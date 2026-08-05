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RBIએ સતત પાંચમી વખત આપ્યા સારા સમાચાર, રેપો રેટ કર્યો જાહેર, EMI વધશે કે ઘટશે ? જાણો

RBI Repo Rate: રિઝર્વ બેંકે સતત પાંચમી વખત રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, રેપો રેટમાં કોઈ ફેરફાર ન થવાથી સામાન્ય માણસને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:25 AM IST
RBIએ સતત પાંચમી વખત આપ્યા સારા સમાચાર, રેપો રેટ કર્યો જાહેર, EMI વધશે કે ઘટશે ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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