Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /બદલાઈ જશે રૂપિયા 10 અને 20ની નોટ ! સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો ક્યારે આવશે માર્કેટમાં

બદલાઈ જશે રૂપિયા 10 અને 20ની નોટ ! સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો ક્યારે આવશે માર્કેટમાં

Polymer Banknotes : વિશ્વના અન્ય દેશોની જેમ ભારતમાં પણ ટૂંક સમયમાં પોલિમર અથવા પ્લાસ્ટિક નોટ જોવા મળશે. આ નોટો કાગળની નોટો કરતાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે, તેને પાણીથી નુકસાન થતું નથી કે સરળતાથી ફાટતી નથી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:11 PM IST
બદલાઈ જશે રૂપિયા 10 અને 20ની નોટ ! સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો ક્યારે આવશે માર્કેટમાં

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાતનો પ્રયાસ, વ્યાજખોરોના ત્રાસથી પરિવારે ઝેરી દવા ગટગટાવી
Rajkot35 min ago
2
Ahmedabad News47 min ago
3
old pension scheme58 min ago
4
Surat Diamond1 hr ago
5
VVS Laxman2 hrs ago