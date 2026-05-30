/Bank Holidays : 2 કે 5 નહીં, જૂનમાં કુલ 11 દિવસ બંધ રહેશે બેંકો ! જાણો RBIએ કેમ આપી આટલી રજા

Bank Holidays in June : દર વર્ષે RBI દ્વારા રજાઓનું કેલેન્ડર બહાર પાડવામાં આવે છે. જે મુજબ જૂન મહિનામાં 2 કે 5 નહીં, પરંતુ કુલ 11 દિવસ બેંકો બંધ રહેવાની છે. ત્યારે જૂન મહિનાની બેંક રજાઓની યાદી પર એક નજર કરીએ...
Bank Holidays in June : જૂન મહિનો શરૂ થવાનો છે. જો તમારી પાસે આ મહિનામાં બેંકિંગ સંબંધિત કોઈ કામ હોય, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. જૂન મહિનો વ્યવસાયિક કામગીરીની દ્રષ્ટિએ ઘણો વ્યસ્ત રહેવાની ધારણા છે. મે મહિનાની તુલનામાં આ વખતે જૂનમાં ઓછી રજાઓ છે. દેશભરમાં જૂન 2026 દરમિયાન બેંકો કુલ 11 દિવસ બંધ રહેશે, જેમાં સાપ્તાહિક રજાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. સારા સમાચાર એ છે કે જૂનમાં આવતી મોટાભાગની રજાઓ સ્થાનિક અથવા પ્રાદેશિક છે, એટલે કે તે જે તે રાજ્યોમાં જ લાગુ પડશે.
મહોરમ નિમિત્તે દેશભરમાં રજા
દેશભરમાં મહોરમ આ મહિને એકમાત્ર મુખ્ય તહેવાર છે, જેના પર લગભગ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં બેંકો બંધ રહેશે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના નિયમો અનુસાર, દેશની તમામ જાહેર અને ખાનગી બેંકોએ રવિવાર તેમજ મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે રજા રાખવી જરૂરી છે.
15 જૂને મિઝોરમમાં રજા
RBIના હોલિડે કેલેન્ડર પર એક નજર કરીએ, જૂનમાં બેંકો ચાર રવિવાર અને બે શનિવારે બંધ રહેશે. પ્રથમ 15 જૂને મિઝોરમમાં 'YMA ડેના કારણે બેંકો બંધ રહેશે અને ઓડિશામાં રાજા સંક્રાંતિના કારણે બેંકો બંધ રહેશે.
25-26 જૂને મોહરમની રજા
ત્યારબાદ 25 જૂને આંધ્રપ્રદેશમાં મોહરમની રજા રહેશે. 26 જૂને મોહરમ (યૌમ-એ-શહાદત)ના દિવસે ગુજરાત, ઓડિશા, ચંદીગઢ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, આસામ, મણિપુર, રાજસ્થાન, કેરળ અને ગોવા જેવા કેટલાક રાજ્યોને બાદ કરતાં દેશના તમામ ભાગોમાં બેંકો રજા રાખશે. વધુમાં હિમાચલ પ્રદેશમાં 29 જૂને સંત ગુરુ કબીર જયંતિ નિમિત્તે અને મિઝોરમમાં 30 જૂને રેમનાની નિમિત્તે બેંકો બંધ રહેશે.
જૂન મહિનાની રજાઓનું લિસ્ટ
15 જૂન : YMA દિવસ નિમિત્તે મિઝોરમમાં અને રાજા સંક્રાંતિ નિમિત્તે ઓડિશામાં બેંકો બંધ રહેશે.
17 જૂન : મહારાણા પ્રતાપ જયંતિ નિમિત્તે હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં બેંકો બંધ રહેશે.
25 જૂન: મહોરમ નિમિત્તે આંધ્ર પ્રદેશમાં બેંકો રજા પાળશે.
26 જૂન: મોહરમ (યૌમ-એ-શહાદત) ના દિવસે, ગુજરાત, ઓડિશા, ચંદીગઢ, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ, આસામ, મણિપુર, રાજસ્થાન, કેરળ, ગોવા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યો સિવાય દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં બેંકો બંધ રહેશે.
29 જૂન: સંત ગુરુ કબીર જયંતિ નિમિત્તે હિમાચલ પ્રદેશમાં બેંકો રજા રાખશે.
30 જૂન: રેમન્નાનીના દિવસે મિઝોરમમાં બેંકો બંધ રહેશે.
દેશભરમાં સાપ્તાહિક બેંક રજાઓ
આ મહિને બેંકો 7, 14, 21 અને 28 જૂને રવિવારના કારણે બંધ રહેશે. વધુમાં દેશભરની બેંકો 13 અને 27 જૂને બીજા અને ચોથા શનિવારના કારણે બંધ રહેશે.
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં પણ બેંકિંગ કામગીરી ચાલુ રહેશે
બેંક શાખાઓ બંધ હોવા છતાં ડિજિટલ અને ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓ પર કોઈ અસર થશે નહીં. બેંક બંધ હોવા દરમિયાન પણ તમે ATM, મોબાઇલ બેંકિંગ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અને UPI વ્યવહારોનો ઉપયોગ રાબેતા મુજબ કરી શકશો. જો કે, આ રજાઓ દરમિયાન રોકડ જમા, ચેક ક્લિયરન્સ, પાસબુક અપડેટ્સ અને નવા ખાતા ખોલી શકાશે નહીં.
આમાંની ઘણી રજાઓ ચોક્કસ રાજ્યો માટે વિશિષ્ટ છે. તેથી ગ્રાહકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમની સ્થાનિક બેંક શાખા માટે રજાઓનું લિસ્ટ તપાસે અથવા કોઈપણ અસુવિધા ટાળવા માટે અગાઉથી RBI કેલેન્ડર જોઈ લે. RBI સામાન્ય રીતે વર્ષની શરૂઆતમાં સંભવિત બેંક રજાઓનું લિસ્ટ બહાર પાડે છે. જો કે, સ્થાનિક તહેવારો અને વહીવટી નિર્ણયોના આધારે આ તારીખોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.