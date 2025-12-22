પોસ્ટ ઓફિસની અદ્ભુત સ્કીમ... એકવાર કરો રોકાણ અને ફક્ત વ્યાજથી જ કમાઓ 2 લાખ
Post Office Best Scheme : પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ તેમના સુરક્ષિત રોકાણો અને પ્રભાવશાળી વળતરને કારણે સતત લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે. સરકાર પોતે કોઈપણ નાના કે મોટા રોકાણની સુરક્ષાની ખાતરી આપે છે.
Post Office Best Scheme : જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો અને તમારા પૈસા સુરક્ષિત રાખવા અને મજબૂત વળતર મેળવવા માંગતા હો, તો પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજનાઓ ઉપયોગી થઈ શકે છે. સરકાર પોતે તમારા રોકાણોની સલામતીની ખાતરી આપે છે, જે જોખમ મુક્ત રોકાણ બનાવે છે. અમે તમને એક સરકારી યોજના વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જ્યાં તમે ફક્ત વ્યાજથી જ 2 લાખ સુધી કમાઈ શકો છો. આ અદ્ભુત યોજના પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ છે.
1 થી 5 વર્ષ માટે રોકાણ વિકલ્પો
પોસ્ટ ઓફિસ સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ તેમના પ્રભાવશાળી વળતરને કારણે ખૂબ લોકપ્રિય છે. પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ (PO TD સ્કીમ)ની વાત કરીએ તો, રોકાણકારો તેમની સુવિધાના આધારે એક વર્ષ, બે વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અથવા પાંચ વર્ષ માટે એકસાથે રોકાણ કરી શકે છે. સરકાર વિવિધ મુદત માટે ખોલવામાં આવેલા ખાતાઓ માટે વિવિધ વ્યાજ દર આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે 1-વર્ષના ટાઈમ ડિપોઝિટ માટે 6.9%, 2-વર્ષ માટે 7%, 3-વર્ષ માટે 7.1% અને 5-વર્ષ માટે 7.5% વ્યાજ આપે છે.
આ રીતે તમે ફક્ત વ્યાજથી 2 લાખ રૂપિયા કમાઈ શકો છો
આ સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવાથી ફક્ત વ્યાજથી 2 લાખ રૂપિયાથી વધુ કમાઈ શકો છો, ગણતરી સરળ છે અને તમારે વધુમાં વધુ 5 વર્ષ માટે એક સાથે રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. PO TD કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને, જો તમે તમારા ખાતામાં પાંચ વર્ષ માટે 4.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો આ સમયગાળા દરમિયાન 7.5%ના વ્યાજ દરે તમને પાકતી મુદત પર કુલ 6,52,477 રૂપિયા મળશે.
ખાસ વાત એ છે કે પરિપક્વતા પર તમને મળતી રકમમાં 2,02,477 રૂપિયાનું વ્યાજ હશે. દરમિયાન, જો તમે પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ યોજનામાં પાંચ વર્ષ માટે માત્ર 2.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમને સીધા 1,12,487 રૂપિયા મળશે.
ટેક્સ બેનિફિટ્સ પણ મળશે
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ યોજના માત્ર ઉચ્ચ વ્યાજ કમાણી જ નહીં પરંતુ અન્ય અનેક રોકાણ લાભો પણ પ્રદાન કરે છે. સૌથી અગત્યનું, તે કર મુક્તિ પણ આપે છે. આ સરકારી યોજના રોકાણકારોને આવકવેરા કાયદા, 1961ની કલમ 80C હેઠળ કર લાભો આપે છે. રોકાણ ₹1,000 થી શરૂ કરી શકાય છે, અને સિંગલ અથવા સંયુક્ત ખાતું ખોલવાનો વિકલ્પ છે. તમે આ યોજનામાં ગમે તેટલું રોકાણ કરી શકો છો, એટલે કે કોઈ મહત્તમ મર્યાદા નથી. તમે જેટલું વધુ રોકાણ કરશો, તેટલો વધુ નફો થશે.
દર ત્રણ મહિને વ્યાજ દર બદલાય છે !
જ્યારે સરકાર પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત બચત યોજનાઓમાં રોકાણની સલામતીની ખાતરી આપે છે, ત્યારે સરકાર ત્રિમાસિક ધોરણે તેના વ્યાજ દરોમાં પણ સુધારો કરે છે. પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓના વ્યાજ દર દર ત્રણ મહિને સમીક્ષા પછી સુધારવામાં આવે છે. નાણા મંત્રાલય આ નિર્ણયો લે છે.
