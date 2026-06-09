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8મા પગાર પંચમાં મોટા બદલાવની તૈયારી! OROP અને 5% ઇન્ક્રીમેન્ટ પર આવ્યું આ નવું અપડેટ

8th Pay Commission Latest Update: 8મા પગાર પંચની રચના પહેલા રેલવે સિનિયર સિટીઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટી (RSCWS)એ સરકાર સમક્ષ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ રજૂ કરી છે. આ સંગઠને સિવિલિયન પેન્શનરો માટે 'વન રેન્ક વન પેન્શન' (OROP), લઘુત્તમ વેતન અને પેન્શનમાં વધારો તેમજ વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ 5% કરવાની માંગ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 09, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:17 PM IST
8મા પગાર પંચમાં મોટા બદલાવની તૈયારી! OROP અને 5% ઇન્ક્રીમેન્ટ પર આવ્યું આ નવું અપડેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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