272 રૂપિયા બની જાય છે.
તમે કેટલા રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો?
આ યોજનાની સૌથી મહત્વની વિશેષતા એ છે કે તમે ફક્ત ₹100 થી ખાતું ખોલી શકો છો. નજીકના કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને RD ખાતું સરળતાથી ખોલી શકાય છે. તે અકાળ બંધ કરવાનો વિકલ્પ પણ આપે છે, એટલે કે જો જરૂર પડે તો તમે પાકતી મુદત પહેલાં ખાતું બંધ કરી શકો છો.
જરૂર પડે તો લોનનો પણ વિકલ્પ
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં એક મોટો ફાયદો છે લોનની સુવિધા. જો તમે ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષ સુધી તમારૂ આરડી ખાતું નિયમિત રૂપથી ચલાવ્યું છે તો તમે જમા રકમ પર 50 ટકા સુધીની લોન લઈ શકો છો. આ લોન પર માત્ર બે ટકાનું વધારાનું વ્યાજ આપવાનું છે, જે સામાન્ય રીતે બજારના વ્યાજદરથી ઓછું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે