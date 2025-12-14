Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આ છે રેલવેની અનોખી સર્વિસ! એક જ ટિકિટ પર ફરી શકો છો આખો દેશ, આ રીતે કરો બુક

Railways Special Journey: અમે તમને ભારતીય રેલવેની એક ઓછી જાણીતી સર્વિસ વિશે જણાવીશું. માત્ર એક જ ટિકિટથી તમે 8 વખત સુધી ટ્રેન બદલી શકો છો અને તમારા પ્રવાસનો આનંદ માણી શકો છો. આમાં કોઈ વધારાનો ચાર્જ કે પેનલ્ટી લાગતી નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 14, 2025, 10:29 PM IST

Trending Photos

આ છે રેલવેની અનોખી સર્વિસ! એક જ ટિકિટ પર ફરી શકો છો આખો દેશ, આ રીતે કરો બુક

Railways Special Journey: ભારતીય રેલવે ઓછી કિંમતની સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટ પ્રદાન કરે છે, જે એક અનોખો ટ્રાવેલનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. આ ટિકિટ તમને 8 ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરી શકો છો, જેમાં મુસાફરી એક જ સ્ટેશનથી શરૂ થાય છે અને સમાપ્ત થાય છે.

લોકપ્રિય ડેસ્ટિનેશન
ભારતીય રેલવેની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અનુસાર, રિજનલ રેલવે પણ સ્ટાન્ડર્ડ સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટ ઇશ્યૂ કરે છે, જેમાં લોકપ્રિય ડેસ્ટિનેશન સામેલ હોય છે. આ ટિકિટનો રૂટ, ભાડું અને અન્ય માહિતી દરેક રિજનલ રેલવે ઝોનના નિર્ધારિત સ્ટેશનો પરથી મેળવી શકાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

રિજનલ રેલવેમાંથી ખરીદી શકો છો ટિકિટ
જો કોઈ પણ સ્ટાન્ડર્ડ રૂટ તમારા ટ્રાવેલ પ્લાન અનુસાર યોગ્ય હોય, તો તમે આ ટિકિટ ખરીદી શકો છો. નહીંતર, તમે તમારી ટ્રાવેલ વિગતો રિજનલ રેલવેને આપીને એક કસ્ટમાઇઝ્ડ સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટ પણ બનાવી શકો છો.

ઓછું ભાડું
સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટના ઘણા ફાયદા છે, જેમાં રેગ્યુલર પોઈન્ટ-ટુ-પોઈન્ટ ટિકિટની સરખામણીમાં ઘણું ઓેછું ભાડું શામેલ છે. આ ટિકિટ સમય બચાવે છે અને તમારી મુસાફરીના દરેક ભાગ માટે અલગ-અલગ ટિકિટ બુક કરવાની માથાકૂટને દૂર કરે છે.

સિનિયર સિટીઝનને 30%ની છૂટ
ભારતીય રેલવેની સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટ ઓછા ખર્ચે 8 ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરવાની સુવિધા આપે છે. તમે તે જ સ્ટેશનથી યાત્રા શરૂ અને સમાપ્ત કરી શકો છો. 1,000 કિલોમીટરની ન્યૂનતમ મુસાફરી કરનારા સિનિયર સિટીઝનને સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટની કિંમત પર 30%ની છૂટ મળે છે.

ફરજિયાત છે મુસાફરની સહી 
આ સર્ક્યુલર જર્ની ટિકિટ પર મુસાફરની સહી ફરજિયાત છે. તેની કિંમત સામાન્ય ટિકિટની સરખામણીમાં ઓછી છે અને આ ટિકિટ હોલી-ડેમાં ફરવા જનારાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Railways Special JourneyIndian railwaysSpecial railway ticketUnlimited train travelAll India rail pass

Trending news