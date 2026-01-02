Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

માત્ર વ્યાજથી 50 લાખ રૂપિયા..... આ સરકારી સ્કીમમાં જબરદસ્ત લાભ, આટલું કરવું પડશે રોકાણ

નાની બચત યોજનાઓ હેઠળ એવી ઘણી યોજના છે, જે તમને મોટી કમાણી કરાવી શકે છે. આ પ્રકારની એક એવી યોજના છે, જે તમને વ્યાજથી 50 લાખની કમાણી કરાવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:41 PM IST

જોખમ વગર લાંબાગાળે મોટી રકમ ઈચ્છનાર માટે સરકાર તરફથી સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ ચલાવવામાં આવે છે, જે મોટા પૈસા આપે છે. આ યોજનામાં ટેક્સ લાભની સાથે મોટું વ્યાજ મળે છે. અમે જે યોજના વિશે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ, તે સ્કીમ પોસ્ટ ઓફિસની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) છે. આ યોજનાથી તમે માત્ર વ્યાજથી 50 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકો છો.

SSY માં તમે દીકરીના નામે એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો અને રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. તેમાં દીકરી 15 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી રોકાણ કરવાનું હોય છે અને જ્યારે તમારી દીકરી 21 વર્ષની થઈ જશે ત્યારે આ યોજનામાંથી બધી રકમ ઉપાડી શકો છો. જો તમે દીકરીના જન્મની સાથે આ યોજનામાં રોકાણ કરો છો તો દર મહિને ઓછી રકમનું રોકાણ કરવું પડશે. જ્યારે 15 વર્ષની થાય ત્યારે તમે રોકાણ બંધ કરી શકો છો, ત્યારબાદ પણ 21 વર્ષની ઉંમર સુધી લાભ મળતો રહેશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ બધી પોસ્ટ ઓફિસની યોજનામાં સૌથી વધુ 8.2 ટકા વ્યાજ મળે છે. દર ક્વાર્ટરના આધારે વ્યાજ નક્કી કરવામાં આવે છે, જે જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026 માટે 8.2 ટકા છે. 31 ડિસેમ્બરે આ ક્વાર્ટર માટે વ્યાજદર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.

દર મહિને જમા કરી શકો છો રકમ?
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં એક નાણાકીય વર્ષમાં મિનિમમ જમા રકમ 250 રૂપિયા છે, જ્યારે મહત્તમ 1.50 લાખનું રોકાણ કરી શકો છો. એક વર્ષમાં તમે 1.50 લાખ એક સાથે કે હપ્તામાં જમા કરી શકો છો. 15 વર્ષનો સમયગાળો થવા સુધી તેમાં પૈસા જમા થઈ શકે છે, પરંતુ ખાતું ખોલવાની તારીખથી 21 વર્ષની ઉંમર સુધી મેચ્યોરિટી પૂરી થાય છે.

માત્ર વ્યાજથી થશે 50 લાખની કમાણી
જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની લાડલીના જન્મ સમયે 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ શરૂ કરે છે તો 21 વર્ષની ઉંમર કે મેચ્યોરિટી સુધી તેને 72 લાખ રૂપિયા મળશે. અહીં તમે ગણતરીથી સમજી શકો છો.

વાર્ષિક રોકાણઃ 1,50,000 રૂપિયા
જમા પીરિયડઃ 15 વર્ષ
મેચ્યોરિટી પીરિયડઃ 21 વર્ષ
વ્યાજદરઃ 8.2 ટકા
કુલ જમા રકમઃ 22,50,000 રૂપિયા
વ્યાજથી કમાણીઃ 49,32,119 રૂપિયા
મેચ્યોરિટી પર કુલ રકમઃ 71,82,119 રૂપિયા.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

