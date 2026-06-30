/PPFથી લઈને સુકન્યા સુધી... આ યોજનામાં રોકાણ કરતા લોકો માટે ખુશખબર! સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે, જેનાથી દેશભરના કરોડો મધ્યમ વર્ગના પરિવારો, પગારદાર કર્મચારીઓ અને નાના રોકાણકારોને ફાયદો થશે. જો તમે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF), નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ (NSC) અથવા સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના જેવી સરકારી યોજનાઓમાં રોકાણ કરો છો, તો તમારા માટે એક સારા સમાચાર છે.
સરકારી યોજનાઓમાં રોકાણ કરનારા માટે સારા સમાચાર
મંગળવારે નાણા મંત્રાલયે 1 જુલાઈ, 2026થી શરૂ થતા 2026-27 નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટર માટે નાની બચત યોજનાઓ પરના વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સતત નવમું ક્વાર્ટર છે, જેમાં સરકારે ગેરંટીકૃત વળતર આપતી આ અત્યંત સુરક્ષિત યોજનાઓ માટે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી.
નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ નવી સૂચના અનુસાર, 1 જુલાઈ, 2026થી 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધીના બીજા ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દરો નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં લાગુ પડતા વ્યાજ દરો જેવા જ રહેશે. સરકારે છેલ્લે 2023-24 નાણાકીય વર્ષના ચોથા ક્વાર્ટર દરમિયાન પસંદગીની બચત યોજનાઓ માટેના વ્યાજ દરોમાં સુધારો કર્યો હતો. ત્યારથી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
આ યોજનાઓ માટે વર્તમાન વ્યાજ દરો કેટલા છે ?
આ નવા નોટિફિકેશન પછી બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસો દ્વારા સંચાલિત મુખ્ય યોજનાઓ પર આપવામાં આવતા વ્યાજ દરો નીચે મુજબ છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY): દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ આ અત્યંત લોકપ્રિય યોજના પર રોકાણકારોને 8.2 ટકાનો સૌથી વધુ વ્યાજ દર મળતો રહેશે.
પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF): લાંબા ગાળાના રોકાણ અને ટેક્સ બેનિફિટ્સ માટેની પહેલી પસંદગી ગણાતી PPF યોજના પર વ્યાજ દર 7.1 ટકા જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.
રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (NSC): જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર માટે NSC પરનો વ્યાજ દર 7.7 ટકા પર સ્થિર રહેશે.
માસિક આવક યોજના (MIS): નિયમિત માસિક આવક મેળવવા માંગતા રોકાણકારોને આ યોજના પર 7.4 ટકાના દરે વ્યાજ મળતું રહેશે.
કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP): આ યોજના માટે વ્યાજ દર 7.5 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે અને આ યોજનામાં રોકાણ હવે 115 મહિનામાં પરિપક્વ થશે.
ટર્મ ડિપોઝિટ અને બચત: 3 વર્ષની ટર્મ ડિપોઝિટ માટે વ્યાજ દર 7.1 ટકા અને સ્ટાન્ડર્ડ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ ડિપોઝિટ માટે વ્યાજ દર 4 ટકા ચાલુ રહેશે.