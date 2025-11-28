વધુ વ્યાજ પર લઈ લીધી Home Loan? RBI નો આ નિયમ જાણી લો, હજુ પણ ઓછો કરાવી શકો છો વ્યાજદર, બસ એક શરત છે
RBI એ ફ્લોટિંગ રેટ લોન પર નવા નિયમો લાગુ કર્યા છે, જેનાથી જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સુધરે તો તમે તમારા હોમ લોનના વ્યાજ દરમાં તાત્કાલિક ઘટાડો કરવાની વિનંતી કરી શકો છો. પહેલાં, ત્રણ વર્ષ પસાર થયા પછી ફેરફારો કરવામાં આવતા ન હતા, પરંતુ હવે બેંકો સ્પ્રેડ વહેલા ઘટાડી શકે છે. આનાથી EMI અને લોનનો કુલ ખર્ચ બંને ઘટી શકે છે.
Trending Photos
હોમલોન (Home Loan) ધારકો માટે થોડા સમય પહેલા RBI તરફથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા હતા. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોરમાં (Credit Score Improve) લોન લીધા બાદ સુધાર થાય છે તો તમે બેંક પાસે વ્યાજદર ઘટાડવાની માંગ કરી શકો છો. પહેલા બેંક માત્ર 3 વર્ષ પુરા થવા પર વ્યાજદરમાં ફેરફાર કરતી હતી, પરંતુ હવે આ નિયમ બદલાઈ ગયો છે. એટલે કે તમે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરમાં સુધાર લાવવાની શરત પુરી કરો તો તમે હોમ લોનના વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરાવી શકો છો.
RBI ના નવા માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જો કોઈ ગ્રાહક ગ્રાહક જાળવી રાખે અને તેમની ક્રેડિટવર્થીનેસમાં સુધારો કરે તો બેંકો હવે વ્યાજ દરો વધુ ઝડપથી ઘટાડી શકે છે. આનો અર્થ એ થયો કે સારા ક્રેડિટ સ્કોર ધરાવતા ગ્રાહકોને તેમની હોમ લોન પર ઓછા વ્યાજ દર મળશે અને EMI અને લોનની મુદત બંને પર રાહત મળશે.
RBI નો નવો નિયમ શું છે? કઈ રીતે લોનમાં થશે ફેરફાર?
RBI એ 29 સપ્ટેમ્બર 2025 ના Interest Rate on Advances (Amendment Directions) પર નવા દિશા-નિર્દેશ જાહેર કર્યાં હતા. નવા નિયમ પ્રમાણેઃ
બેંકો ત્રણ વર્ષ પહેલાં પણ સ્પ્રેડ ઘટાડી શકે છે.
ગ્રાહક જાળવી રાખવા માટે વ્યાજ દરમાં રાહત આપી શકાય છે.
આ ફેરફાર ભેદભાવ વિનાનો અને વાજબી હોવો જોઈએ.
એટલે કે, જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર વધ્યો હોય, તમારું દેવું ઓછું હોય, અથવા તમે ઓછા જોખમવાળા ગ્રાહક બન્યા હોવ, તો બેંકની વ્યાજ દર ઘટાડવાની જવાબદારી વધે છે.
પહેલા અને હવે શું ફેરફાર થયો
|પોઈન્ટ
|પહેલાના નિયમ
|હવે નવો નિયમ
|વ્યાજદરમાં ફેરફાર
|દર ત્રણ વર્ષે
|3 વર્ષ પહેલા પણ
|ક્રેડિટ સ્કોર સુધરવા પર ફાયદો
|નહીં
|હા, તત્કાલ મળી જાય છે
|સ્પ્રેડમાં ફેરફાર
|સ્થિર
|હવે જલ્દી ઘટાડી શકાય છે
|ગ્રાહક રિટેન્શન
|સીમિત વિકલ્પ
|વ્યાજ ઘટાડાથી સારી તક
ક્રેડિટ સ્કોર સુધરવા પર કઈ રીતે ઘટશે વ્યાજદર?
નવા નિયમ હેઠળ બેંક તમારા ક્રેડિટ સ્કોરનું રી-અસેસમેન્ટ કરશે. બેંક તેમાં જોશે.
શું તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સુધર્યો છે?
શું તમારી લોનના EMI સમયસર ચૂકવવામાં આવ્યા છે?
શું તમારું જોખમ ઘટ્યું છે?
શું તમારી જવાબદારીઓ ઘટી છે?
જો આ બધું સકારાત્મક રહેશે, તો બેંકો સ્પ્રેડ ઘટાડશે અને તમારો વ્યાજ દર ઘટશે.
ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર કેવી રીતે નક્કી થાય છે?
દરેક ફ્લોટિંગ રેટ હોમ લોનમાં બે ઘટકો હોય છે:
1. બેંકમાર્ક રેટ (Benchmark Rate)
તેમાં RBI Repo Rate, GOI 3-month treasury bill yield, GOI 6-month treasury bill yield સામેલ હોય છે.
2. બેંક સ્પ્રેડ (Bank Spread)
સ્પ્રેડમાં સામેલ હોય છે બેંકનું માર્જિન, ઓપરેશનલ કોસ્ટ, ક્રેડિટ રિસ્ક અને લોનનો સમયગાળો. RBI એ આ સ્પ્રેડમાં ફેરફારને સરળ બનાવ્યો છે.
નવા નિયમ ક્યારે લાગૂ થયા?
રિઝર્વ બેંકના નવા નિર્દેશ 1 ઓક્ટોબર 2025થી લાગૂ થઈ ગયા છે. ખાસ વાત છે કે વ્યાજદર બેંક ખુદ ઘટાડશે નહીં. ગ્રાહકે બેંકમાં જઈને વિનંતી કરવી પડશે.
હાલના હોમ લોન ધારકો હવે શું કરી શકે છે?
પહેલાં, ગ્રાહકોને તેમની લોનની મુદત પૂર્ણ કરવા માટે ત્રણ વર્ષ રાહ જોવી પડતી હતી. હવે, આ રાહ દૂર કરવામાં આવી છે. જો તમારો ક્રેડિટ સ્કોર સુધર્યો હોય, તો તમે તાત્કાલિક બેંક પાસેથી પુનઃમૂલ્યાંકન માટે અરજી કરી શકો છો. ત્યારબાદ બેંક સ્પ્રેડ ઘટાડી શકે છે, જેના પરિણામે EMI ઓછી થાય છે અથવા લોનની મુદત ઘટે છે. આ નિયમ હાલના ગ્રાહકોને નવા વ્યાજ દરનો ઝડપથી લાભ મેળવવાની મંજૂરી આપે છે.
કેટલી બચત થઈ શકે છે?
હોમ લોનની રકમ મોટી હોય છે, તેથી નાનો ઘટાડો પણ બચત કરાવે છે. માની લો તમે 20 વર્ષ માટે 50 લાખની લોન લીધી છે, જેના વ્યાજદરમાં તમારી વિનંતી બાદ 0.25 ટકાનો ઘટાડો થાય છે. તો લોનમાં સીધા 1.5 લાખ રૂપિયા વ્યાજના બચી જશે. જો તમે EMI નથી ઘટાડવા અને ટેન્યોર ઓછા કરો છો તો લોન વર્ષે પહેલા પુરી થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે