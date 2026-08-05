/RBIએ સતત પાંચમી વખત આપ્યા સારા સમાચાર, રેપો રેટ કર્યો જાહેર, EMI વધશે કે ઘટશે ? જાણો

RBI Repo Rate: જો તમે દર મહિને હોમ લોન, કાર લોન કે અન્ય કોઈ EMI ચૂકવો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. વૈશ્વિક સ્તરે મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વચ્ચે, રિઝર્વ બેંકે સામાન્ય માણસને મોટી રાહત આપી છે.
કેન્દ્રીય બેંકે સતત પાંચમી વખત રેપો રેટ 5.25 ટકાના જૂના સ્તરે રાખ્યો છે. કેન્દ્રીય બેંકના આ નિર્ણયથી કરોડો ગ્રાહકોને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. નાણાકીય વર્ષ 2027ની ત્રીજી દ્વિમાસિક નાણાકીય નીતિ સમીક્ષા (MPC) પછીના પોતાના સંબોધનમાં રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે રેપો રેટ 5.25 ટકા પર જાળવી રાખવામાં આવશે.
The Monetary Policy Committee has decided to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%, and to maintain a neutral stance, announces RBI Governor Sanjay Malhotra. pic.twitter.com/zNGQNAQR7r
— ANI (@ANI) August 5, 2026
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ મુખ્ય પોલિસી રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, તેથી હોમ લોન અને કાર લોન માટેના EMI યથાવત રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે તમારે પહેલા જેટલા જ EMI ચૂકવવા પડશે. આ MPCમાં, RBIનું ધ્યાન ફુગાવાને નિયંત્રિત કરવા અને આર્થિક વૃદ્ધિ જાળવવા પર હતું. રિઝર્વ બેંકની MPCની જાહેરાત પહેલા, ટ્રેડિંગ સત્રની શરૂઆતમાં સ્થાનિક શેરબજારમાં વધારો જોવા મળ્યો હતો.
છેલ્લો રેપો રેટ ફેરફાર ક્યારે થયો હતો?
RBIએ છેલ્લે ઓક્ટોબર 2025માં રેપો રેટમાં ફેરફાર કર્યો હતો. તે સમયે, રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટમાં 25 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો હતો. ત્યારબાદ, ડિસેમ્બર, ફેબ્રુઆરી, એપ્રિલ, જૂન અને હવે ઓગસ્ટ MPCમાં રેપો રેટ પાછલા સ્તરે રહ્યો. RBIએ 2025 દરમિયાન ત્રણ વખત રેપો રેટમાં કુલ 125 બેસિસ પોઈન્ટ (1.25%) ઘટાડો કર્યો હતો. જોકે, ફુગાવામાં વધારો થવાની આશંકા અને અપેક્ષિત ધીમી GDP વૃદ્ધિને કારણે, રેપો રેટ યથાવત રહ્યો.
રેપો રેટ શું છે?
RBI બેંકોને જે દરે લોન આપે છે તેને રેપો રેટ કહેવામાં આવે છે. રેપો રેટમાં વધારો થવાનો અર્થ એ છે કે બેંકોને RBI તરફથી ઊંચા દરે લોન મળશે. આનાથી હોમ લોન, કાર લોન અને પર્સનલ લોન પર વ્યાજ દરમાં વધારો થશે, જેની સીધી અસર તમારા EMI પર પડશે.