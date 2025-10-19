આ વર્ષના અંત સુધીમાં મિડલ ક્લાસને મળી શકે છે મોટી ભેટ, રિપોર્ટમાં કરવામાં આવ્યો દાવો
Repo Cut: ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્ક ગોલ્ડમેન સૅશ (Goldman Sachs) તેના તાજેતરના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું છે કે, ભારતમાં વર્ષ 2025ના અંત પહેલા ફરી એક વખત નીતિગત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તાજેતરના કરવામાં આવેલા GST સરળીકરણો અને સ્થાનિક નિયમનકારી હળવાશથી સંકેત મળે છે કે, રાજકોષીય કડકાઈનો શિખર હવે પાછળ છૂટી ચૂક્યો છે. આ બધા કારણોની સંયુક્ત અસરથી દેશમાં ક્રેડિટ માંગમાં ધીમે ધીમે સુધારો જોવા મળી શકે છે.
વર્ષના અંત સુધીમાં થઈ શકે છે દરોમાં ઘટાડો
ગોલ્ડમેન સૅશ રિપોર્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે ઉમ્મીદ કરી છે કે, વર્ષના અંત સુધીમાં વધુ એક નીતિગત દરમાં ઘટાડા કરવામાં આવશે. તાજેતરના GST સરળીકરણથી એ પણ સંકેત મળે છે કે, રાજકોષીય કડકાઈનો શિખર હવે પાછળ રહી ગયો છે. આ સ્થાનિક નિયમનકારી સરળતા સાથે ક્રેડિટ માંગમાં ધીમે ધીમે સુધારો જોવા મળશે." રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા તાજેતરના પગલાંથી ક્રેડિટ સપ્લાયની સ્થિતિમાં સુધારો આવવો જોઈએ, પરંતુ ધિરાણની વાસ્તવિક ગતિ આ વાત પર નિર્ભર કરશે કે, વ્યાપક અર્થવ્યવસ્થામાં માંગની સ્થિતિ કેવી રહે છે.
RBIએ દરોમાં કોઈ બદલાવ કર્યો નથી
નોંધનીય છે કે, RBI મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)એ તેની છેલ્લી બેઠકમાં નીતિગત રેપો રેટ 5.5 ટકા પર યથાવત રાખ્યો હતો. આ નિર્ણય સર્વસંમતિથી લેવામાં આવ્યો હતો. જો કે, RBI ગવર્નરના મોનેટરી પોલિસી નિવેદનમાં સંકેત આપ્યો છે કે, આગામી મહિનાઓમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધુ દર ઘટાડો શક્ય છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, વર્તમાન મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિતિ અને આઉટલુક વિકાસને સમર્થન આપવા માટે નીતિગત સરળતા માટે અવકાશ પૂરો પાડે છે.
બાહ્ય પરિબળો લાવી રહ્યા છે દબાણ
રિપોર્ટમાં એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારતના અર્થતંત્ર પર બાહ્ય દબાણ હજુ પણ છે. ગોલ્ડમેન સૅશ જણાવ્યું કે, "અમેરિકામાં H-1B વિઝા પર કડક શરતો અને માટે વધેલા ખર્ચ ભારતીય IT સેવાઓ પર અસર કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ અમેરિકી સરકાર દ્વારા ભારતીય વસ્તુઓ પર 50 ટકા સુધીના ટેરિફ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ બન્ને પરિબળો વ્યાપક આર્થિક અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ભારતમાં ક્રેડિટ માંગને કંઈક અંશે ધીમી કરી શકે છે." રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, સારા ચોમાસા અને GST દરોના તર્કસંગતકરણને કારણે રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY26) માટે આર્થિક વિકાસ દરના અનુમાનમાં સુધારો કર્યો છે. આ સુધારો એવી અપેક્ષાઓ પર આધારિત છે કે, કૃષિ ઉત્પાદનમાં સુધારો, વપરાશમાં વધારો અને નીતિગત પ્રોત્સાહનો આગામી મહિનાઓમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિને વેગ આપશે.
નીતિ દર કાપની અસર
જો વર્ષના અંત સુધીમાં RBI દ્વારા અપેક્ષિત 25 બેસિસ પોઈન્ટના અતિરિક્ત રેટ કાપનો અમલ કરે છે, તો તેનાથી બેન્કોને સસ્તું ફંડ મળશે, ઉદ્યોગો અને ગ્રાહકો માટે ધિરાણ વ્યાજ દર ઘટાડશે અને આખરે ક્રેડિટ માંગને વેગ આપશે.
