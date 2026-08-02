/Property Aadhaar Card: શું હવે જમીનનું પણ બનશે આધાર કાર્ડ? જાણો શું છે ભૂ-આધાર અને શું છે તેના ફાયદા

Property Aadhaar Card (ULPIN) Rules: ભારત સરકાર દેશભરની જમીનો અને પ્રોપર્ટીઝનું ડિજિટલ માળખું સુધારવા માટે એક વિશેષ વ્યવસ્થા લાગુ કરી રહી છે, જેને સામાન્ય બોલચાલમાં પ્રોપર્ટી આધાર કાર્ડ અથવા ભૂ-આધાર (Bhu-Aadhaar) કહેવામાં આવી રહ્યું છે. સરકારી ભાષામાં તેનું સાચું નામ ULPIN (Unique Land Parcel Identification Number) એટલે કે 'વિશિષ્ટ ભૂમિ ખંડ ઓળખ સંખ્યા' છે. ચાલો સમજીએ કે આ શું છે અને તેનાથી પ્રોપર્ટી માલિકોને શું ફાયદા થશે.
શું છે પ્રોપર્ટી આધાર (ULPIN)?
જેમ ભારતમાં દરેક નાગરિકની ઓળખ માટે 12 અંકનો યુનિક આધાર કાર્ડ હોય છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે હવે દેશની દરેક જમીન, પ્લોટ કે પ્રોપર્ટીના ટુકડાને 14 અંકનો એક યુનિક આલ્ફાન્યૂમેરિક કોડ (14-Digit Code) આપવામાં આવી રહ્યો છે. આને જ ભૂ-આધાર કે પ્રોપર્ટી આધાર કહેવામાં આવે છે.
સામાન્ય આધાર કાર્ડથી આ કેટલું અલગ છે?
ભૂ-આધારની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
આનાથી સામાન્ય જનતાને શું ફાયદા થશે?
છેતરપિંડી અને બોગસ રેજિસ્ટ્રી પર લગામ
ઘણીવાર છેતરપિંડી કરીને એક જ પ્લોટ બોગસ કાગળોના આધારે બે કે ત્રણ અલગ-અલગ લોકોને વેચી દેવામાં આવે છે. ભૂ-આધાર આવ્યા પછી દરેક જમીનની ડિજિટલ ઓળખ હશે, જેનાથી ડબલ રેજિસ્ટ્રી કે બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું અશક્ય બની જશે.
સીમા વિવાદો (Boundary Disputes)નો અંત
ગામડાઓમાં કે શહેરોમાં ઘણીવાર શેઢા કે જમીનના કબજાને લઈને પડોશીઓ વચ્ચે ઝઘડા થાય છે. સેટેલાઇટ આધારિત જીઓ-ટેગિંગના કારણે જમીનનો સાચો વિસ્તાર અને સીમાઓ ડિજિટલ રીતે નક્કી રહેશે.
પ્રોપર્ટી ખરીદવી અને વેચવી સરળ
જો તમે કોઈ નવો પ્લોટ કે પ્રોપર્ટી ખરીદી રહ્યા છો, તો માત્ર 14 અંકનો ભૂ-આધાર નંબર નાખીને ઓનલાઇન ચેક કરી શકશો કે જમીનનો સાચો માલિક કોણ છે અને તેના પર કોઈ કોર્ટ કેસ કે લોન છે કે નહીં.
બેંક લોન સરળતાથી મળશે
જ્યારે જમીનના રેકોર્ડ સંપૂર્ણપણે સ્પષ્ટ અને ડિજિટલ હશે, ત્યારે બેંકોને લોન (હોમ લોન કે એગ્રી લોન) આપવામાં સમય નહીં લાગે અને વેરિફિકેશન તાત્કાલિક થઈ જશે.
સરકારી યોજનાઓ અને વળતરનો સીધો લાભ
ખેડૂતોને પાક નુકસાનીનું વળતર કે સરકારી યોજનાઓ (જેમ કે પીએમ કિસાન)ની રકમ સીધી સાચા જમીન માલિકના ખાતામાં સરળતાથી મળી શકશે.