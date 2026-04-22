પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજના દૂર કરશે પૈસાની ચિંતા, નિવૃત્તિ બાદ દર મહિને ખાતામાં આવશે ₹20,500!
નિવૃત્તિ બાદ જો તમારે નિયમિત આવક જોઈએ છે તો તમે પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમને પસંદ કરી શકો છો. આ યોજના દ્વારા તમે દર મહિને 20500 રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકો છો. આ યોજનામાં સરકાર 8.2 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.
ઉંમરના તે પડાવ પર, જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના જીવનની ભાગદોડ બાદ શાંતિથી શ્વાસ લેવા ઈચ્છે છે ત્યારે સૌથી મોટી ચિંતા પૈસાની હોય છે. નિવૃત્તિ બાદ નિયમિત આવકનું માધ્યમ ન હોય તો ઘણીવાર બચત છતાં પરેશાની રહે છે. જો તમે કે તમારા પરિવારમાં કોઈ વૃદ્ધ આ વિશે ચિંતા કર છે તો સરકારની એક ખાસ યોજના તમારી આ આર્થિક ચિંતા દૂર કરી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસની સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ (SCSS) એક એવો સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ છે, જે વૃદ્ધાવસ્થામાં એક નક્કી અને શાનદાર આવકની ગેરંટી આપે છે. યોગ્ય પ્લાનની સાથે આ સ્કીમ દ્વારા કોઈપણ વરિષ્ઠ નાગરિક દર મહિને આરામથી 20500 રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકે છે.
વૃદ્ધાવસ્થામાં પાક્કી ગેરંટી
સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈપણ મોટી રોકાણ યોજનાનું નામ સાંભળો છો તો લાગે છે કે તે માટે એક સાથે લાખો રૂપિયાની જરૂર પડશે. પરંતુ આ સરકારી સ્કીમની સાથી વાત તેની સરળતા અને પહોંચ છે. તમે માત્ર એક હજાર રૂપિયાથી ખાતું ખોલાવી રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો. આ યોજના હેઠળ મળનાર મળનાર વ્યાજ દરેક ક્વાર્ટરમાં તમારા ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
શું છે રોકાણની શરતો?
આ યોજના વિશેષ રૂપથી 60 વર્ષ કે તેનાથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે. પરંતુ કેટલાક ખાસ મામલામાં નિયમમાં છૂટછાટ મળે છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ 55થી 60 વર્ષની ઉંમર વચ્ચે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી છે તો તે પોતાના પૈસા લગાવી શકે છે. તો દેશની સેવા કરનાર નિવૃત્ત રક્ષાકર્મીઓ માટે મિનિમમ ઉંમર મર્યાદા 50 વર્ષ રાખવામાં આવી છે. પતિ-પત્ની ઈચ્છે તો સંયુક્ત ખાતું ખોલાવી શકે છે. તે માટે આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. રોકાણની મહત્તમ મર્યાદા 30 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. સરકાર આ યોજનામાં 8.2 ટકાના દરે વ્યાજ આપી રહી છે.
આ રીતે દર મહિને મળશે 20500 રૂપિયા
હવે આ યોજનાનું નાણાકીય ગણિત સમજીએ કે આખરે દર મહિને 20500ની કમાણી કઈ રીતે થશે. હાલ SCSS પર 8.2 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જે બજારમાં ઉપલબ્ધ ઘણી અન્ય સ્કીમ કરતા વધુ છે. માની લો એક વરિષ્ઠ નાગરિક આ યોજનામાં 30 લાખ રૂપિયા જમા કરે છે. તેના પર વાર્ષિક 8.2 ટકા પ્રમાણે વર્ષે લગભગ 2,46,000 રૂપિયા વ્યાજ થાય છે. જો તમે વાર્ષિક યોજનાને મહિનામાં વિભાજીત કરો તો દર મહિને આ રકમ 20500 રૂપિયા થાય છે.
