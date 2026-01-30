Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, રેકોર્ડ ડેટ નક્કી, જાણો વિગત

"Dividend Stock: Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd એ ફરી ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની આ વખતે વચગાળાના ડિવિડન્ડની સાથે ફાઇનલ ડિવિડન્ડ પણ આપશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 30, 2026, 04:25 PM IST

Trending Photos

1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, રેકોર્ડ ડેટ નક્કી, જાણો વિગત

Dividend Stock:  Procter &; Gamble Hygiene and Health Care Ltd એકવાર ફરી ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ આ વખતે વચગાળાના ડિવિડન્ડની સાથે-સાથે ફાઇનલલ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

મળશે 1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે 195 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. તો કંપનીએ 25 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ આપવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. આ ડિવિડન્ડ માટે કંપનીએ 5 ફેબ્રુઆરી 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. કંપની તરફથી ડિવિડન્ડની ચુકવણી 27 ફેબ્રુઆરી કે તે પહેલા કરી દેવામાં આવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

કંપની છેલ્લા 9 વર્ષ બાદ આટલું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. Procter &; Gamble Hygiene and Health Care Ltd એ મે 2017મા 362 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.

ક્વાર્ટરના પરિણામ કેવા રહ્યાં?
કંપનીએ આજે શુક્રવારે ક્વાર્ટર પરિણામની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં જણાવ્યું કે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કુલ નેટ પ્રોફિટ 12.30 ટકાના વધારા સાથે 301.50 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. આ દરમિયાન કંપનીનું રેવેન્યુ 1262 કરોડ રૂપિયા છે. Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd નો EBITDA વાર્ષિક આધાર પર 8.3 ટકાના વધારા સાથે 402 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે.

શેરની શું સ્થિતિ છે?
આજે કંપનીના શેરની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે. શુક્રવારે કંપનીનો શેર 1 ટકાના ઘટાડા બાદ બીએસઈમાં 5295.05 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે લો લેવલ પર આવી ગયો હતો. છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 0.64 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. 

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Dividend Stockshare market news

Trending news