/પ્રશાંત ભૂષણનો મોટો આરોપ- નિવૃત્તિ બાદ રિલાયન્સ-અદાણી પહોંચ્યા પૂર્વ CVC, CAG અને જજ, ઉઠાવ્યા ગંભીર સવાલ

વરિષ્ઠ વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ (X) પર પોસ્ટ કરી મોટો સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં કહ્યું કે કાલ સુધી જે ઓફિસર, જજ અને બેંક પ્રમુખ, સરકારી વિભાગો, નિયામક સંસ્થાઓ અને કોર્ટમાં બેસી દેશના મોટા-મોટા ઉદ્યોગપતિઓના કામકાજ પર નજર રાખતા હતા, નિવૃત્ત થવાની સાથે તે કોર્પોરેટ હાઉસના બોર્ડરૂમમાં જઈ બેસે છે.
પ્રશાંત ભૂષણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે પૂર્વ CVC પ્રમુખ, CAG પ્રમુખ, બેંક પ્રમુખ, PSU પ્રમુખ અને ત્યાં સુધી કે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ પણ નિવૃત્તિ બાદ રિયાલન્સ જેવી તે કંપનીઓમાં સામેલ થઈ ગયા, તેનો તેમણે પદ પર રહેતા કોઈને કોઈ રૂપમાં સામનો કરવો પડતો હતો. તેમણે સીધો સવાલ પૂછ્યો કે શું આવી નિવૃતિ બાદની નોકરીઓ પર પ્રતિબંધ ન હોવો જોઈએ, જે પદ પર રહેતા સ્વાર્થોનો ટકવાર (Conflict of Interest) પેદા કરે છે.
પ્રશાંત ભૂષણે જાહેર ક્ષેત્રના ઉચ્ચ પદોથી કોર્પોરેટમાં જનારનું એક લિસ્ટ પણ શેર કર્યું છે. તેમાં મોટા નામ સામેલ છે. સાથે કેટલાક નામ એવા છે બીજા કોર્પોરેટ બોર્ડરૂમમાં સામેલ છે. જુઓ લિસ્ટઃ
બેન્કિંગ અને PSU (જાહેર ઉપક્રમો) ના પૂર્વ પ્રમુખ
અરૂંધતિ ભટ્ટાચાર્યઃ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના પૂર્વ અધ્યક્ષ અરૂંધતિ ભટ્ટાચાર્ય 2017મા સેવાનિવૃત્ત થયા અને ઓક્ટોબર 2018મા રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીના બોર્ડમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
એ.કે. પુરવારઃ એસબીઆઈના પૂર્વ અધ્યક્ષ તથા મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર એ.કે. પુરવાર જુલાઈ 2007મા રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશનના એડિશનલ ડાયરેક્ટર બન્યા.
કે.વી. કામથઃ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકના પૂર્વ પ્રમુખ અને અનુભવી બેન્કર કે.વી. કામથ જિયો ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસના ચેરમેન બન્યા.
નારેન્દ્ર માયરપાડીઃ ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકના પૂર્વ સીએમડી નારેન્દ્ર માયરપાડી અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝેસમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
સાર્થક બેહુરિયાઃ બીપીસીએલ અને બાદમાં ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન (IOCL) ના પૂર્વ અધ્યક્ષ સાર્થક બેહુરિયા ફેબ્રુઆરી 2020મા રિલાયન્સના ફ્યૂલ-રિટેલ બિઝનેસના સીનિયર એડવાઇઝર બન્યા.
સંજીવ સિંહઃ ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશનના પૂર્વ અધ્યક્ષ સંજીવ સિંહ જૂન 2020મા નિવૃત્તિના બે મહિના બાદ રિલાયન્સમાં ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા.
પ્રબાત સિંહઃ પેટ્રોનેટ એલએનજીના પૂર્વ એમડી અને ગેલના પૂર્વ ડિરેક્ટર પ્રબાત સિંહ નિવૃત્તિ બાદ રિલાયન્સ-બીપીના સંયુક્ત ઉપક્રમ ઈન્ડિયા ગેસ સોલ્યુશનની બિઝનેસ લીડરશિપ ટીમમાં સામેલ થયા.
ડી. સેનગુપ્તાઃ જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (GIC) ના પૂર્વ અધ્યક્ષ ડી. સેનગુપ્તા 2005મા રિલાયન્સ વીમા બોર્ડમાં સામેલ થયા.
