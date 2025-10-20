દિવાળી પછી RBI આપી શકે છે મોટી ભેટ, હોમ અને કાર લોનની EMI પર પડશે સીધી અસર
RBI Rate Cut: આ વર્ષે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમને ભેટ આપી શકે છે. તમને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની ભેટ મળી શકે છે.
RBI Rate Cut: આ વર્ષે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભેટ આપી શકે છે. ગોલ્ડમેન સૅક્સના રિપોર્ટ મુજબ, આ વર્ષના અંત પહેલા RBI બીજી પોલિસી રેટ કટની જાહેરાત કરી શકે છે, જે રાજકોષીય એકત્રીકરણ અને સ્થાનિક નિયમનકારી સરળતા સાથે, ધીમે ધીમે ક્રેડિટ માંગમાં સુધારો કરશે.
વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની ભેટ
ગોલ્ડમેન સૅક્સના રિપોર્ટ મુજબ, આ વર્ષના અંત સુધીમાં ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી નાણાકીય સમીક્ષા બેઠકોમાં પોલિસી રેટ કટની જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. GST કટ સૂચવે છે કે રાજકોષીય એકત્રીકરણનો શિખર હવે આપણી પાછળ છે. એવી અપેક્ષા છે કે આ, સ્થાનિક નિયમનકારી સરળતા સાથે, ક્રેડિટ માંગમાં ધીમે ધીમે સુધારો કરશે.
RBI રિપોર્ટ શું કહે છે
RBI દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના પગલાંથી સપ્લાય-સાઇડ ક્રેડિટની સ્થિતિમાં સુધારો થવો જોઈએ. જો કે, વૃદ્ધિશીલ ક્રેડિટનો વ્યાપ વ્યાપક અર્થતંત્રમાં માંગની સ્થિતિ પર આધારિત રહેશે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે બાહ્ય અવરોધો ભારતના ભવિષ્ય પર અસર કરી રહ્યા છે, જેમાં H-1B વિઝા માટે યુએસમાં વધતા ઇમિગ્રેશન ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે, જે ભારતીય IT સેવાઓને અસર કરે છે. વધુમાં, આમાં ભારતીય માલ પર વધેલા યુએસ ટેરિફનો સમાવેશ થાય છે.
આ પરિબળો, વ્યાપક મેક્રો અનિશ્ચિતતા સાથે, ક્રેડિટ માંગને ઘટાડી શકે છે. ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (CPI) પર આધારિત ભારતનો ફુગાવાનો દર આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં ઘટીને આઠ વર્ષના નીચલા સ્તરે 1.54 ટકા થયો છે. આનાથી RBI ને નીતિ દરોમાં ઘટાડો કરવા અને વિકાસને વેગ આપવા માટે અર્થતંત્રમાં વધુ પ્રવાહિતા દાખલ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે વધુ છૂટ મળી છે. RBI એ 2025-26 માટે ભારત માટે GDP વૃદ્ધિનો અંદાજ અગાઉના 6.5 ટકાથી વધારીને 6.8 ટકા કર્યો છે, કારણ કે GST સુધારા સહિત અનેક વૃદ્ધિ-વધારા કરનારા માળખાકીય સુધારાઓના અમલીકરણથી બાહ્ય અવરોધોના કેટલાક પ્રતિકૂળ પ્રભાવોને સરભર કરવાની અપેક્ષા છે.
GDP ભવિષ્યવાણી શું હશે?
RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે 2025-26ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ભારતના GDPમાં 7.8 ટકાનો મજબૂત વિકાસ નોંધાયો હતો, જે મજબૂત ખાનગી વપરાશ અને સ્થિર રોકાણ દ્વારા પ્રેરિત હતો. પુરવઠા બાજુએ, ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં પુનરુત્થાન અને સેવાઓમાં સતત વિસ્તરણને કારણે કુલ મૂલ્યવર્ધન 7.6 ટકા વધ્યું હતું.
ઉપલબ્ધ ઉચ્ચ-આવર્તન સૂચકાંકો સૂચવે છે કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ મજબૂત રહે છે. RBI ગવર્નરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સારા ચોમાસા અને મજબૂત કૃષિ પ્રવૃત્તિને કારણે ગ્રામીણ માંગ મજબૂત રહે છે, જ્યારે શહેરી માંગ ધીમે ધીમે સુધરી રહી છે.
