Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /DA Hike: રેલવે,બેંક બાદ હવે આ સરકારી કર્મચારીઓનું વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું, DA 60% એ પહોંચ્યું; જાણો પગારમાં કેટલો થશે વધારો

DA Hike: રેલવે,બેંક બાદ હવે આ સરકારી કર્મચારીઓનું વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું, DA 60% એ પહોંચ્યું; જાણો પગારમાં કેટલો થશે વધારો

DA Hike News: ગ્રામીણ ડાક સેવકોના લાખો (GDS) કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામીણ ડાક સેવકો (GDS) ના DA (DPS) ને 58% થી વધારીને 60% કરવામાં આવ્યું છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી તેમને બેસિક ટાઈમ રિલેટેડ કન્ટીન્યૂટી એલાઉન્સ પર 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 13, 2026, 09:55 AM IST|Updated: May 13, 2026, 09:55 AM IST
DA Hike: રેલવે,બેંક બાદ હવે આ સરકારી કર્મચારીઓનું વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું, DA 60% એ પહોંચ્યું; જાણો પગારમાં કેટલો થશે વધારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મુલેઠી પાવડરનો આ રીતે યુઝ કરવાથી સ્કિન પરના ડાઘ થઈ જશે સાફ, સ્કિન ડાઘરહિત દેખાશે

મુલેઠી પાવડરનો આ રીતે યુઝ કરવાથી સ્કિન પરના ડાઘ થઈ જશે સાફ, સ્કિન ડાઘરહિત દેખાશે

mulethi26 min ago
2

ઘરમાંથી વંદા-વંદીઓની ફૌજને ભગાડવાના સસ્તા અને અસરકારક ઉપાય, ઘર ચોખ્ખુંચટ થઈ જશે

Cockroach Remedies32 min ago
3

IPL 2026 બાદ કોણ હશે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું કેપ્ટન? ખતરામાં છે હાર્દિકની ખુરશી, કેપ્ટનશિ

ipl 202658 min ago
4

DA Hike: રેલવે,બેંક બાદ હવે આ સરકારી કર્મચારીઓનું વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું, DA 60%...

8th Pay Commission1 hr ago
5

નવા લેબર કોડમાં કર્મચારીઓને મોજે દરિયા! અઠવાડિયામાં 4 દિવસ કામ અને 3 દિવસની રજા!

New Labour Code1 hr ago