/DA Hike: રેલવે,બેંક બાદ હવે આ સરકારી કર્મચારીઓનું વધ્યું મોંઘવારી ભથ્થું, DA 60% એ પહોંચ્યું; જાણો પગારમાં કેટલો થશે વધારો

DA Hike News: ઈરાન યુદ્ધ, મોંઘવારીના વધતા ખતરા અને LPGના વધતા ભાવ વચ્ચે સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. રેલ્વે અને બેંક કર્મચારીઓ પછી, પોસ્ટલ વિભાગના કર્મચારીઓને પણ નોંધપાત્ર પગાર વધારો મળ્યો છે. સરકારે પોસ્ટલ કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કર્યો છે.
મોંઘવારી ભથ્થામાં મોટો વધારો
ગ્રામીણ ડાક સેવકોના લાખો (GDS) કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામીણ ડાક સેવકોના મોંઘવારી ભથ્થાને 58% થી વધારીને 60% કરવામાં આવ્યો છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી તેમને બેસિક ટાઈમ રિલેટેડ કન્ટીન્યૂટી એલાઉન્સ પર 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. ટપાલ વિભાગે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા જેટલા લાભો આપવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે. આ વધારાથી ગ્રામીણ ડાક સેવકોના માસિક પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
કેટલો વધારો થશે કર્મચારીઓના પગારમાં?
આ ડીએ વધારાથી ગ્રામીણ ટપાલ વિભાગના કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તેમનો મૂળ પગાર ₹20,000 રૂપિયા છે, તો તેમને હવે ડીએ તરીકે ₹12,000 મળશે. આનો અર્થ એ થયો કે તેમનો પગાર ₹32,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી જશે.
શું રેલ્વે કર્મચારીઓને પણ ભેટ મળી?
ટપાલ વિભાગે ગ્રામીણ ડાક સેવકો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે, જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે. 10 મે ના રોજ આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં GDS કર્મચારીઓને આ ભેટ આપવામાં આવી હતી. અગાઉ, ભારતીય રેલ્વેએ પણ તેમના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. રેલ્વે બોર્ડે મોંઘવારી ભથ્થાની સાથે સાથે કર્મચારીઓને ચાર મહિનાનું બાકી એરિયર્સ પણ આપવામાં આવ્યું હતું.
બેંક કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું વધ્યું!
બેંક કર્મચારીઓએ પણ રેલવે સમક્ષ પોતાના કર્મચારીઓને ભેટ આપી. બેંક કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારવામાં આવ્યું છે. 1 મેથી અમલમાં આવતા, બેંક કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 25% થી વધારીને 25.70% કરવામાં આવ્યું છે. આ મોંઘવારી ભથ્થું મે, જૂન અને જુલાઈ 2026 ના સમયગાળા માટે લાગુ પડશે.