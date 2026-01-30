1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, રેકોર્ડ ડેટ નક્કી, જાણો વિગત
Dividend Stock: Procter &; Gamble Hygiene and Health Care Ltd એકવાર ફરી ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ આ વખતે વચગાળાના ડિવિડન્ડની સાથે-સાથે ફાઇનલલ ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.
મળશે 1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું કે 195 રૂપિયાનું વચગાળાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. તો કંપનીએ 25 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ આપવાનો પણ નિર્ણય કર્યો છે. આ ડિવિડન્ડ માટે કંપનીએ 5 ફેબ્રુઆરી 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરી છે. કંપની તરફથી ડિવિડન્ડની ચુકવણી 27 ફેબ્રુઆરી કે તે પહેલા કરી દેવામાં આવશે.
કંપની છેલ્લા 9 વર્ષ બાદ આટલું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે. Procter &; Gamble Hygiene and Health Care Ltd એ મે 2017મા 362 રૂપિયાનું સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું.
ક્વાર્ટરના પરિણામ કેવા રહ્યાં?
કંપનીએ આજે શુક્રવારે ક્વાર્ટર પરિણામની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં જણાવ્યું કે ડિસેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન કુલ નેટ પ્રોફિટ 12.30 ટકાના વધારા સાથે 301.50 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે. આ દરમિયાન કંપનીનું રેવેન્યુ 1262 કરોડ રૂપિયા છે. Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd નો EBITDA વાર્ષિક આધાર પર 8.3 ટકાના વધારા સાથે 402 કરોડ રૂપિયા રહ્યો છે.
શેરની શું સ્થિતિ છે?
આજે કંપનીના શેરની કિંમતમાં ઘટાડો થયો છે. શુક્રવારે કંપનીનો શેર 1 ટકાના ઘટાડા બાદ બીએસઈમાં 5295.05 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે લો લેવલ પર આવી ગયો હતો. છેલ્લા એક વર્ષમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 0.64 ટકાની તેજી જોવા મળી છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
