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બાળકોના શિક્ષણનું નો ટેન્શન! દર મહિને ₹5,000ની બચતથી 15 વર્ષમાં બનશે ₹16 લાખથી વધુનું ટેક્સ-ફ્રી ફંડ

બાળકોના સુરક્ષિત ભવિષ્ય અને અભ્યાસ માટે પીપીએફ એક શાનદાર વિકલ્પ છે. જો તમે બાળકોના નામ પર દર મહિને માત્ર 5000 રૂપિયા જમા કરો છો તો 15 વર્ષ બાદ તમારી પાસે 16 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ટેક્સ ફ્રી ફંડ તૈયાર થઈ જશે. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 29, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:48 PM IST
બાળકોના શિક્ષણનું નો ટેન્શન! દર મહિને ₹5,000ની બચતથી 15 વર્ષમાં બનશે ₹16 લાખથી વધુનું ટેક્સ-ફ્રી ફંડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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