Gold Price Today: 24K, 22K સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો, અમદાવાદ-સુરત-રાજકોટ-વડોદરામાં શું છે આજનો ભાવ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Gold Rate Today: આજે પહેલી મેના રોજ ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ છે અને શ્રમિક દિવસ પણ છે. આજના દિવસે બજારો બંધ છે પરંતુ ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટના રેટ્સ મુજબ સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે જ્યારે ચાંદીના ભાવ ઉછળ્યા છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.
- સોનાના ભાવમાં ઘટાડો અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે
- અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટમાં આજના શું ભાવ છે
- આજે જાહેર રજાના કારણે MCX અને IBJAના ભાવ જાહેર કરાયા નથી
સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે જો કે વધુ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. પરંતુ આખા અઠવાડિયાનું જોઈએ તો ભાવમાં ઘટાડાનું વલણ જોવા મળ્યું છે. જેનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો છે. જેણે મોંઘવારી અંગે ચિંતા વધારી છે અને સંકેત આપ્યો છે કે વ્યાજ દરો લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહી શકે છે. સ્પોટ ગોલ્ડમાં 0.1 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો અને ભાવ 4614.98 ડોલર પ્રતિ ઔંસ પર આવી ગયો. આ અઠવાડિયામાં લગભગ 2 ટકાનો કડાકો જોવા મળ્યો. બુધવારે તો એક મહિનાના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જ્યારે જૂન ડિલિવરીવાળા અમેરિકી ગોલ્ડ ફ્યૂચર્સમાં પણ 0.1 ટકા તૂટીને 4626.40 ડોલર પર આવી ગયો.
આજે જાહેર રજા
આજે ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ ઓછું રહ્યું કારણ કે દુનિયાના બે મોટા સોનાના ગ્રાહક દેશો ચીન અને ભારતમાં જાહેર રજાઓના કારણે બજારો બંધ છે. Capital.com ના સીનિયર એનાલિસ્ટ Kyle Rodda મુજબ એશિયાઈ સેશનમાં બજાર હળવું રહેશે અને હાલ રોકાણકારો આગામી મોટા સંકેતની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
આજના સોના અને ચાંદીના ભાવ
વાયદા બજાર MCX અને IBJAના ભાવ આજે જાહેર રજાના કારણે જાહેર થયા નથી. પરંતુ ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટના રેટ્સ મુજબ આજે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ગુજરાતના મુખ્ય શહેરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટના આજના ભાવ જોઈએ તો 24 કેરેટ એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ 38 રૂપિયા ઘટીને 15240 રૂપિયા જોવા મળ્યો છે. જ્યારે 22 કેરેટ એક ગ્રામ સોનાનો ભાવ 35 રૂપિયા ઘટીને 13970 રૂપિયા તથા 18 કેરેટ એક ગ્રામ સોનું 29 રૂપિયા તૂટીને 11431 રૂપિયા પર જોવા મળ્યું છે. (શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.)
જ્યારે ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 5000 રૂપિયા સુધીનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ આજે 255000 પર પહોંચ્યો છે.
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર 30 એપ્રિલના રોજ ગુરુવારે બજાર બંધ થયું ત્યારે 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 0.08 ટકા ચડીને 151225 રૂપિયા પર અને 3 જુલાઈના વાયદાવાળી એક કિલોગ્રામ ચાંદી 0.07 ટકા ઉછળીને 244638 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થઈ હતી.
રિટેલ બજારના ભાવ
જ્યારે IBJA પર 30 એપ્રિલના રોજ 999 પ્યોરિટીવાળું 10 ગ્રામ સોનું 1611 રૂપિયા ઉછળીને 150263 પર બંધ થયું હતું જ્યારે એક કિલોગ્રામ ચાંદી 3449 રૂપિયા વધીને 240331 રૂપિયા પર બંધ થઈ હતી. આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી.
