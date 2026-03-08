Prev
Post Office ની ધાંસૂ સ્કીમ, ₹2 લાખનું રોકાણ કરો અને ઘર બેઠા મેળવો 90 હજારનો ફાયદો!

જો તમે જોખમ વગર શાનદાર રિટર્ન ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ એક શાનદાર વિકલ્પ છે. આ સરકારી યોજનામાં માત્ર 2 લાખના રોકાણથી 5 વર્ષમાં તમે 90 હજારની કમાણી કરી શકો છો. તેમાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે અને ટેક્સ છૂટનો પણ લાભ મળે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:27 PM IST

Post Office Scheme: બજારના ઉતાર-ચઢાવ અને અનિશ્ચિતતા વચ્ચે એક સામાન્ય ઈન્વેસ્ટર હંમેશા એવા વિકલ્પ શોધે છે જ્યાં તેના પૈસા સુરક્ષિત રહે અને રિટર્ન પણ બેંક એફડીથી વધારે મળે. જો પણ તમે તમારી મહેનતની કમાણી માટે કોઈ સુરક્ષિત રોકાણ યોજના શોધી રહ્યાં છો તો પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના તમારા માટે એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ભારત સરકારની ગેરંટી સાથે આવતા પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ ખુબ ચર્ચામાં છે. આ યોજનામાં માત્ર 2 લાખના રોકાણ દ્વારા તમે વ્યાજથી 90 હજાર સુધીની શાનદાર કમાણી કરી શકો છો.

જોખમ શૂન્ય, ગેરેન્ટેડ રિટર્ન
પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ બેંક એફડીની જેમ કામ કરે છે, પરંતુ તેનું રિટર્ન આકર્ષક હોય છે. સૌથી મોટી વાત છે કે તેમાં પૈસા સીધા સરકારની નજરમાં રહે છે, જેથી જોખમને કોઈ સ્થાન નથી. આ યોજનાની ખાસિયત છે કે તમે તમારી નાણાકીય જરૂરિયાત અનુસાર એક, બે, ત્રણ કે પાંચ વર્ષ માટે તમારા પૈસા જમા કરી શકો છો.

જો તમે વર્તમાન વ્યાજદરની વાત કરો તો સરકાર એક વર્ષની જમા રકમ પર 6.9 ટકાનું વ્યાજ આપી રહી છે. તો બે કે ત્રણ વર્ષ રોકાણ કરો તો વ્યાજ 7 ટકા મળે છે. પરંતુ મોટો ફાયદો લાંબાગાળામાં રહેતો છે. પાંચ વર્ષ માટે પૈસા રોકાણ કરો તો 7.5 ટકાનું વ્યાજ મળે છે.

2 લાખના રોકાણથી કઈ રીતે થશે 90 હજારનો ફાયદો?
રોકાણની દુનિયાનો એક સીધો નિયમ છે. જેટલું લાંબુ રોકાણ, એટલો વધુ નફો. જો તમે આ યોજનાથી વધુ લાભ ઉઠાવવા ઈચ્છો છો તો પાંચ વર્ષનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકો છો. તેને એક ગણતરી દ્વારા સમજીએ.

જો તમે પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ યોજનામાં પાંચ વર્ષ માટે એક સાથે 2 લાખનું રોકાણ કર્યું. હવે 7.5 ટકાના વાર્ષિક વ્યાજ દર પ્રમાણે પાંચ વર્ષમાં તમારૂ કુલ ફંડ 2,89,990 રૂપિયા થઈ જશે. જેમાં તમને વ્યાજથી 89990 રૂપિયાની કમાણી થશે. એટલે કે જોખમ વગર તમને તેનો લાભ મળશે.

5 લાખના રોકાણ પર બમ્પર રિટર્ન
જો તમારી રોકાણની ક્ષમતા વધુ છે તો તમારી કમાણી વધી જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ રોકાણકાર પાંચ વર્ષ માટે 5 લાખ રૂપિયા જમા કરે છે તો વ્યાજના રૂપમાં તેને 2,24,974 રૂપિયા મળશે. આ રીતે તેનું કુલ મેચ્યોરિટી ફંડ 7,24,974 રૂપિયા થઈ જશે.

 

