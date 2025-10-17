Prev
Post Office ની ધાંસૂ સ્કીમ, 5 વર્ષમાં સીધો 35 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો

જો તમે વધારે જોખમ લીધા વિના તમારી સંપત્તિ વધારવા માંગતા હો અને દર મહિને નાની રકમનું રોકાણ કરીને નોંધપાત્ર વળતર મેળવવા માંગતા હો, તો આ ખાસ પોસ્ટ ઓફિસ યોજના તમારા માટે છે. આની મદદથી, તમે 5 વર્ષમાં સરળતાથી લાખો કમાઈ શકો છો. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે...
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:44 PM IST

Post Office ની રિકરિંગ ડિપોઝિટ (Recurring Deposit) યોજનામાં તમે માત્ર 100 રૂપિયાથી રોકાણની શરૂઆત કરી શક છો. તે માટે મોટી રકમ લગાવવાની હોતી નથી અને દર મહિને નાની રકમ જમા કરી સારો નફો મેળવી શકો છો. આ કારણ છે કે પોસ્ટ ઓફિસની આરડી સ્કીમ સામાન્ય લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે.

જો તમે દર મહિને પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં 50,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો 5 વર્ષમાં કુલ 30 લાખ જમા થશે. સાથે મળનાર વ્યાજની સાથે તમારી કુલ રકમ 35 લાખ સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે તમને આ સ્કીમમાં સારો લાભ મળી શકે છે.

આ સ્કીમ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે કારણ કે તેને સરકારનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે. શેર બજાર કે મ્યૂચુઅલ ફંડની જેમ ઉતાર-ચઢાવ થતો નથી. તમારી રકમ પર વ્યાજ પણ નિશ્ચિત રહે છે, જેનાથી તમારૂ રોકાણ સુરક્ષિત રહે છે.

જો અચાનક પૈસાની જરૂર પડે તો 1 વર્ષ બાદ તમે તમારા જમા રકમના 50 ટકાની લોન પણ લઈ શકો છો. તમે એકાઉન્ટ બંધ કર્યા વગર પૈસા કાઢી શકો છો અને બાદમાં આરામથી ચુકવી શકો છો.

પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમમાં તમે 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીના ટેક્સની છૂટ પણ મેળવી શકો છો. એટલે કે તમે રોકાણ પર ટેક્સ બચાવી શકો છો સાથે સુરક્ષિત કમાણી કરી શકો છો. આ યોજનામાં ટેક્સની પણ સારી બચત થાય છે.

 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

