/બાળકોના શિક્ષણનું નો ટેન્શન! દર મહિને ₹5,000ની બચતથી 15 વર્ષમાં બનશે ₹16 લાખથી વધુનું ટેક્સ-ફ્રી ફંડ

બાળકો ખાવાની સાથે-સાથે તેના અભ્યાસ અને કરિયરનો ખર્ચ વધે છે. તેવામાં દરેક માતા-પિતા વિચારે છે કે બાળકો માટે પૈસા ક્યાં રોકવામાં આવે, જે સુરક્ષિત રહે અને સમયની સાથે એક મોટી રકમ કામ આવી શકે. જો તમે શેર બજારના ઉતાર ચઢાવથી બચવા ઈચ્છો છો તો સરકારની પબ્લિક પ્રોવિડેન્ડ ફંડ સ્કીમ તમારા માટે સારો અને સુરક્ષિત વિકલ્પ છે. જો તમે તમારા બાળકોના નામ પર આ ખાતામાં દર મહિને માત્ર 5000 રૂપિયા જમા કર છો, તો 15 વર્ષ બાદ તમારી પાસે 16 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ફંડ તૈયાર થઈ જશે.
₹5,000 મહિને રોકાણથી કઈ રીતે બનશે 16 લાખ?
પીપીએફનું ગણિત સીધું છે. માની લો તમે આજથી તમારા બાળકના પીપીએફ ખાતામાં દર મહિને 5000 રૂપિયા નાખો છો. આ હિસાબથી એક વર્ષમાં 60000 રૂપિયા જમા કરશો. વર્તમાનમાં સરકાર પીપીએફ પર 7.1 ટકાનું વાર્ષિક વ્યાજ આપી રહી છે.
જો 15 વર્ષ સુધી વ્યાજદર યથાવત રહે છે તો તમે આ વર્ષોમાં તમારા ખિસ્સામાંથી કુલ 9 લાખ રૂપિયા જમા કરશો. અહીં જાદૂ વ્યાજનો છે. આ 9 લાખની રકમ પર તમને આશરે 7,27,284 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. એટલે કે 15 લાખ બાદ જ્યારે ખાતું (મેચ્યોર) થશે તો તમારા હાથમાં લગભગ 16,27,284 રૂપિયાની રકમ હશે. બસ એક વાત ધ્યાનમાં રાખો કે સરકાર દરેક ત્રણ મહિનામાં પીપીએફના વ્યાજદરને ચેક કરે છે, તેથી ફાઇનલ રકમમાં થોડું અંતર હોઈ શકે છે.
બાળકનું ખાતું ખોલાવવા સમયે લિમિટનું રાખો ધ્યાન
કોઈપણ માતા-પિતા પોતાના નાના બાળક (સગીર) ના નામ પર પીપીએફ ખાતું સરળતાથી ખોલાવી શકે છે. પરંતુ તેમાં આવકવેરાનો એક જરૂરી નિયમ લાગૂ થાય છે. નિયમ છે કે તમે પોતાના પીપીએફ ખાતા અને તમારા બાળકના પીપીએફ ખાતું, બંનેને મેળવી એક વર્ષમાં 1.5 લાખ રૂપિયાથી વધુ જમા ન કરી શકાય.
જો તમે તમારા ખાતામાં પહેલાથી 1.5 લાખ રૂપિયા જમા કરી રહ્યાં છો તો તમે તે વર્ષે બાળકના નામના ખાતામાં અલગથી પૈસા જમા નહીં કરી શકો. તેથી પૈસા જમા કરવા સમયે લિમિટનું જરૂર ધ્યાન રાખો.
ટેક્સ પર છૂટ
પીપીએફની સૌથી સારી વાત છે કે તેમાં ટેક્સની કોઈ ઝંઝટ નથી. જો તમે પૈસા જમા કરો છો તો તેના પર સેક્શન 80C હેઠળ ટેક્સ છૂટ મળે છે. આ સિવાય ખાતામાં દર વર્ષે વ્યાજ જોડાઈ છે અને 15 વર્ષ બાદ સંપૂર્ણ રકમ તમને મળે છે, તેના પર સરકાર એક રૂપિયો ટેક્સ કાપતી નથી.
આ સિવાય પીપીએફમાં ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનો ફાયદો મળે છે. એટલે કે વ્યાજ પર વ્યાજ મળે છે. જો 15 વર્ષ બાદ તમારે પૈસાની જરૂર નથી તો તમે એક ફોર્મ ભરી આ ખાતાને 5-5 વર્ષ માટે આગળ વધારી શકો છો. તેનાથી બાળકો કોલેજમાં પહોંચશે તો એક મોટું ફંડ તૈયાર થઈ જશે.