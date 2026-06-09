/8મા પગાર પંચમાં મોટા બદલાવની તૈયારી! OROP અને 5% ઇન્ક્રીમેન્ટ પર આવ્યું આ નવું અપડેટ

8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચને લઈને દેશભરના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની આશાઓ સતત વધી રહી છે. આ દરમિયાન રેલવેના નિવૃત્ત કર્મચારીઓના સંગઠન રેલવે સિનિયર સિટિઝન્સ વેલ્ફેર સોસાયટી (RSCWS)એ પગાર પંચ સમક્ષ કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ રજૂ કરી છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, વધતી મોંઘવારી, બદલાતી આર્થિક પરિસ્થિતિઓ અને પેન્શન સંબંધિત અસમાનતાઓને જોતા હવે વેતન અને પેન્શન વ્યવસ્થામાં મોટા બદલાવ કરવાની જરૂર છે. ચાલો આ વિગતો વિગતવાર જાણીએ.
પેન્શનરો માટે વન રેન્ક, વન પેન્શનની માંગ
રેલવે પેન્શનરોની સૌથી મોટી માંગ “વન રેન્ક, વન પેન્શન” (OROP) જેવી વ્યવસ્થા નાગરિક પેન્શનરો પર પણ લાગુ કરવાની છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, સમાન પદ અને સમાન સેવા સમયગાળો ધરાવતા નિવૃત્ત કર્મચારીઓને એકસરખું પેન્શન મળવું જોઈએ. વર્તમાન વ્યવસ્થામાં જૂના અને નવા પેન્શનરો વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળે છે, જેના કારણે ઘણા નિવૃત્ત કર્મચારીઓને આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે છે.
વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ વધારવાની અપીલ
સંગઠને 8મા પગાર પંચ પાસે બેઝિક પેને મજબૂત કરવાની પણ માંગ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે, પેન્શન, ગ્રેચ્યુઈટી અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો સીધા બેઝિક પે સાથે જોડાયેલા હોય છે, તેથી માત્ર ભથ્થાં અને મોંઘવારી ભથ્થા પર નિર્ભર રહેવાને બદલે મૂળ વેતનમાં પૂરતો વધારો થવો જોઈએ. RSCWSએ વાર્ષિક પગાર વધારાને (Annual Increment) હાલના 3%થી વધારીને 5% કરવા સૂચન પણ કર્યુ છે.
મોંઘવારીના આધારે લઘુત્તમ વેતનની સમીક્ષા
મોંઘવારીની અસરને જોતા સંગઠને લઘુત્તમ વેતન અને પેન્શનની સમીક્ષા 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજના મોંઘવારી દરના આધારે કરવાની માંગ કરી છે. તેમનું માનવું છે કે, વધતી કિંમતોને કારણે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની ખરીદશક્તિ સતત ઘટી રહી છે, તેથી વેતન અને પેન્શન બન્નેમાં વાસ્તવિક સુધારો થવો જોઈએ.
આરોગ્ય સુવિધાઓમાં સુધારો
પેન્શનર સંગઠને આરોગ્ય સુવિધાઓમાં પણ મોટા સુધારાની માંગ કરી છે. તેમણે CGHS અને અન્ય સરકારી આરોગ્ય યોજનાઓ હેઠળ વધુ પ્રતિષ્ઠિત હોસ્પિટલોને સામેલ કરવા, દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા અને કેશલેસ સારવારની સુવિધાનો વિસ્તાર કરવા સૂચન કર્યું છે. સાથે જ મેડિકલ બિલ રિઇમ્બર્સમેન્ટ પ્રક્રિયાને સરળ અને ઝડપી બનાવવાની માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
અન્ય મહત્વની ભલામણો
આ ઉપરાંત સંગઠને લીવ એનકેશમેન્ટની મર્યાદા વધારવા, GPF પર આકર્ષક વ્યાજ દર આપવા, LTC નિયમોને સરળ બનાવવા અને કર્મચારીઓ માટે વીમા કવચ વધારવાની પણ ભલામણ કરી છે. નિવૃત્તિ લાભો હેઠળ ગ્રેચ્યુઈટી (DCRG)ની મહત્તમ મર્યાદાને સમયસમય પર મોંઘવારી મુજબ સુધારવાની માંગ પણ રાખવામાં આવી છે.
સૌથી મહત્વની માંગણીઓમાંથી એક પેન્શન કમ્યુટેશન (Pension Commutation)ની રિકવરીનો સમયગાળો 15 વર્ષથી ઘટાડીને 10 થી 12 વર્ષ કરવાની છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે, આનાથી પેન્શનરોને વહેલા પૂરા પેન્શનનો લાભ મળી શકશે. સાથે જ તમામ નિવૃત્તિ લાભોની સમયસર ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મજબૂત અને પારદર્શક વ્યવસ્થા બનાવવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
હવે સૌની નજર 8મા પગાર પંચ પર રહેલી છે. જો આ માંગણીઓ પર વિચાર કરવામાં આવશે, તો લાખો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સીધો ફાયદો થઈ શકે છે. ખાસ કરીને OROP જેવી વ્યવસ્થા અને મોંઘવારી સાથે જોડાયેલી પેન્શન સુધારણાની માંગ આગામી સમયમાં સૌથી વધુ ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે.