એકવાર જમા કરો રૂપિયા, પછી દર મહિને ઘરે બેઠા થશે કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની ધાંસૂ સ્કીમ

Post Office: ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા અનેક બચત અને રોકાણ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસની કેટલીક યોજનામાં શાનદાર રિટર્ન મળે છે. આજે અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ વિશે માહિતી આપીશું. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:50 PM IST

એકવાર જમા કરો રૂપિયા, પછી દર મહિને ઘરે બેઠા થશે કમાણી, પોસ્ટ ઓફિસની ધાંસૂ સ્કીમ

Post Office SCSS Scheme: જો તમે પણ ઈચ્છો છો કે નિવૃત્તિ બાદ તમારી આવક બંધ ન થાય અને દર મહિનાના ખર્ચ માટે સારી રકમ આવતી રહે તો પોસ્ટ ઓફિસની Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) તમારા માટે શાનદાર વિકલ્પ છે. સરકાર સમર્થિત આ સ્કીમ ન માત્ર સુરક્ષિત છે, પરંતુ તેમાં મળનાર વ્યાજ પણ તમને દર મહિને 20500 રૂપિયા સુધીનો ફાયદો આપી શકે છે. આવો આ સ્કીમની ગણતરી સમજીએ.

પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સ્કીમમાં જો તમે 30 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો તમને વાર્ષિક 8.0 ટકાના હિસાબથી લગભગ 2.46 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. એટલે કે દર મહિને 20500 રૂપિયા તમારા બેંક ખાતામાં આવશે. આ પૈસા તમને પેન્શનની જેમ દર મહિને મળશે, જેનાથી તમે તમારો ખર્ચ ચલાવી શકો છો.

પહેલાં, આ યોજના હેઠળ મહત્તમ રોકાણ મર્યાદા ₹15 લાખ હતી, પરંતુ હવે તે વધારીને ₹30 લાખ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે તમે બમણી રકમનું રોકાણ કરી શકો છો અને બમણું વ્યાજ મેળવી શકો છો. જેઓ સુરક્ષિત રીતે મોટી રકમનું રોકાણ કરવા અને નિશ્ચિત માસિક આવક મેળવવા માંગે છે તેમના માટે આ સારા સમાચાર છે.

આ સ્કીમનો ફાયદો 60 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના બધા નાગરિક ઉઠાવી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સરકારી કે ખાનગી સેક્ટરમાંથી 55થી 60 વર્ષની ઉંમરમાં નિવૃત્ત થયા છે, તે કેટલીક શરો હેઠળ આ સ્કીમમાં પૈસા લગાવી શકે છે. આ સ્કીમ ખાસ કરી લેવા લોકો માટે છે જે નિવૃત્તિ બાદ પણ ખુદને આત્મનિર્ભર બનાવી રાખવા ઈચ્છે છે.

પરંતુ આ સ્કીમમાં મળનાર વ્યાજ સારૂ છે, પરંતુ તેના પર ટેક્સ આપવો પડશે. જો વાર્ષિક વ્યાજ 50,000 રૂપિયાથી વધુ છે તો તેના પર TDS કપાશે. પરંતુ જો તમારી કુલ વાર્ષિક આવક ટેક્સમાં આવતી નથી તો તમે ફોર્મ 15H ભરી TDSમાં છૂટ મેળવી શકો છો.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

