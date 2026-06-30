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PPFથી લઈને સુકન્યા સુધી... આ યોજનામાં રોકાણ કરતા લોકો માટે ખુશખબર! સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

જો તમે PPF, NSC, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અથવા પોસ્ટ ઓફિસની નાની બચત યોજનાઓમાં રોકાણ કરો છો, તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર માટે આ યોજનાઓના વ્યાજ દર જાહેર કર્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:43 PM IST
PPFથી લઈને સુકન્યા સુધી... આ યોજનામાં રોકાણ કરતા લોકો માટે ખુશખબર! સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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