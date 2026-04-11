PPF vs SIP: રોકાણ માટે ક્યો છે શાનદાર વિકલ્પ? 10 વર્ષમાં ક્યાં મળશે સૌથી વધુ પૈસા
PPF vs SIP: જો તમે લાંબાગાળા માટે રોકાણ કરવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને PPF vs SIP ની માહિતી આપીશું. તમે કઈ જગ્યાએ રોકાણ કરી 10 વર્ષમાં વધુ લાભ મેળવી શકો છો.
- એક સરકારી રોકાણ યોજના છે PPF
- PPF માં રોકાણકારોને મળે છે ફિક્સ રિટર્ન
- SIPનું રિટર્ન બજારના ઉતાર-ચઢાવ પર રાખે છે આધાર
પોતાના ભવિષ્યની ચિંતા વધાને હોય છે, તેવામાં તે માટે આપણે રોકાણનો સહારો શોધતા હોઈએ છીએ. ખાસ કરીને નોકરિયાત વર્ગ, જે 62 વર્ષ સુધી નોકરી કરે છે અને ત્યારબાદ પોતાની બચતથી કામ ચલાવવું પડે છે. તે માટે ઘણા વિકલ્પ હોય છે, પરંતુ સૌથી વધુ લોકો SIP કે PPF માં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ ઘણીવાર આપણે તે બંને વચ્ચે સમજી શકતા નથી કે લાંબાગાળે રોકાણ માટે ક્યો વિકલ્પ સારો છે. આવો આજે અમે તમને જણાવીશું કે તમારા માટે બંનેમાંથી ક્યો વિકલ્પ ફાયદાકારક રહેશે.
PPF શું છે?
સૌથી પહેલા તે જાણવું જરૂરી છે કે પીપીએફ શું છે? પીપીએફનું નામ પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ છે. તે ભારત સરકારની એક લાંબાગાળાની બચત યોજના છે. PPF 15 વર્ષ માટે ટેક્સ ફ્રી રિટર્ન આપે છે. તે નિવૃત્તિ માટે શાનદાર વિકલ્પ છે. પીપીએફ ભારત સરકારની યોજના છે, તેવામાં તે એક સુરક્ષિત બચત કે રોકાણનો પ્લાન છે.
SIP શું છે?
હવે SIP વિશે વાત કરીએ, એસઆઈપીનું પુરૂ નામ સિસ્ટમેટિક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે. આ એક મ્યુચ્યુફલ ફંડ છે, તેમાં લોકો વધુ રોકાણ કરવાનું પસંદ કરે છે. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શોર્ટ ટર્મમાં પણ હોઈ શકે છે અને લાંબાગાળામાં પણ હોઈ શકે છે. તેમાં દર મહિને નાની રકમનું રોકાણ કરવાનું હોય છે. તે બજારના ઉતાર-ચઢાવ પર નિર્ભર કરે છે. તે ટેક્સ ફ્રી હોતું નથી. આપણે જ્યારે તેમાંથી પૈસા ઉપાડીએ તો માર્કેટ રેટ પ્રમાણે વ્યાજના પૈસા મળે છે.
પીપીએફ vs એસઆઈપી
પીપીએફ અને એસઆઈપી બંને લાંબાગાળાના રોકાણ માટે સારા વિકલ્પ છે. પરંતુ પીપીએફ સરકારી યોજના છે, તેવામાં તેનું રિટર્ન નિશ્ચિત હોય છે. પીપીએફમાં તમને 7.1 ટકાના દરે વ્યાજ મળશે. તો એસઆઈપીનું રિટર્ન નિશ્ચિત હોતું નથી, તે હાઈ રિટર્ન પોલિસી હોય છે, જે માર્કેટ સાથે સંલગ્ન હોય છે. તેમાં 10 ટકાથી 14 ટકા સુધી રિટર્ન મળે છે. પરંતુ પીપીએફમાં પૈસા સુરક્ષિત રહે છે પરંતુ એસઆઈપીમાં રિટર્ન સુરક્ષિત રહેતું નથી.
10 વર્ષમાં કઈ યોજનામાં થશે સૌથી વધુ ફાયદો?
જો તમે 10 વર્ષ માટે SIP માં દર વર્ષે 10 હજાર રૂપિયા જમા કરો છો તો 10 વર્ષ બાદ આ રકમ કેટલી થઈ જશે? એસઆઈપીમાં 12થી 15 ટકાનું ચક્રવૃદ્ધિ રિટર્ન મળે છે, તેવામાં તમને સારો ફાયદો થશે. જો તમે 1 લાખનું રોકાણ કરવા પર 12 ટકાના હિસાબે 1 લાખ 75 હજાર રૂપિયા સુધી મળી શકે છે. જો આ રકમ પીપીએફમાં જમા કરો તો તેના વર્તમાન વ્યાજદર 7.1 ટકા પ્રમાણે રિટર્ન મળશે.
