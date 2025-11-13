Prev
Post Office: પૈસા છાપવાનું મશીન છે આ સ્કીમ, દરેકને બનાવશે લાખોપતિ!

પોસ્ટ ઓફિસની ધાંસૂ આરડી સ્કિમમાં રોકાણ કરી તમે સારૂ રિટર્ન મેળવી શકો છો. 5 વર્ષ સુધી દર મહિને 25000 હજારનું રોકાણ કરી 17.84 લાખ જેટલું ફંડ બનાવી શકાય છે. આ સ્કીમમાં 6.7 ટકાના દરથી માસિક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ મળે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 13, 2025, 03:07 PM IST

Post office scheme 2025: આજના સમયમાં, જ્યારે મોટાભાગના રોકાણ વિકલ્પો બજારના વધઘટને આધીન હોય છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિ એવી યોજના શોધી રહ્યો છે જે ફક્ત તેમના નાણાંનું રક્ષણ જ નહીં કરે પણ નિશ્ચિત અને મજબૂત વળતર પણ પૂરું પાડે છે. જો તમે ગેરંટીકૃત વળતર સાથેની યોજના શોધી રહ્યા છો, તો તમારી શોધ પોસ્ટ ઓફિસ પર સમાપ્ત થાય છે. આ સરકાર દ્વારા ગેરંટીકૃત યોજનાઓ શૂન્ય જોખમ આપે છે. શ્રેષ્ઠમાંની એક પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) યોજના છે, જેમાં પાંચ વર્ષમાં નાની માસિક બચતને નોંધપાત્ર રકમમાં પરિવર્તિત કરવાની ક્ષમતા છે.

શું છે આ સ્કીમ?
પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ એક માસિક બચત યોજના છે. આ તે લોકો માટે સૌથી સારી છે જે એક સાથે મોટી રકમનું રોકાણ નથી કરી શકતા, પરંતુ દર મહિને એક ચોક્કસ રાશિ બચાવી ભવિષ્ય માટે મોટું ફંડ તૈયાર કરવા ઈચ્છે છે. આ યોજનામાં તમારે દર મહિને એક નક્કી રકમ 5 વર્ષ સુધી સતત જમા કરવાની હોય છે.

હાલમાં, પોસ્ટ ઓફિસ આ RD યોજના પર 6.7% નો આકર્ષક વાર્ષિક વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. આ યોજનાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે વ્યાજની ગણતરી માસિક ધોરણે (ચક્રવૃદ્ધિ માસિક) કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે માત્ર મૂળ રકમ પર જ નહીં પરંતુ માસિક વ્યાજ પર પણ વ્યાજ મેળવો છો, જે તમારા નફામાં ઝડપથી વધારો કરે છે. આ 5 વર્ષના સમયગાળા માટે લોક-ઇન યોજના છે, જે ખાતરી કરે છે કે તમારી બચત શિસ્તબદ્ધ રીતે વધતી રહે.

5 વર્ષમાં ₹17.84 લાખ કમાવવાનું ગણિત સમજો
જો કોઈ રોકાણકાર આ યોજનામાં દર મહિને ₹25,000 નું રોકાણ કરે છે, તો તેઓ 5 વર્ષમાં, એટલે કે 60 મહિનામાં કુલ ₹15,00,000 (15 લાખ) એકઠા કરશે. 6.7% ના વર્તમાન વ્યાજ દર અને માસિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે, ₹15 લાખના આ રોકાણ પર લગભગ ₹2,84,148 નું ચોખ્ખું વ્યાજ મળશે. આમ, 5 વર્ષ પછી પાકતી મુદત પર, રોકાણકારને કુલ ₹17,84,148 નું વળતર મળશે. આ સરકાર દ્વારા ગેરંટીકૃત યોજના છે, તેથી વળતર બજાર જોખમને આધીન નથી. તમારે ફક્ત ₹25,000 થી શરૂઆત કરવાની જરૂર નથી. તમે તમારી ક્ષમતાના આધારે નાની રકમથી મોટું ફંડ બનાવી શકો છો.

₹10,000 દર મહિને રોકાણ પરઃ 5 વર્ષ બાદ લગભગ ₹7,13,659 મળશે.
₹5,000 દર મહિને રોકાણ પરઃ 5 વર્ષ બાદ લગભગ ₹3,56,830 મળશે.

કોણ ઉઠાવી શકે છે આ યોજનાનો લાભ?
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમ દરેક ભારતીય માટે ઉપલબ્ધ છે.

પાત્રતાઃ કોઈપણ વયસ્ક ભારતીય નાગરિક પોતાનું સિંગલ કે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. આ સિવાય વાલી પોતાના 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સગીર બાળકના નામે પણ ખાતું ખોલાવી શકે છે અને તેનું સંચાલન કરી શકે છે.

ન્યૂનતમ અને મહત્તમ રોકાણ: આ યોજનામાં રોકાણ કરવું ખૂબ જ સરળ છે. તમે દર મહિને ઓછામાં ઓછી ₹100 ની રકમથી શરૂઆત કરી શકો છો. મહત્વનું છે કે, મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા નથી. તમે તમારી નાણાકીય ક્ષમતા અનુસાર કોઈપણ માસિક રોકાણ રકમ પસંદ કરી શકો છો.

રોકાણ કરતા પહેલા આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો.
આ યોજનામાં રોકાણ કરતી વખતે ચોક્કસ નિયમોનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમને યોગ્ય રીતે સમજ્યા પછી જ તમારા રોકાણનું આયોજન કરો.

Dhaval Gokani

