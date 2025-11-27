આ 6 સરકારી બેંકોનું થવા જઈ રહ્યું છે મર્જર, સરકારની મોટી તૈયારી !
Bank Merger : ભારતની સૌથી મોટી સરકારી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ પણ બજાર મૂલ્ય વધારવા, NPA ઘટાડવા અને ડિજિટલ ક્ષમતાઓને મજબૂત કરવા અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મક માટે મર્જરના આ આગામી તબક્કાને ટેકો આપ્યો છે.
Bank Merger : બેંક મર્જર ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે, કારણ કે સરકાર વિશ્વ કક્ષાની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (PSB) બનાવવા માંગે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધા કરી શકે. આનો ઉદ્દેશ નાની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને મજબૂત, વધુ કાર્યક્ષમ અને મોટા પાયે કાર્ય કરવા સક્ષમ બનાવવાનો છે. ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)એ પણ મર્જરને ટેકો આપ્યો છે.
કઈ બેંકો થઈ શકે છે મર્જ ?
હાલમાં ચર્ચાઓ છ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, યુકો બેંક અને પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંકનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલો અનુસાર, આ બેંકો એકબીજા સાથે મર્જ થઈ શકે છે અથવા ભવિષ્યમાં મોટી PSU બેંકોમાં સમાવિષ્ટ થઈ શકે છે.
1993 અને 2025ની વચ્ચે ભારતમાં બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં ઘણા મોટા મર્જર થયા છે. આ મર્જરોએ મૂડી કાર્યક્ષમતા વધારવા, ક્રેડિટ સપોર્ટને મજબૂત કરવા, ટેકનોલોજીમાં સુધારો કરવા, સંચાલન ખર્ચ ઘટાડવા અને જોખમ વૈવિધ્યકરણ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. સરકારનો ધ્યેય હંમેશા ઓછી પરંતુ મજબૂત જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો બનાવવાનો રહ્યો છે.
સૌથી મોટું વિલિનીકરણ એપ્રિલ 2017માં થયું, જ્યારે SBIએ તેની પાંચ સહયોગી બેંકો (સ્ટેટ બેંક ઓફ બિકાનેર અને જયપુર, હૈદરાબાદ, પટિયાલા, મૈસુર અને ત્રાવણકોર), તેમજ ભારતીય મહિલા બેંકનું વિલિનીકરણ કર્યું. આ વિલિનીકરણથી SBI ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક બની.
પૂર્વ નાણામંત્રી અરુણ જેટલીએ "Future But Stronger Banks" નો વિચાર પ્રસ્તાવિત કર્યો હતો. એપ્રિલ 2019માં બેંક ઓફ બરોડાએ વિજયા બેંક અને દેના બેંક સાથે વિલિનીકરણ કર્યું. આ મોટા વિલિનીકરણથી બેંક ઓફ બરોડા દેશની ત્રીજી સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક બની.
એપ્રિલ 2020માં મોટા મર્જર થયા
એપ્રિલ 2020માં પંજાબ નેશનલ બેંકે ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું મર્જર કર્યું અને શાખા નેટવર્ક દ્વારા દેશની બીજી સૌથી મોટી PSU બેંક બની. આ સમયગાળા દરમિયાન બે અન્ય મહત્વપૂર્ણ મર્જર થયા - કેનેરા બેંકે સિન્ડિકેટ બેંકને હસ્તગત કરીને ચોથી સૌથી મોટી PSU બેંક બનાવી, જ્યારે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ આંધ્ર બેંક અને કોર્પોરેશન બેંકનું મર્જર કરીને પાંચમી સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક બનાવી. તે જ વર્ષે ઇન્ડિયન બેંકે અલ્હાબાદ બેંકને હસ્તગત કરી અને સાતમી સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક તરીકે ઉભરી આવી.
હવે આગળ શું ?
જોકે સરકારે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી નથી કે આગામી તબક્કામાં કઈ બેંકોનું મર્જર કરવામાં આવશે, ભૂતકાળના વલણોના આધારે મોટાભાગના મર્જર નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં એપ્રિલમાં થાય છે. તેથી નિષ્ણાતો એપ્રિલ 2026માં મોટી જાહેરાતની અપેક્ષા રાખે છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નાણા મંત્રાલય PSU બેંકોના બીજા મોટા મર્જર માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી રહ્યું છે. આ વખતે મર્જર એક મોટી પ્રક્રિયા નહીં હોય, તેના બદલે તે બે કે ત્રણ તબક્કામાં પૂર્ણ થઈ શકે છે, જે મૂડી વ્યવસ્થાપનથી લઈને ઓપરેશનલ મર્જર સુધીના દરેક પગલાના વ્યવસ્થિત અને વ્યૂહાત્મક અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરે છે.
પીએલ કેપિટલ અનુસાર, સરકારનો લાંબા ગાળાનો ધ્યેય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની સંખ્યા 12 થી ઘટાડીને લગભગ છ કે સાત મજબૂત અને વૈશ્વિક સ્તરે સક્ષમ બેંકો કરવાનો છે. આનાથી બેલેન્સ શીટ મજબૂત થશે, ધિરાણ ક્ષમતા વધશે, કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થશે અને ભારતની ઝડપથી વિકસતી માળખાગત નાણાકીય જરૂરિયાતોને વધુ સારી રીતે ટેકો મળશે.
