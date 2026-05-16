/3 રૂપિયા વધ્યો ભાવ, જાણો આજે ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત

Petrol-Diesel Price Today: સરકારી તેલ કંપનીઓે શુક્રવારે ઈંધણના ભાવમાં 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનો વધારો કર્યો હતો. જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકો પર પડી રહી છે. જાણો આજે ગુજરાતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ શું છે.
Petrol-Diesel Price Today: ચાર વર્ષ કરતા વધુ સમય બાદ પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. સરકારી તેલ કંપનીઓએ શુક્રવારે પ્રતિ લીટર 2 રૂપિયાનો વધારો કર્યો હતો. ઘણા મહિના સુધી કિંમતો સ્થિર રહ્યાં બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ વધારાની પાછળ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતોમાં મોટા વધારાને કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત વધવાથી સીધી અસર દેશભરના કરોડો વાહન ચાલકોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે.
કેમ વધી પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત?
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે ગ્લોબલ ક્રૂડ ઓયલની કિંમતોમાં 50 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના હુમલા બાદ, જવાબી કાર્યવાહીમાં તેલ સપ્લાય પ્રભાવિત થઈ હતી. ખાસ કરી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી તેલની સપ્લાયમાં સમસ્યા આવી જેની અસર દુનિયાની બજારો પર પડી છે. ભારત પોતાની તેલ જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આયાત કરે છે. તેથી આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં વધારાની સીધી અસર ઘરેલું ઈંધણની કિંમતો પર પડી છે.
ગુજરાતમાં પેટ્રોલના ભાવ
અમદાવાદઃ 97.49 રૂપિયા
રાજકોટઃ 97.29 રૂપિયા
સુરતઃ 97.35 રૂપિયા
વડોદરાઃ 97.60 રૂપિયા
ગાંધીનગરઃ 97.95 રૂપિયા
ગુજરાતમાં ડીઝલનો ભાવ
અમદાવાદઃ 93.26 રૂપિયા
રાજકોટઃ 93.08 રૂપિયા
સુરતઃ 93.14 રૂપિયા
વડોદરાઃ 93.37 રૂપિયા
ગાંધીનગરઃ 93.73 રૂપિયા
સામાન્ય લોકો પર શું અસર?
ઈંધણ મોંઘુ થવાની અસર માત્ર વાહન ચાલકો પર પડશે નહીં, પરંતુ ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘુ થવાથી જીવનજરૂરી વસ્તુની કિંમત પણ વધી શકે છે.