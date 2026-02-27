Prev
Railway Pensioners Alert: સરકારે જાહેર કરી કડક ચેતવણી, લાખો ઇન્ડિયન રેલવે પેન્શનર્સ માટે મોટું અપડેટ

Railway Pensioners: રેલ્વે પેન્શનરો માટે સરકારે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ એલર્ટ એટલે કે ચેતવણી જાહેર કરી છે. રેલ્વે મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે છેતરપિંડી કરનારાઓ હવે પેન્શનરોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. જો તમે અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈ રેલ્વેમાંથી નિવૃત્ત છો, તો આ સમાચાર ધ્યાનથી વાંચો...

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:24 AM IST

Railway Pensioners: રેલ્વે મંત્રાલયે એક સત્તાવાર એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે, જેમાં પેન્શનરોને સાયબર છેતરપિંડીથી સાવધાન રહેવા વિનંતી કરી છે. તાજેતરમાં, ઘણા કિસ્સાઓ નોંધાયા છે જેમાં છેતરપિંડી કરનારાઓ રેલ્વે અધિકારીઓ બનીને પેન્શનરોને ફોન કરી રહ્યા છે.

શું છે છેતરપિંડીની આ નવી રીત?
છેતરપિંડી કરનારાઓ રેલ્વેના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હોવાનો દાવો કરીને પેન્શનરોને ફોન,મેસેજ અથવા વોટ્સએપ કરી રહ્યા છે. તેઓ નીચેના બહાનાઓનો ઉપયોગ કરીને માહિતી માંગી રહ્યા છે. જેમાં પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (PPO) અપડેટ કરવાના નામે, પેન્શન ખાતાના KYC ફરીથી ચકાસવાના નામે અને વધારાના પેન્શન લાભો અથવા બાકી લેણાંની ચુકવણીનું વચન આપીને છેતરી રહ્યા છે.=

રેલવેની કડક ચેતવણી (સરકારી નિર્દેશ)
રેલ્વે મંત્રાલયે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે રેલવે ક્યારેય PPO અથવા સર્વિસ રેકોર્ડ અપડેટ કરવા માટે કોઈ લિંક મોકલતું નથી. કોઈ પણ રેલવે અધિકારી ફોન કોલ્સ, SMS, WhatsApp અથવા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તમારા બેંક એકાઉન્ટ નંબર, પાસવર્ડ, OTP અથવા કોઈપણ ગુપ્ત નાણાકીય માહિતી માંગતો નથી. તમારા પેન્શનને અપડેટ કરવાનો દાવો કરતી કોઈપણ લિંક પર ક્લિક કરશો નહીં.

તમારે શું કરવું જોઈએ?
અજાણ્યા નંબરો પરથી આવતા કોઈપણ કોલ સાથે ક્યારેય તમારી બેંક વિગતો અથવા વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરશો નહીં. જો તમારા ઘરે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, તો તેમને જાણ કરો અને પરિસ્થિતિ સમજાવો. જો કે, જો તમને કોઈ શંકાસ્પદ કોલ અથવા સંદેશા મળે, તો તાત્કાલિક તમારા સ્થાનિક પોલીસ સાયબર સેલ (નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન નંબર: 1930) પર કૉલ કરો અને તમારા સંબંધિત રેલ્વે વહીવટી કાર્યાલયને જાણ કરો.

પેન્શન અથવા પગાર પંચ સંબંધિત કોઈપણ માહિતી માટે, ફક્ત સત્તાવાર રેલ્વે વેબસાઇટની મુલાકાત લો. કૃપા કરીને નોંધ લો કે તમારે કોઈપણ પ્રકારની લાલચ અથવા ડર, જેમ કે પેન્શન રદ થવાના ડર હેઠળ તમારી બેંક વિગતો શેર કરવી જોઈએ નહીં.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Indian Railway Newsindian railway pensioners alertrailway alertભારતીય રેલ્વે સમાચારભારતીય રેલ્વે પેન્શનરોની ચેતવણીરેલ્વે ચેતવણીભારતીય રેલ

