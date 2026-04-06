RBIની મોટી કાર્યવાહી, આ બેન્કનું લાયસન્સ કર્યું રદ; જાણો ગ્રાહકોના રૂપિયાનું શું થશે?
Bank License Cancelled: રિઝર્વ બેન્કે એક મોટી કો-ઓપરેટિવ બેન્કનું લાયસન્સ રદ કરી દીધું છે. આ બેન્ક શિરપુર મર્ચન્ટ્સ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક છે. કેન્દ્રીય બેન્કે કહ્યું કે, બેન્કનું સંચાલન ચાલુ રાખવું તેના થાપણદારોના હિત માટે નુકસાનકારક રહેશે.
Trending Photos
Bank License Cancelled: ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે એક મોટી કો-ઓપરેટિવ બેન્કનું લાયસન્સ રદ કરી દીધું છે. આ બેન્ક શિરપુર મર્ચન્ટ્સ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક છે. RBIની કાર્યવાહીના કારણે બેન્ક પાસે પૂરતી મૂડી અને નફાની સંભાવના નથી. RBIએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે, બેન્ક 6 એપ્રિલ 2026ના રોજ કામકાજ બંધ થયાના સમયથી તેની સેવાઓ બંધ કરી દેશે. સહકાર કમિશનર અને સહકારી મંડળીઓના રજિસ્ટ્રારને બેન્ક બંધ કરવાનો આદેશ આપવા અને લિક્વિડેટર નિમણૂક કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.
લિક્વિડેશન પછી દરેક થાપણદાર 'ડિપોઝિટ ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ ક્રેડિટ ગેરંટી કોર્પોરેશન' (DICGC) પાસેથી તેમની થાપણો પર 5 લાખ રૂપિયા સુધીની વીમા રકમ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.
થાપણદારોને કેટલી રકમ મળશે?
કેન્દ્રીય બેન્કે જણાવ્યું કે, સહકારી બેન્કના આંકડા અનુસાર, લગભગ 99.7 ટકા થાપણદારો DICGC પાસેથી તેમની પૂરેપૂરી રકમ મેળવવા માટે હકદાર છે. DICGCએ 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં સંબંધિત થાપણદારોની સંમતિના આધારે કુલ વીમાકૃત થાપણોમાંથી 48.95 કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી પહેલેથી જ કરી દીધી છે.
RBIએ લાયસન્સ રદ કરવાના સંબંધમાં વિગતવાર માહિતી આપતા કહ્યું કે, બેન્કની પાસે પૂરતી મૂડી અને નફાની સંભાવના નથી. વર્તમાન નાણાકીય સ્થિતિને કારણે તેના થાપણદારોને પૂરેપૂરી ચુકવણી કરવામાં અસમર્થ રહેશે.
ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?
કેન્દ્રીય બેન્કે કહ્યું કે, બેન્કનું સંચાલન ચાલુ રાખવું તેમના થાપણદારોના હિતો માટે નુકસાનદાય હશે. લાયસન્સ રદ થવાના પરિણામે શિરપુર મર્ચન્ટ્સ કો-ઓપરેટિવ બેન્ક પર તાત્કાલિક અસરથી બેન્કિંગ વ્યવસાય કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં થાપણો સ્વીકારવી અને થાપણોની ચુકવણી કરવી સામેલ છે.
RBIની બેઠક શરૂ
આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે, જ્યારે રિઝર્વ બેન્કની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC)ની દ્વિમાસિક નાણાકીય નીતિ પર વિચાર કરવા માટેની ત્રણ દિવસીય બેઠક સોમવારથી શરૂ થઈ છે. આ ચાલુ નાણાકીય વર્ષની પ્રથમ દ્વિમાસિક નાણાકીય સમીક્ષા બેઠક છે. આ બેઠક એવા સમયે યોજાઈ રહી છે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયાના સંકટને કારણે મોંઘવારી વધવાની આશંકા વચ્ચે રેપો રેટ યથાવત રાખવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાની અધ્યક્ષતાવાળી છ સભ્યોની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC)ના નિર્ણયની જાહેરાત બુધવારે કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, RBIએ ફેબ્રુઆરી 2025થી અત્યાર સુધીમાં રેપો રેટમાં કુલ 1.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે. 2019 પછીનો આ સૌથી મોટો ઘટાડો છે. RBIએ છેલ્લે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો હતો, જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં મળેલી છેલ્લી બેઠકમાં સ્થિતિ યથાવત રાખવામાં આવી હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે