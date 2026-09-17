/ટાટા ગ્રુપમાં ઘમાસાણ, ચંદ્રશેખરનની નિમણૂંકને ટાટા ટ્રસ્ટે ગણાવી ગેરકાયદેસર, નોએલ ટાટાએ ખોલ્યો મોર્ચો

ટાટા સન્સના ચેરમેનના રૂપમાં એન. ચંદ્રશેખરનની પુનઃનિમણૂકને ટાટા ટ્રસ્ટ્સે ગેરકાયદેસર ગણાવી છે અને ચેરમેન નોએલ ટાટાએ પોતાની નારાજગી નોંધાવી છે. ટાટા ટ્રસ્ટ્સ તરફથી જારી અખબારી યાદીમાં કહેવામાં આવ્યું કે નિયમો હેઠળ ચેરમેનની નિમણૂંક કે પુનઃનિમણૂંક માટે ટ્રસ્ટ્સના નોમિની ડાયરેક્ટર્સની બહુમતીના મત પક્ષમાં આવવા જરૂરી છે. ટાટા સન્સના ચેરમેન પદ પર એન. ચંદ્રશેખરનની ફરી નિમણૂંકને લઈને ટાટા ટ્રસ્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
ટ્રસ્ટે આ નિર્ણયને સીધી રીતે ગેરકાયદેસર ગણાવ્યો છે. ટાટા ટ્રસ્ટ્સના ચેરમેન નોએલ ટાટાએ આ પ્રક્રિયા પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પગલું નિયમોની વિરુદ્ધ ભરવામાં આવ્યું છે. ટાટા ટ્રસ્ટ્સ તરફથી જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે ચેરમેનની નિમણૂંક કે પુનઃનિમણૂંક ત્યારે કાયદેસર માની શકાય છે, જ્યારે ટ્રસ્ટ્સના નોમિની ડાયરેક્ટરનો બહુમત તેમના પક્ષમાં હોય. આ સિવાય જ્યાં સુધી ટ્રસ્ટ્સના બંને નોમિની ડાયરેક્ટર્સ બેઠકમાં હાજર ન હોય, ત્યાં સુધી ટાટા સન્સના બોર્ડ ચેરમેન સાથે જોડાયેલો કોઈપણ પ્રસ્તાવ પાસ કરાવવાનો કાયદેસર અધિકાર રાખતું નથી.
નોએલ ટાટાનો વિરોધ અને પૂર્વ CJI નો મત
બોર્ડ બેઠક દરમિયાન ચંદ્રશેખરનની ફરી નિમણૂંક કરવાનો પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો હતો. તેમાં ચાર ડાયરેક્ટર્સે પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં મત આપ્યો, જ્યારે નોમિની ડાયરેક્ટર તરીકે હાજર નોએલ ટાટાએ તેની વિરુદ્ધ મત આપ્યો. નોએલ ટાટાના વિરોધને કારણે આ પ્રસ્તાવ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ અમાન્ય થઈ ગયો. પોતાના વલણને સાચો સાબિત કરવા માટે નોએલ ટાટાએ ભારતના પૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ ડો. ડી.વાઈ. ચંદ્રચૂડ પાસે લીધેલી કાયદાકીય સલાહ પણ બોર્ડની સામે રાખી.
આરબીઆઈના આદેશ વચ્ચે સંકટ
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ હાલમાં ટાટા સન્સને પોતાની લિસ્ટિંગની પ્રક્રિયા ઝડપથી આગળ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે 2022મા આરબીઆઈએ ટાટા સન્સને અપર-લેયર NBFC' ના રૂપમાં વર્ગીકૃત કરી હતી, જેના નિયમોઅનુસાર કંપનીએ ત્રણ વર્ષની અંદર શેરબજારમાં પ્રવેશ કરવો પડે છે. આવી સ્થિતિમાં સર્વોચ્ચ નેતૃત્વને લઈને ઉભો થયેલો વિવાદ ગ્રુપ માટે પડકાર બની શકે છે.