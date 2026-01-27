Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

દરરોજ બસ 100 રૂપિયા બચાવી પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં કરો રોકાણ, 5 વર્ષમાં બની જશે લાખોનું ફંડ

Post Office Investment: પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ એટલે કે આરડીમાં તમે દર મહિને નાની-નાની બચત કરી મોટું ફંડ બનાવી શકો છો. આરડીમાં રોકાણની સમયમર્યાદા પાંચ વર્ષની હોય છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:15 PM IST

Trending Photos

દરરોજ બસ 100 રૂપિયા બચાવી પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં કરો રોકાણ, 5 વર્ષમાં બની જશે લાખોનું ફંડ

Investment News: કરોડપતિ બનવાનો કોઈ શોર્ટકત હોતો નથી. ન તો કોઈ રોકેટ સાયન્સ જેટલું મુશ્કેલ કામ છે. પરંતુ જો તમે યોગ્ય પ્લાનિંગ, યોગ્ય રણનીતિ, યોગ્ય સ્કીમ અને યોગ્ય સમય પર પૈસા લગાવો અને નાણાકીય ડિસિપ્લિનને બનાવી રાખો તો આરામથી ઓછા સમયમાં મોટું ફંડ બનાવી શકો છો. રોકાણ વિશે નિર્ણય લેતા પહેલા લોકો બેંક અને માર્કેટની સ્કીની તપાસ કરે છે, પરંતુ હંમેશા પોસ્ટ ઓફિસની યોજના ચેક કરવાનું ભૂલી જાય છે.

બેંકોની જેમ પોસ્ટ ઓફિસ પણ રોકાણ અને બચત યોજના ચલાવે છે. આ યોજના ટૂંકા અને લાંબા ગાળા બંને પ્રકારની હોય છે. પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ આવી એક યોજના છે. તેમાં તમે દરરોજ 100 રૂપિયા બચાવી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. જો તમે યોજનામાં એક સાથે રોકાણ કર્યું તો 5 વર્ષમાં 17 લાખનું ફંડ બનાવી શકો છો.

Add Zee News as a Preferred Source

પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ?
પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ એટલે કે  RDમા તમારે દર મહિને એક નાની અને ચોક્કસ રકમ જમા કરવાની હોય છે. લાંબાગાળા માટે બચત કરવા માટે એક સારી યોજના છે. આરડીનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષનો હોય છે. તેને પાંચ વર્ષ માટે વધારી શકાય છે. તમે 1, 2, 3 અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે આરડી એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો.

કોણ ખોલાવી શકે છે એકાઉન્ટ?
પોસ્ટ ઓફિસમાં RD એકાઉન્ટ કોઈપણ વ્યક્તિ ખોલાવી શકે છે. 10 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમર હોવા પર તમે ખુદ એકાઉન્ટ ચલાવી શકો છો. તેમાં 3 લોકો મળી સંયુક્ત ખાતું પણ ખોલાવી શકે છે.

રોકાણની લઘુત્તમ મર્યાદા?
પોસ્ટ ઓફિસની RD સ્કીમમાં રોકાણની લઘુત્તમ મર્યાદા 100 રૂપિયા છે. ત્યારબાદ 10 રૂપિયાના મલ્ટીપ્લાઈમાં તમે રકમ વધારી શકો છો. એટલે કે તમે ઈચ્છો એટલું રોકાણ કરી શકો છો. જો એકાઉન્ટ 1થી 15 તારીખ વચ્ચે ખોલવામાં આવ્યું છે તો દર મહિનાની 15 તારીખ સુધી આગામી હપ્તો જમા કરવો પડશે. જો એકાઉન્ટ 16 તારીખથી મહિનાની છેલ્લી તારીખ સુધી ખુલ્યું હોય તો તે મહિનાની છેલ્લી તારીખ સુધી હપ્તો જમા કરવો પડશે.

કેટલું મળી રહ્યું છે વ્યાજ?
વર્તમાનમાં RD પર 6.70 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. વ્યાજદર દરેક ક્વાર્ટરના આધાર પર કમ્પાઉન્ડ થાય છે, એટલે કે તમને વ્યાજ પર પણ વ્યાજ મળે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Post Office Saving Scheme

Trending news