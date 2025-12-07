Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ઘરે બેઠા-બેઠા બની જશો અમીર! આ સરકારી સ્કીમમાં કરો રોકાણ અને મેળવો 40 લાખથી વધુની ટેક્સ-ફ્રી રકમ

Public Provident Fund: ઘરે બેઠા-બેઠા અમીર બનવાનું સપનું દરેક વ્યક્તિ જુએ છે, પરંતુ જો અમે કહીએ કે, સરકારની એક સ્કીમ તમારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી શકે છે. બસ દર મહિને થોડી બચત અને 15 વર્ષ સુધી નિયમિત રોકાણ યોજના તમને 40 લાખથી પણ વધુની ટેક્સ-ફ્રી રકમ અપાવી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:46 PM IST

Trending Photos

ઘરે બેઠા-બેઠા બની જશો અમીર! આ સરકારી સ્કીમમાં કરો રોકાણ અને મેળવો 40 લાખથી વધુની ટેક્સ-ફ્રી રકમ

Public Provident Fund: ઘરે બેઠા-બેઠા અમીર બનવાનું સપનું કોણ નથી જોતું? પરંતુ જો અમે કહીએ કે, કોઈપણ જોખમ લીધા વગર, બજારની ઉથલપાથલ વગર અને કોઈપણ પ્રકારનું ટેન્સન લીધા વગર તમે આવતા 15 વર્ષમાં 40 લાખથી વધુની ટેક્સ-ફ્રી રકમ તમારા ખાતામાં મેળવી શકો છો, તો ચોક્કસપણે આ કોઈ જાદુથી ઓછું નહીં લાગે. જો તમે જોખમ લીધા વિના લાંબા ગાળે મોટી અને ટેક્સ-ફ્રી રકમ કમાવવા માંગો છો, તો સરકારની પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) સ્કીમ તમારા માટે કોઈ જેકપોટથી ઓછી નથી. વધતી મોંઘવારી અને માર્કેટની ઉથલપાથલ વચ્ચે PPF એક એવો વિકલ્પ છે, જે દરેક સામાન્ય ભારતીયને સુરક્ષિત અને મોટું રિટર્ન આપે છે. ખાસ વાત એ છે કે, યોગ્ય આયોજન સાથે તમે 15 વર્ષમાં 40 લાખથી વધુની મોટી રકમ પણ એકઠી કરી શકો છો.

શું છે PPF અને કેમ છે ફાયદાકારક સોદો?
PPF એટલે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ છે, જેનું સંચાલન સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ સ્કીમ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે જેમની જોખમ લેવાની ક્ષમતા ઓછી છે અને જેઓ સુરક્ષિત રિટર્ન ઇચ્છે છે. આ સ્કીમમાં રોકાણ કરવાથી માત્ર તમારા રૂપિયા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત જ નથી રહેતા, પરંતુ તમને દર વર્ષે સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલું વ્યાજ પણ મળે છે. હાલમાં PPF પર 7.1% વાર્ષિક વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

15 વર્ષમાં બની શકે છે 40 લાખથી વધુનું ફંડ
PPFની મેચ્યોરિટી 15 વર્ષની હોય છે. આમાં તમે વાર્ષિક ઓછામાં ઓછા 500 રૂપિયા અને વધુમાં વધુ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો. જો કોઈ રોકાણકાર દર વર્ષે 1.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે, તો 15 વર્ષ પૂરા થવા પર તેને 40 લાખ રૂપિયાથી વધુની ટેક્સ-ફ્રી રકમ મળી શકે છે. આ રકમ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોય છે કારણ કે તે માર્કેટના ઉતાર-ચઢાવથી પ્રભાવિત થતી નથી.

ટેક્સમાં પણ મળે છે શાનદાર ફાયદો
PPF ભારતની કેટલીક પસંદગીની સ્કીમોમાં સામેલ છે, જે EEE (Exempt-Exempt-Exempt) કેટેગરીમાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે, રોકાણ પર ટેક્સ ફ્રી (સેક્શન 80C હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી), વ્યાજ પર પણ કોઈ ટેક્સ નહીં અને મેચ્યોરિટીની સંપૂર્ણ રકમ ટેક્સ-ફ્રી. આ જ કારણ છે કે, PPF કરતા વધુ સારો સુરક્ષિત ટેક્સ સેવિંગ વિકલ્પ શોધવો મુશ્કેલ છે.

કોણ ખોલાવી શકે છે PPF એકાઉન્ટ?
ભારતનો કોઈપણ નાગરિક પોતાના નામે PPF એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. બાળકોના નામે પણ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે, જેનું સંચાલન તેમના માતા-પિતા કરશે. NRI લોકો નવું PPF એકાઉન્ટ ખોલાવી શકતા નથી, પરંતુ જૂના એકાઉન્ટ મેચ્યોરિટી સુધી ચાલુ રહે છે.

લોનની સુવિધા પણ
PPFમાં માત્ર રૂપિયા જમા જ નથી કરાવી શકાતા, પરંતુ જરૂર પડ્યે ત્રીજા વર્ષથી છઠ્ઠા વર્ષની વચ્ચે લોન પણ લઈ શકાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
PPFPPF Schemetax free schemeપબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડપીપીએફ

Trending news