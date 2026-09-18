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પ્રશાંત ભૂષણનો મોટો આરોપ- નિવૃત્તિ બાદ રિલાયન્સ-અદાણી પહોંચ્યા પૂર્વ CVC, CAG અને જજ, ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલ

વરિષ્ઠ વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે એક્સ પોસ્ટ દ્વારા હિતોના ટકરાવનો ગંભીર સવાલ ઉઠાવ્યો છે. પ્રશાંત ભૂષણે સોશિયલ મીડિયા પર એક લિસ્ટ શેર કરી ફરી કોર્પોરેટ કનેક્શનને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.  તેમણે કહ્યું છે કે પૂર્વ CVC, CAG, સેબી ચેરમેન અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજ નિવૃત્તિ બાદ રિલાયન્સ તથા અદાણી ગ્રુપના બોર્ડમાં કેમ સામેલ થયા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:02 PM IST
પ્રશાંત ભૂષણનો મોટો આરોપ- નિવૃત્તિ બાદ રિલાયન્સ-અદાણી પહોંચ્યા પૂર્વ CVC, CAG અને જજ, ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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