/56મા જન્મદિવસે રાહુલ ગાંધીની સંપત્તિનો ખુલાસો! શેરબજારમાં આ કંપનીઓમાં કર્યું છે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ, જાણીને તમે ચોંકી જશો

રાહુલ ગાંધી 56 વર્ષના થઈ ગયા છે અને તેમની સંપત્તિ અને રોકાણો ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા મુજબ, કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પાસે કુલ સંપત્તિ લગભગ 20.40 કરોડ રૂપિયા છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમની સંપત્તિનો નોંધપાત્ર હિસ્સો શેરબજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ગોલ્ડ બોન્ડ અને કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણના રૂપમાં છે. ચાલો આ વિગતોને વિગતવાર જોઈએ.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ
મનીકન્ટ્રોલના અહેવાલ મુજબ, શેર ઉપરાંત, રાહુલ ગાંધીએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પણ નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું છે. તેમના સોગંદનામા મુજબ, તેમણે સાત અલગ અલગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓમાં આશરે ₹3.81 કરોડનું રોકાણ કર્યું છે. આમાં, HDFC સ્મોલ કેપ ફંડ અને ICICI પ્રુડેન્શિયલ રેગ્યુલર સેવિંગ્સ ફંડ સૌથી મોટા રોકાણ છે. તેઓ ઘણી અન્ય હાઇબ્રિડ અને ઇક્વિટી યોજનાઓમાં પણ હિસ્સો ધરાવે છે. જ્યારે બજાર સંબંધિત રોકાણો ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમના શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડનું કુલ મૂલ્ય આશરે ₹8.32 કરોડ થાય છે.
સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડના 220 યુનિટ
રાહુલ ગાંધી પાસે 220 યુનિટ સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ પણ છે, જેની કિંમત ₹15 લાખથી વધુ હોવાનું કહેવાય છે. તેમના પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) ખાતામાં આશરે ₹61.5 લાખ જમા છે. તેમના બેંક ખાતાઓમાં લાખો રૂપિયાની સંપત્તિ પણ છે. તેમના સોગંદનામા મુજબ, તેમની પાસે આશરે 333 ગ્રામ ઝવેરાત અને સોનું પણ છે.
9 કરોડ રૂપિયાની ઓફિસ સ્પેસ
સ્થાવર સંપત્તિની વાત કરીએ તો, રાહુલ ગાંધી ગુરુગ્રામમાં એક કોમર્શિયલ ઓફિસ સ્પેસ ધરાવે છે, જેની કિંમત આશરે 9 કરોડ રૂપિયા છે. તેમની પાસે દિલ્હીના મહેરૌલી વિસ્તારમાં ખેતીની જમીન અને એક ફાર્મહાઉસ પણ છે, જે તેમની બહેન પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા સાથે સંયુક્ત રીતે માલિકી ધરાવે છે. આ સ્થાવર સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય 11 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે.
2024 સુધીમાં 20 કરોડ રૂપિયાથી વધુ
રસપ્રદ વાત એ છે કે, રાહુલ ગાંધીએ તેમના સોગંદનામામાં કોઈ કાર કે વ્યક્તિગત વાહનોનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. જોકે, છેલ્લા બે દાયકામાં તેમની સંપત્તિમાં સતત વધારો થયો છે. 2004માં તેમની કુલ જાહેર કરેલી સંપત્તિ લગભગ 55 લાખ રૂપિયા હતી, પરંતુ 2024 સુધીમાં તે વધીને 20 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગઈ છે. આ વધારો મુખ્યત્વે રોકાણો, બજાર-સંબંધિત સાધનો અને સંપત્તિ મૂલ્યોમાં વૃદ્ધિને આભારી છે.
રાહુલ ગાંધીના રોકાણ પોર્ટફોલિયો દર્શાવે છે કે તેમણે ફક્ત પરંપરાગત સંપત્તિઓ પર આધાર રાખવાને બદલે શેરબજાર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને અન્ય નાણાકીય સાધનોમાં સંતુલિત રોકાણો કર્યા છે, જેના કારણે સમય જતાં તેમની સંપત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.