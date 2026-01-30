Prev
મુસાફરો માટે ખુશખબર! હવે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવી થઈ વધુ સરળ, જાણો કેવી રીતે મળશે કન્ફર્મ ટિકિટ?

Online Ticket Booking: રેલ્વે મંત્રાલયે તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટેના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. જી હા...હવે, ફક્ત એક ક્લિકથી તત્કાલ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની શક્યતા વધી ગઈ છે, જેનાથી રેલવેમાં મુસાફરી કરવી સરળ બની ગઈ છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:21 AM IST

Online Ticket Booking: ભારતીય રેલ્વેએ Tatkal ટિકિટ બુક કરવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે મુસાફરો ઝડપથી અને સરળતાથી ટિકિટ મેળવી શકશે. નવા નિયમો અનુસાર જો તમારું IRCTC એકાઉન્ટ સંપૂર્ણપણે વેરિફાઈડ અને આધાર સાથે લિંક છે, તો માત્ર એક ક્લિકથી ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની શક્યતા વધી જશે. 

જી હા...છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મુસાફરો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે બુકિંગ દરમિયાન તત્કાલ ટિકિટ ક્ષણભરમાં પુરી થઈ જાય છે. આનું કારણ એજન્ટો અને બોટ્સ સિસ્ટમ પર કબજો કરી રહ્યા છે. રેલ્વેએ આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે નિયમો અપડેટ કર્યા છે.

શું છે નવા નિયમો?
• હવે તત્કાલ ટિકિટ ફક્ત ત્યારે જ બુક કરવામાં આવશે જો તમારું IRCTC એકાઉન્ટ આધાર સાથે લિંક અને વેરિફાઇડ હશે.
• એજન્ટો દ્વારા કરવામાં આવતી છેતરપિંડી અને ગેરરીતિઓને રોકવા માટે વેરિફિકેશન જરૂરી રહેશે.
• બોટ્સ અને ઓટો-ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરીને બુકિંગ અટકાવવા માટે ટેકનિકલ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.
• સામાન્ય મુસાફરોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે શરૂઆતની થોડી મિનિટોમાં એજન્ટો પર નવા નિયંત્રણો લાદવામાં આવશે.
• પેમેન્ટ ગેટવેને ઝડપી અને વધુ સુરક્ષિત બનાવવામાં આવ્યો છે, જે છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ રદ થવાનું જોખમ ઘટાડે છે.

મુસાફરો માટે રેલવેના સૂચનો
રેલ્વેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા છે. મુસાફરોએ તેમના IRCTC એકાઉન્ટ્સને આધાર સાથે લિંક અને વેરિફાઇ કરવું જોઈએ. બુકિંગ કરતા પહેલા યોગ્ય ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની ખાતરી કરો. OTP વેરિફિકેશન સરળતાથી પૂર્ણ થાય તે માટે સાચો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો. રેલવે દ્વારા આ ફેરફાર ટિકિટ બુકિંગને સરળ, સુરક્ષિત અને પારદર્શક બનાવવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે. હવે, સામાન્ય મુસાફરોને તેમની તત્કાલ ટિકિટ કન્ફર્મ થવાની વધુ તક મળશે.

