આ છે પોસ્ટ ઓફિસની દમદાર સ્કીમ, માત્ર વ્યાજથી જ થઈ જશે 4.5 લાખ રૂપિયાની કમાણી
Post Office Scheme: જો તમે તમારા રૂપિયાને સુરક્ષિત રાખવા અને સારી કમાણી કરવા માંગો છો, તો પોસ્ટ ઓફિસની ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ તમારા માટે એક બેસ્ટ વિકલ્પ બની શકે છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, આ સ્કીમમાં માત્ર વ્યાજથી જ પાંચ વર્ષમાં 4.5 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. ચાલો જાણીએ કે તમારે કેટલું રોકાણ કરવાની જરૂર છે.
Post Office Scheme: પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં તમારે ફક્ત એક જ વાર રોકાણ કરવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ તમને રોકાણ પર દર વર્ષે વ્યાજ મળતું રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે, તમારા રૂપિયા આપમેળે વધશે અને પાંચ વર્ષ પછી વ્યાજથી 4.5 લાખ રૂપિયા સુધી કમાઈ શકો છો.
કેટલું મળે છે વ્યાજ
આ સ્કીમમાં 5 વર્ષની મુદત માટે વાર્ષિક 7.5%નું વ્યાજ મળે છે, જે હાલમાં સરકારી યોજનામાં ખૂબ જ સારું રિટર્ન છે. જો તમે 10 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો પાંચ વર્ષ પછી તમારું કુલ ફંડ લગભગ 14.5 લાખ રૂપિયા થઈ જશે, અને તે પણ કોઈપણ જોખમ વિના.
તમે તમારા રોકાણની રકમ વધારી અથવા ઘટાડી શકો છો, અને તેના અનુસાર તમને મળતું વ્યાજ પણ વધશે અથવા ઘટશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ રોકાણકાર 5 વર્ષ માટે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે, તો તેમને 2,24,974 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે અને કુલ પાકતી મુદત 7,24,974 રૂપિયા થશે.
ટેક્સમાં મળશે છૂટ
આ સ્કીમમાં તમે ઈનકમ ટેક્સના સેક્શન 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટનો લાભ પણ લઈ શકો છો. સાથે જ જરૂર પડવા પર તમે તમારી બચત સામે લોન પણ લઈ શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે, તમારા રૂપિયા ફક્ત વધશે જ નહીં પરંતુ જરૂરિયાતના સમયે તમને મદદ પણ કરશે.
કોણ કરી શકે છે રોકાણ
આ સ્કીમમાં કોઈપણ વ્યક્તિ રોકાણ કરી શકે છે. આ સ્કીમમાં તમે સિંગલ અથવા જોઈન્ટ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકો છો. આ ઉપરાંત 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકોનું એકાઉન્ટ પણ તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા ખોલાવી શકાય છે.
