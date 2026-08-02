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Property Aadhaar Card: શું હવે જમીનનું પણ બનશે આધાર કાર્ડ? જાણો શું છે ભૂ-આધાર અને શું છે તેના ફાયદા

Property Aadhaar Card (ULPIN) Rules: હવે મનુષ્યોની જેમ જમીન અને પ્લોટનો પણ 14 અંકનો 'ભૂ-આધાર' બનશે. જી હા, ટૂંક સમયમાં જ આ વ્યવસ્થા આવી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે સામાન્ય આધાર કાર્ડથી તે કેટલું અલગ છે અને તેનાથી સામાન્ય જનતાને શું ફાયદા થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 02, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:44 PM IST
Property Aadhaar Card: શું હવે જમીનનું પણ બનશે આધાર કાર્ડ? જાણો શું છે ભૂ-આધાર અને શું છે તેના ફાયદા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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