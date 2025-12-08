દર મહિને વ્યાજથી 61000 રૂપિયાની કમાણી, સરકારની આ સ્કીમમાં કરો રોકાણ, જાણી લો ફોર્મ્યુલા
આજે, અમે તમને એક એવી સરકારી યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં તમે ધીમે ધીમે તમારા પૈસા સુરક્ષિત રીતે રોકાણ કરી શકો છો અને નોંધપાત્ર વળતર મેળવી શકો છો. અમે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) યોજના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. ચાલો વિગતો જાણીએ.
Investment Tips: જો તમે તમારા પૈસાના રોકાણ માટે એક એવી સ્કીમ શોધી રહ્યાં છો જ્યાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહે અને મળનાર રિટર્ન વધુ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. આજે અમે તમને એક એવી સરકારી સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જ્યાં તમે થોડા-થોડા પૈસાનું સુરક્ષિત રોકાણ કરી શકો છો અને શાનદાર રિટર્ન મેળવી શકો છો. ખાસ વાત છે કે જો તમે આ સ્કીમમાં તમારા રોકાણને લાંબા સમય સુધી જાળવી રાખો છો તો દર મહિને 61000 રૂપિયા સુધીની કમાણી કરી શકો છો. આવો તેના વિશે જાણીએ.
અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ પબ્લિક પ્રોવિડન્ડ ફંડ એટલે કે PPF સ્કીમ વિશે. સાંભળવામાં તે અજીબ લાગે છે કે દર મહિને 61000 રૂપિયાની કમાણી કેવી રીતે થશે? પરંતુ તે સત્ય છે કે તમે PPFમાં રોકાણ કરી દર મહિને વ્યાજથી મોટી કમાણી કરી શકો છો.
પબ્લિક પ્રોવિડન્ડ ફંડ (PPF) સ્કીમ
સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ PPF સ્કીમ કઈ રીતે કામ કરે છે, તો PPF સ્કીમ એક સરકારી યોજના છે, જેનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 15 વર્ષનો હોય છે. 15 વર્ષ દરમિયાન તમારે દર વર્ષે આ સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું છે. PPF સ્કીમમાં તમે વાર્ષિક 500 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. તો વાર્ષિક મહત્તમ રોકાણની લિમિટ 1.50 લાખ રૂપિયા છે.
PPF સ્કીમને તમે 15 વર્ષ બાદ બે વખત 5-5 વર્ષ માટે આગળ વધારી શકો છો. 15 વર્ષ બાદ તમે તમારા રોકાણની સાથે આગળ વધારી શકો છો અને રોકાણ વગર પણ સ્કીમને આગળ વધારી શકાય છે. પરંતુ તમે 25 વર્ષ બાદ કોઈ રોકાણ વગર તેને જાળવી રાખો છો અને વ્યાજથી મોટી કમાણી કરી શકો છો.
PPF સ્કીમથી દર મહિને વ્યાજથી મોટી કમાણી
જો તમે દર વર્ષે 1.50 લાખ રૂપિયા 25 વર્ષ માટે PPF માં રોકાણ કરો છો તો તમે કુલ 37.50 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરશો. અહીં પર તમને 65.58 લાખ રૂપિયાનું રિટર્ન મળશે અને તમારૂ કુલ ફંડ 1.03 કરોડ રૂપિયાનું થશે. જો તમે આ ફંડ ઉપાડતા નથી તો આ ફંડ નિવૃત્તિ બાદ તમને વ્યાજથી મોટી કમાણી કરાવશે.
1.03 કરોડ રૂપિયા પર તમને 7.1 ટકાના દરથી વાર્ષિક 7.31 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. આ રીતે તમને દર મહિને 60941 રૂપિયા વ્યાજના મળશે. તેવામાં તમારી દર મહિનાની કમાણી લગભગ 61000 રૂપિયા હશે.
