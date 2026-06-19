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56મા જન્મદિવસે રાહુલ ગાંધીની સંપત્તિનો ખુલાસો! શેરબજારમાં આ કંપનીઓમાં કર્યું છે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ, જાણીને તમે ચોંકી જશો

રાહુલ ગાંધીનો સ્ટોક પોર્ટફોલિયો ખૂબ જ વૈવિધ્યસભર માનવામાં આવે છે. તેઓ 24 લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં શેર ધરાવે છે, જેની કુલ કિંમત આશરે ₹4.33 કરોડ છે. આ કંપનીઓમાં પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બજાજ ફાઇનાન્સ, નેસ્લે ઇન્ડિયા, એશિયન પેઇન્ટ્સ અને ટાઇટન જેવી મોટી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના પોર્ટફોલિયોમાં હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ICICI બેંક, ઇન્ફોસિસ, ITC, ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ અને LTI માઇન્ડટ્રી જેવા મોટા નામોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તેમણે કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ, બેંકિંગ, IT અને કેમિકલ ક્ષેત્રોમાં મજબૂત કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:43 PM IST
56મા જન્મદિવસે રાહુલ ગાંધીની સંપત્તિનો ખુલાસો! શેરબજારમાં આ કંપનીઓમાં કર્યું છે કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ, જાણીને તમે ચોંકી જશો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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રાહુલ ગાંધીએ આ કંપનીઓમાં કર્યું છે કરોડોનું રોકાણ, જાણીને તમે ચોંકી જશો
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