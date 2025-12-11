Prev
ના હોય ! આવી રહી છે મેડ ઈન ઈન્ડિયા સેન્ડલ, ભાવ જાણી પગ નીચેથી જમીન સરકી જશે

Prada Kolhapuri Sandals: કોલ્હાપુરી ચપ્પલોની ડિઝાઇનને કારણે વિવાદમાં આવેલી લક્ઝરી ફેશન બ્રાન્ડ પ્રાડા (Prada) હવે 'મેડ-ઇન-ઇન્ડિયા' સેન્ડલ લોન્ચ કરશે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ચપ્પલોની એક જોડીની કિંમત આશરે 83,000 રૂપિયા હશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:50 PM IST

Prada Kolhapuri Sandals: કોલ્હાપુરી ચપ્પલોને પોતાની ડિઝાઇન ગણાવીને વિવાદોમાં આવેલી ઇટાલિયન લક્ઝરી ફેશન બ્રાન્ડ પ્રાડાએ ભારતમાં દેશી કારીગરો સાથે મળીને એક લિમિટેડ-એડિશન સેન્ડલ કલેક્શન લોન્ચ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. પ્રાડાએ હવે ભારતના કારીગરો સાથે મળીને કામ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. આ પગલું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે 6 મહિના પહેલા બ્રાન્ડ પર આરોપ લાગ્યા હતા કે, તેણે પરંપરાગત કોલ્હાપુરી ચપ્પલો જેવી ડિઝાઇનનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ માટે બ્રાન્ડને ટીકાનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો.

રિપોર્ટ અનુસાર, આ ઇટાલિયન લક્ઝરી કંપની મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં 2,000 જોડી સેન્ડલ બનાવશે અને દરેક જોડીની કિંમત લગભગ 800 યુરો (આશરે 83,000 રૂપિયા) હશે. કંપનીના વરિષ્ઠ અધિકારી લોરેન્ઝો બર્ટેલીએ જણાવ્યું કે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય છે કે પરંપરાગત ભારતીય કારીગરીને ઇટાલિયન ટેકનોલોજી સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે. આ સેન્ડલ્સ ફેબ્રુઆરી 2026થી દુનિયાભરના 40 પ્રાડા સ્ટોર્સ અને ઓનલાઇન વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે.

શું હતો વિવાદ?
6 મહિના પહેલાં પ્રાડાએ મિલાન ફેશન શોમાં એવા સેન્ડલ બતાવ્યા હતા. જે કોલ્હાપુરી ચપ્પલો જેવા લાગતા હતા. ફોટા ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થતા ભારતમાં લોકોની નારાજગી વધી ગઈ હતી. બાદમાં પ્રાડાએ સ્વીકાર્યું કે, આ ડિઝાઇન જૂની ભારતીય શૈલીથી પ્રેરિત હતી. હવે કંપનીએ મહારાષ્ટ્રની LIDCOM અને કર્ણાટકની LIDKAR આ બે સરકારી સંસ્થાઓ સાથે કરાર કર્યો છે. આ સંસ્થાઓ એવા કારીગરોને સમર્થન આપે છે, ખાસ કરીને વંચિત સમુદાયોના જેઓ હાથથી પરંપરાગત ચપ્પલો બનાવે છે.

ઇટલીમાં થશે કારીગરોની ટ્રેનિંગ
કંપનીએ કહ્યું છે કે, તે આ કળાને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવવા માંગે છે. આ પાર્ટનરશિપ ત્રણ વર્ષ સુધી ચાલશે, જેમાં ભારતના કારીગરો માટે ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમો અને ઇટલીની પ્રાડા એકેડમીમાં નાની ટ્રેનિંગની તકોનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ ઘણા મિલિયન યુરોનો હશે અને કારીગરોને યોગ્ય ચૂકવણી કરવામાં આવશે. LIDCOMના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રેરણા દેશભ્રતારે કહ્યું કે, જ્યારે પ્રાડા જેવી મોટી ગ્લોબલ બ્રાન્ડ આ કળાને સમર્થન આપે છે, ત્યારે તેની માંગ આપમેળે વધવાની સંભાવના છે.

