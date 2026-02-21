PPF મેજિકઃ 1 કરોડનું ફંડ, દર મહિને બેઠા-બેઠા 61500 રૂપિયાનું પેન્શન, જાણો સીક્રેટ ફોર્મ્યુલા
PPF માં દર વર્ષે 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી અને 25 વર્ષ સુધી જારી રાખી તમે 1 કરોડથી વધુનું નિવૃત્તિ ફંડ બનાવી શકો છો. અત્યારના 7.1 ટકાના વ્યાજદર પર દર મહિને લગભગ 61500 રૂપિયાનું વ્યાજ દર મહિને મળી શકે છે, જેનાથી પીપીએફ એક સુરક્ષિત અને ટેક્સ ફ્રી નિવૃત્તિ પ્લાનિંગનો વિકલ્પ બની શકે છે.
- PPFમાં રોકાણ કરી નિવૃત્તિની ચિંતા થશે દૂર
- નિવૃત્તિ બાદ દર મહિને મળશે પેન્શન
- PPFના રોકાણ પર સરકાર આપે છે સુરક્ષા
દેશના ઘણા લોકો માટે નિવૃત્તિ પ્લાનિંગનો મતલબ વધુ રિટર્ન મેળવવાનો નહીં, પરંતુ એક સુરક્ષિત, અંદાજિત અને ટેક્સ-ફ્રી આવકનું માધ્યમ બનાવવાનો છે. અહીં પર પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ (PPF) સૌથી અલગ જોવા મળે છે. નિયમિત રોકાણ અને લાંબા સમય સુધી ધીરજ રાખવાથી PPF તમને 1 કરોડ રૂપિયાનું નિવૃત્તિ ફંડ બનાવવા અને વ્યાજથી લગભગ 61500 રૂપિયા મહિને કમાવામાં મદદ કરી શકે છે, આવો તે વિશે જાણીએ.
PPF એક પસંદગીની નિવૃત્તિ યોજના કેમ છે?
PPF દાયકાઓથી ભારતમાં સૌથી વધુ પસંદ કરાતી લાંબાગાળાની રોકાણ યોજનામાંથી એક રહી છે. આ યોજના સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે, જે તેને સૌથી સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પમાંથી એક બનાવે છે. ઈન્વેસ્ટર સેક્શન 80C (જૂની ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ) હેઠળ ટેક્સ ડિડક્શન માટે પાત્ર છે, પીપીએફ મેચ્યોરિટી પર ટેક્સ-ફ્રી છે.
વર્તમાન સમયમાં પીપીએફ પર 7.1 ટકાના દરે વાર્ષિક વ્યાજ મળે છે અને સરકાર દર ક્વાર્ટરમાં વ્યાજદરની સમીક્ષા કરે છે. તેમ છતાં PPF એ બીજા ફિક્સ્ડ-ઇનકમ પ્રોડક્ટ્સની તુલનામાં સતત સારૂ રિટર્ન આપ્યું છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં PPF રેટ ધીમે-ધીમે 1990 અને 2000ના દાયકાની શરૂઆતમાં જોવા મળેલા ડબલ-ડિઝિટ લેવલથી નીચે આવી ગયા છે, જે ઇકોનોમીમાં ઘટતા વ્યાજદર પ્રમાણે છે. તેમ છતાં 7.1 ટકા- ટેક્સ ફ્રી- ઇફેક્ટિવ રિટર્ન કંઝર્વેટિવ ઈન્વેસ્ટર માટે આકર્ષક બનેલું છે.
PPF ના ખાસ નિયમ
ઓછામાં ઓછું રોકાણઃ 500 રૂપિયા દર વર્ષે
મહત્તમ રોકાણઃ Rs 1.5 લાખ દર વર્ષે
લોક-ઇન પીરિયડઃ 15 વર્ષ
એક્સટેન્શનની મંજૂરીઃ 5 વર્ષના બ્લોકમાં હંમેશા માટે
એક્સટેન્શન કોન્ટ્રિબ્યુશનની સાથે કે વગર કોન્ટ્રિબ્યુશન કરી શકાય છે. 15 વર્ષ પૂરા થયા બાદ કોન્ટ્રિબ્યુશન જારી રાખવા માટે તમારે મેચ્યોરિટીના એક વર્ષની અંદર ફોર્મ H જમા કરવું પડશે.
