Prev
Next

પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, દર મહિને 3500 રૂપિયાનું રોકાણ 60 મહિનામાં બનાવશે 'ધનવાન'!

Post Officer RD: પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમમાં દર મહિને ₹3500 નું રોકાણ કરીને, તમે 5 વર્ષ પછી લગભગ ₹2.25 લાખનું ફંડ બનાવી શકો છો. આ એક સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત વળતર સાથેની યોજના છે, જેમાં ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ દ્વારા વ્યાજ ઉમેરવામાં આવે છે અને નાના રોકાણો મોટો નફો આપે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:29 AM IST

Trending Photos

પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી ધાંસૂ સ્કીમ, દર મહિને 3500 રૂપિયાનું રોકાણ 60 મહિનામાં બનાવશે 'ધનવાન'!

Post Office: પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) સ્કીમ લોકો વચ્ચે ખૂબ ફેમસ છે, આ એક સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર રોકાણ છે, જે નાની-નાની બચતથી મોટું ફંડ બનાવવામાં મદદ કરે છે. જો તમે દર મહિને 3500 રૂપિયા આ સ્કીમમાં જમા કરો છો તો પછી 60 મહિના (5 વર્ષ) બાદ તમને કેટલા પૈસા મળશે? હકીકતમાં આ સ્કીમ તે લોકો માટે સારી છે જે જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી અને ફિક્સ રિટર્ન ઈચ્છે છે, તો આવો સમજીએ દર મહિને 3500 રૂપિયાનું રોકાણ આરડીમાં કરીએ તો 60 મહિનામાં કેટલું ફંડ તૈયાર થશે.

પોસ્ટ ઓફિસ આરડી સ્કીમ શું છે?
વાસ્તવમાં પોસ્ટ ઓફિસ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) એક બચત યોજના છે જેમાં તમે દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમ જમા કરાવો છો. આ યોજના 5 વર્ષ (60 મહિના) માટે છે અને દર ક્વાર્ટર (3 મહિના) પર વ્યાજ ઉમેરવામાં આવે છે. 2025 માં, પોસ્ટ ઓફિસ આરડીનો વ્યાજ દર વાર્ષિક 6.7% ની આસપાસ છે. આ યોજના સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે, તેથી તે સંપૂર્ણપણે સલામત છે. તેથી તમે તેમાં ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયા પ્રતિ મહિને રોકાણ શરૂ કરી શકો છો, અને તેની કોઈ ઉપલી મર્યાદા નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

દર મહિને 3500 રૂપિયાના આરડીમાંથી કેટલું વળતર મળે છે?
જો તમે દર મહિને RD માં 3500 રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો 60 મહિના પછી તમારું કુલ ભંડોળ કેટલું હશે તે જાણવા માટે, આપણે RD ની ગણતરી કરવી પડશે. હા, RD માં વળતરની ગણતરી ચક્રવૃદ્ધિના આધારે કરવામાં આવે છે, કારણ કે દર ક્વાર્ટરમાં વ્યાજ ઉમેરવામાં આવે છે.

ગણતરી
 મહિને જમા કરાવેલ રકમઃ 3500 રૂપિયા
સમયગાળોઃ 60 મહિના (5 વર્ષ)
વ્યાજદરઃ 6.7 ટકા પ્રતિ વર્ષ (ક્વાર્ટર કમ્પાઉન્ડિંગ)

વ્યાજની ગણતરી
વ્યાજ = 3500 × [60 × (60+1) × 1.675] / 2400
= 3500 × [60 × 61 × 1.675] / 2400
= 3500 × 6141 × 1.675 / 2400
= 3500 × 10,286.475 / 2400
= 35,99,166.25 / 2400
= 14,996.53 રૂપિયા આશરે

મેચ્યોરિટી પર ફંડઃ
2,10,000 (જમા) + 14,997 (વ્યાજ) = 2,24,997 રૂપિયા લગભગ

એટલે કે, જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ આરડીમાં દર મહિને 3500 રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો 5 વર્ષ પછી તમને લગભગ 2,25,000 રૂપિયા મળશે. આમાં, તમારું રોકાણ 2,10,000 રૂપિયા હશે અને તમને વ્યાજમાંથી લગભગ 15,000 રૂપિયાનો નફો મળશે.
 
3500 રૂપિયા મહિનાની આરડીથી રિટર્ન ગણતરી

ગણતરી આંકડા
મહિને જમા રકમ ₹3,500
સમયગાળો (Tenure) 60 મહિના (5 વર્ષ)
કુલ જમા રકમ ₹2,10,000
વ્યાજદર 6.7% પ્રતિ વર્ષ (ક્વાર્ટર કમ્પાઉન્ડિંગ)
કુલ વ્યાજ લગભગ ₹14,997
મેચ્યોરિટી અમાઉન્ટ લગભગ ₹2,24,997

RD યોજનાના ફાયદા
સુરક્ષા: તેને સરકાર દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે, તેથી તમારા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.
નિશ્ચિત વળતર: 6.7% વ્યાજની ખાતરી આપવામાં આવે છે, જે બજારના વધઘટથી પ્રભાવિત થતું નથી.
લોન સુવિધા: જો તમને અચાનક પૈસાની જરૂર હોય તો તમે RD પર લોન લઈ શકો છો.
સરળ શરૂઆત: તમે કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લઈને RD ખાતું ખોલી શકો છો.

RD યોજના કેવી રીતે શરૂ કરવી
નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં RD ખાતું ખોલવા માટે ફોર્મ ભરો. આ માટે, આધાર કાર્ડ, PAN કાર્ડ, પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો અને KYC દસ્તાવેજો આપો. પછી રોકડ અથવા ચેક દ્વારા 3500 રૂપિયાની પ્રથમ ડિપોઝિટ કરો. આ પછી, દર મહિને 3500 રૂપિયા જમા કરો. તમે ઓનલાઈન અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ચુકવણી કરી શકો છો. તમને જણાવી દઈએ કે અહીંથી તમને એક પાસબુક મળશે, જેમાં તમારી ડિપોઝિટ અને વ્યાજનો હિસાબ હશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Post Office wealth creation plan

Trending news