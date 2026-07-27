/બદલાઈ જશે રૂપિયા 10 અને 20ની નોટ ! સરકારે આપી મંજૂરી, જાણો ક્યારે આવશે માર્કેટમાં

Polymer Banknotes : કેન્દ્ર સરકારે 27 જુલાઈ, 2026ના રોજ સંસદમાં જણાવ્યું હતું કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની ₹10 અને ₹20ના મૂલ્યની પોલિમર નોટોના ફિલ્ડ ટ્રાયલ માટેના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સંસદમાં પુછવામાં આવેલા એક પ્રશ્નના જવાબમાં, નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે RBIનો ઉદ્દેશ્ય કાગળની નોટો કરતાં વધુ ટકાઉ નોટો લાવવાનો છે, જે નોટોનું આયુષ્ય વધારશે.
કરોડો પોલિમર નોટોનો થશે ટ્રાયલ
નાણા મંત્રાલય અનુસાર, તેના સેન્ટ્રલ બોર્ડની ભલામણને પગલે RBIએ ₹10 અને ₹20ના પોલિમર નોટોના 100-100 કરોડ પીસ જારી કરીને ટ્રાયલ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. જો આ ફિલ્ડ ટ્રાયલ સફળ થશે, તો આ બે મૂલ્યની પોલિમર નોટોનું નિયમિત ઇશ્યૂ શરૂ થશે. સેન્ટ્રલ બેંકે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પોલિમર નોટોની શરૂઆત હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કામાં છે.
પોલિમર નોટોની કેમ જરૂર પડી ?
પોલિમર નોટ કાગળની નોટો કરતાં ઘણા ફાયદા આપે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય અભ્યાસો અનુસાર, પોલિમર (પ્લાસ્ટિક)થી બનેલી નોટો કાગળની નોટો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે લાંબા સમય સુધી ટકી રહે છે. આ નોટોને પાણીથી નુકસાન થતું નથી, સરળતાથી ફાટી જતી નથી અને પરસેવાથી પણ ખરાબ થતી નથી. ₹10 અને ₹20 જેવી ઓછી કિંમતની નોટોનો ભારે ઉપયોગ થાય છે, જેના કારણે કાગળની નોટો ઝડપથી ખરાબ થાય છે.
જૂની કાગળની નોટો બંધ થશે ?
સરકારે આ અંગે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. RBI હાલની કાગળની નોટોની સાથે આ નવી પોલિમર નોટો ચલણમાં લાવશે. હાલમાં કાગળની ચલણને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો કે તેને પોલિમર નોટથી બદલવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી.
ડિજિટલ પેમેન્ટ પર થશે અસર ?
પ્લાસ્ટિક નોટોના અમલીકરણથી UPI અને ડિજિટલ પેમેન્ટ પર શું અસર પડશે તે અંગે પૂછવામાં આવતા નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે પોલિમર નોટો કાયમીધોરણે લાગુ કર્યા પછી જ ખબર પડશે તેની કોઈ અસર થશે કે નહીં. સરકાર માને છે કે કાગળ/પોલિમર નોટો અને ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ એકબીજાના પૂરક છે અને બંને વિકલ્પો જનતાની સુવિધા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.