શશિ શંકરઃ ઓએનજીસીના પૂર્વ સીએમડી શશિ શંકર અદાણી ટોટલ ગેસના ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
સુશીલ કુમાર રૂંગટાઃ સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાના પૂર્વ અધ્યક્ષ સુશીલ કુમાર રંગટા અદાણી પાવરમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
Former, CVC chief, CAG chief, Bank chiefs, PSU chiefs, even Supreme Court judge joined Reliance, the company that they should have dealt with in some capacity as Regulators, after retirement. Shouldn’t there be a ban on such post retirement jobs which create conflicts of interest… pic.twitter.com/EE0C2O0tA5
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 18, 2026
સુપ્રીમ કોર્ટ, CVC, CAG અને સેબીના દિગ્ગજ
જસ્ટિસ કૃષ્ણા મુરારીઃ સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ જજ રહેલા જસ્ટિસ કૃષ્ણા મુરારી જુલાઈ 2023મા સેવાનિવૃત્ત થયા અને સપ્ટેમ્બર 2026મા રિલાયન્સના વંતારાના ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ગવર્નિંગ કાઉન્સિલમાં સામેલ થયા.
કે.વી. ચૌધરીઃ સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશનર CVC) અને CBDT ના અધ્યક્ષ રહેલા કેવી ચૌધરી જૂન 2019મા નિવૃત્ત થયા અને માત્ર ચાર મહિના બાદ રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીના બોર્ડમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
રાજીવ મહર્ષિઃ દેશના ભૂતપૂર્વ નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક (CAG) અને પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહ/નાણા સચિવ રહેલા 1978 બેચના આઈએએસ અધિકારી રાજીવ મહર્ષિ 2020મા નિવૃત્ત થયા અને જુલાઈ 2023મા જિયો ફાઈનાન્શિયલ સર્વિસના બોર્ડમાં સામેલ થયા.
ઉપેન્દ્ર કુમાર (યુકે) સિન્હાઃ સેબી અધ્યક્ષ (2011-2017) રહેલા યુકે. સિન્હા માર્ચ 2023મા અદાણીની માલિકીવાળી એનડીટીવીના ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર અને નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન બન્યા.
એમ.કે. જૈનઃ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના પૂર્વ ડેપ્યુટી ગવર્નર એમ. કે. જૈન (જૂન 2023મા સેવાનિવૃત્ત) માર્ચ 2025મા રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસ સ્ટ્રેટેજીના એડવાઇઝર બન્યા.
પોલિસી મેકર્સ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ
રામિયો સિંહ ગુજરાલઃ ભારત સરકારના પૂર્વ કેન્દ્રીય નાણા સચિવ, રેવેન્યુ સચિવ અને NHAI ના અધ્યક્ષ રહેલા 1976 બેચના આઈએએસ આર.એસ. ગુજરાલનું નામ રિલાયન્સ બોર્ડની સાથે જોડાવાની સાથે અદાણી પાવર અને અદાણી ગ્રીન એનર્જીના બોર્ડમાં ઈન્ડિપેન્ટેડન્ટ ડાયરેક્ટરના રૂપમાં નોંધાયેલું છે.
જી.કે. પિલ્લઈઃ પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ જી.કે. પિલ્લઈ અદાણી પોર્ટ્સના ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
મીરા શંકરઃ અમેરિકા અને જર્મનીમાં ભારતના પૂર્વ રાજદૂત મીરા શંકર અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
વી. સુબ્રમણ્યમઃ નવી અને નવીનીકરણીય ઊર્જા મંત્રાલયના પૂર્વ સચિવ વી. સુબ્રમણ્યમ અદાણી એન્ટરપ્રાઇસેઝના ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
વિજયલક્ષ્મી જોશીઃ પૂર્વ પંચાયતી રાજ સચિવ વિજયલક્ષ્મી જોશી અદાણી એન્ટરપ્રાઇસેઝમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
પી.કે. પુજારીઃ વીજળી મંત્રાલયના પૂર્વ સચિવ અને કેન્દ્રીય વિદ્યુત નિયામક પંચના અધ્યક્ષ રહેલા પી.કે. પુજારી ઓગસ્ટ 2024મા અદાણી પોર્ટ્સના બોર્ડમાં સામેલ થયા.