PPF માં વ્યાજ દર મહિને (દર મહિનાની 5 તારીખ બાદ સૌથી ઓછા બેલેન્સ પર) ગણતરી કરવામાં આવે છે, વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ હોય છે અને નાણાકીય વર્ષના અંતમાં જમા થાય છે.
PPF માં કરોડનું ફંડ કઈ રીતે બનાવવું
આ સ્કીમમાં મહત્તમ રોકાણ 1.5 લાખ રૂપિયા છે, તો માની લો કે દર વર્ષે તમારી રકમ 7.1 ટકાના વ્યાજદર પર રોકાણ કરો છો.
રોકાણની વિગત
વાર્ષિક રોકાણઃ 1.5 લાખ રૂપિયા
વ્યાજદરઃ 7.1 ટકા
રોકાણનો સમયગાળોઃ 15 વર્ષથી વધુ
કોર્પસ ગ્રોથ
15 વર્ષઃ 40.68 લાખ રૂપિયા
20 વર્ષ (પ્રથમ 5 વર્ષનું એક્સટેન્શન) Rs 66.58 લાખ
25 વર્ષ (બીજા 5 વર્ષનું એક્સટેન્શન) Rs 1.04 કરોડ
તો Rs 1 કરોડ સુધી પહોંચવા માટે તમારે 25 વર્ષ સુધી રોકાણ જાળવી રાખવું પડશે- એટલે કે શરૂઆતી 15 વર્ષની મેચ્યોરિટી બાદ 10 વર્ષ સુધી.
61500 રૂપિયા માસિક પેન્શન કઈ રીતે મળશે?
માની લો 25 વર્ષ બાદ તમે પૈસા જમા કરવાનું બંધ કરી દો છો અને બસ કોર્પસને PPF માં ઈન્વેસ્ટેડ રહેવા દો છો.
ટોટલ કોર્પસઃ 1.04 કરોડ રૂપિયા
અંદાજિત વ્યાજદરઃ 7.1 ટકા
વાર્ષિક વ્યાજથી કમાણી
1.04 કરોડ રૂપિયાના 7.1 ટકા = 7.38 લાખ રૂપિયા દર વર્ષે
વ્યાજથી માસિક આવક
7.38 લાખ રૂપિયા ÷ 12 = 61,533 રૂપિયા દર મહિને
આ રમકને માસિક પેન્શન માની શકાય છે, જ્યારે તમારા 1.4 કરોડ રૂપિયા મૂળ એકાઉન્ટમાં રહે છે.
નિવૃત્તિ બાદ આ રણનીતિ કેમ કામ કરે છે?
કેપિટલ પ્રોટેક્શન તમાી મૂળ રકમ સુરક્ષિત રહે છે.
નિયમિત આવકની સંભાવનાઃ વ્યાજથી નિયમિત કેશ ફ્લો મળી શકે છે.
ટેક્સ ફ્રી મેચ્યોરિટીઃ કોર્પસ પર ટેક્સનું કોઈ ભારણ નહીં.
કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદોઃ તમે જેટલા લાંબા સમય રોકાણ કરશો, એટલી મોટી અસર દેખાશે.
જે રોકાણકારો નિવૃત્તિ નજીક ઈક્વિટીમાં પૈસા લગાવવા ઈચ્છતા નથી તેના માટે પીપીએફ નિયમિત આવક માટે શ્રેષ્ઠ છે.
બેંક vs પોસ્ટ ઓફિસઃ તમારે PPF ક્યાં ખોલાવવું જોઈએ?
તમે ઈચ્છો તો બેંકમાં કે પોસ્ટ ઓફિસમાં આ ખાતું ખોલાવી શકો છો, નિયમ અને રિટર્ન એકસમાન રહે છે.
રોકાણ કરતા પહેલા આ વાતનું ધ્યાન રાખો
1.5 લાખ રૂપિયાની વાર્ષિક લિમિટ પાર ન થઈ શકે.
લાંબા સમય સુધી ડિસિપ્લિન જરૂરી છેઃ 25 વર્ષ એક લાંબો સમય છે.
વ્યાજદરમાં સમયની સાથે ફેરફાર થઈ શકે છે
મોંઘવારીની અસરનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ- આજના 61500 રૂપિયાની વેલ્યુ 25 વર્ષ બાદ સમાન ન હોઈ શકે.