રાજકુમાર બેનીવાલઃ ગુજરાત મેરિટાઇમ બોર્ડના પૂર્વ વીસી તથા સીઈઓ અદાણી પોર્ટ્સમાં GMBના નોમિની બન્યા.
કે. જયરાજઃ કર્ણાટકમાં ઉર્જા અને શહેરી મામલાના વરિષ્ઠ પદો પર રહેલા પૂર્વ આઈએએસ કે. જયરાજ અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સમાં ઈન્ડિપેન્ટેડન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
ચંદ્રા અયંગરઃ મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ એડિશનલ મુખ્ય સચિવ (ગૃહ) અને MERC ના અધ્યક્ષ રહેલા ચંદ્રા અયંગર અદાણી પાવર, અદાણી ટોટલ ગેસ અને અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સના બોર્ડમાં રહ્યાં.
ડો. અમિયા ચંદ્રાઃ ભૂતપૂર્વ એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ (DGFT) અને વાણિજ્ય મંત્રાલયમાં કાર્યરત રહેલા ડો. અમિયા ચંદ્રા અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
દીપક અમિતાભઃ આવકવેરા વિભાગના પૂર્વ IRS અધિકારી અને PTC ઈન્ડિયાના પૂર્વ CMD દીપક અમિતાભ અદાણી પાવરમાં CEO-એનર્જી સેલ્સ બન્યા.
આઈ.સી.પી. કેશરીઃ 1988 બેચના પૂર્વ આઈએએસ અધિકારી આઈ.સી.પી. કેશરી અદાણી ગ્રુપમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ એનર્જી એડવાઇઝર બન્યા.
દિનેશ કુમાર મિત્તલઃ પૂર્વ નાણાકીય સેવાઓ સચિવ દિનેશ કુમાર મિત્તલ NDTV ના બોર્ડમાં નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
સુનીલ કુમારઃ છત્તીસગઢના પૂર્વ મુખ્ય સચિવ સુનીલ કુમાર NDTV ના બોર્ડમાં એડિશનલ ડિરેક્ટર બન્યા.
અમન કુમાર સિંહઃ પૂર્વ IRS અધિકારી અને છત્તીસગઢના પૂર્વ મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય સચિવ રહેલા અમન કુમાર સિંહ NDTC ના બોર્ડમાં નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર બન્યા.
એમ.વી. ભાનુમતીઃ આવકવેરા વિભાગના પૂર્વ મહાનિર્દેશક એમ.વી. ભાનુમતી અદાણી પોર્ટ્સમાં ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ ડાયરેક્ટર બન્યા.
નીરજ બંસલઃ JNPT ના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને આવકવેરા કમિશનર રહેલા પૂર્વ આઈઆરએસ અધિકારી નીરજ બંસલ 2021મા VRS લીધા બાદ અદાણી પોર્ટ્સના સીઈઓ બન્યા.
કેમ ઉઠી રહ્યાં છે ગંભીર સવાલ?
પ્રશાંત ભૂષણની આ પોસ્ટ બાદ કોર્પોરેટ અને બ્યૂરોક્રેસી વચ્ચે આ સાંઠગાંઠ પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. આલોચકોનું કહેવું છે કે જ્યારે કોઈ અધિકારી, રેગુલેટર કે જજને તે ખ્યાલ હોય છે કે નિવૃત્તિ બાદ તેને દેશના સૌથી મોટા કોર્પોરેટ ગ્રુપમાં લાખો-કરોડોનું પેકેજ કે પ્રતિષ્ઠિત બોર્ડમાં પદ મળી શકે છે તો પદ પર રહેતા તેમની નિષ્પક્ષતા શંકાના ઘેરામાં આવી જાય છે.
પછી તે સ્પેક્ટ્રમની ફાળવણી હોય, પર્યાવરણની મંજૂરી, ટેક્સમાં છૂટછાટ, લોન રી-સ્ટ્રક્ચરિંગ કે કાયદાકીય વિવાદ- આ બધા મામલામાં અધિકારી નિર્ણયકર્તાની ભૂમિકામાં હોય છે. તેવામાં વહીવટી પારદર્શિતા અને જનતાનો ભરોસો બનાવી રાખવા માટે નિવૃત્તિ બાદ ખાનગી કંપનીઓમાં જવા પર આકરા કૂલિંગ-ઓફ-પીરિયડ કે પૂર્ણ પ્રતિબંધની માગ ઉઠી રહી છે.