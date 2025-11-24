લોનના વ્યાજ દરો પર હજુ વધુ મળશે રાહત... RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ આપ્યા સંકેત
Repo Rate: નોંધનીય છે કે, મૌદ્રિક નીતિ સમિતિએ 2025ના પ્રથમ છ મહિના દરમિયાન રેપો રેટમાં કુલ 100 બેસિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો હતો, પરંતુ ઓગસ્ટથી તેમાં વિરામ લાગ્યો છે. જો કે, દેશમાં મોંઘવારીનો આઉટલુક (Inflation Outlook) વધુ અનુકૂળ હોવાને કારણે ભવિષ્યમાં દરોમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
Trending Photos
Repo Rate: આગામી સમયમાં તમારી હોમ અથવા કાર લોન સસ્તી થઈ શકે છે. ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ આના સંકેત આપ્યા છે. તેમણે એક મીડિયા ચેનલને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યું કે, રેપો રેટમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના હજી પણ રહેલી છે. મલ્હોત્રાએ કહ્યું કે, ઓક્ટોબરમાં યોજાયેલી MPC (મૌદ્રિક નીતિ સમિતિ)ની બેઠકમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે, રેપો રેટમાં ઘટાડાની સંભાવના છે. ત્યારથી અમને જે વ્યાપક આર્થિક આંકડા મળ્યા છે, તેનાથી એવું નથી લાગતું કે વ્યાજ દરોમાં ઘટાડો થવાની સંભાવના ઓછી થઈ છે. ચોક્કસપણે ઘટાડાની સંભાવના છે, પરંતુ આગામી બેઠકમાં આ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાશે કે નહીં, તે સમિતિ પર નિર્ભર કરે છે.
RBI બુલેટિનમાં શું છે?
ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે સોમવારે જાહેર કરેલા એક બુલેટિનમાં જણાવ્યું છે કે, વૈશ્વિક પડકારો હોવા છતાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં વધુ તેજીના સંકેતો જોવા મળી રહ્યા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઓક્ટોબર માટે ઉપલબ્ધ PMI, GST કલેક્શન, વીજ વપરાશ, ઇ-વે બિલ વગેરેના આંકડા મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ એક્ટિવિટી બન્નેમાં મજબૂતીનો સંકેત આપે છે. આને તહેવારોની માંગ અને GST સુધારાઓથી સમર્થન મળ્યું છે.
મોંઘવારી ઐતિહાસિક રીતે નીચલા સ્તરે
બુલેટિનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, "મોંઘવારી ઐતિહાસિક રીતે નીચલા સ્તરે આવી ગઈ છે અને નિર્ધારિત લક્ષ્યથી ઘણો નીચે જળવાઈ રહ્યો છે. સાથે જ નાણાકીય સ્થિતિ અનુકૂળ બની રહી છે અને નાણાકીય સંસાધનોનો પ્રવાહ પણ સારો જળવાઈ રહ્યો છે." તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે, "આ વર્ષે અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા રાજકોષીય, મૌદ્રિક અને નિયમનકારી પગલાં ઉચ્ચ ખાનગી રોકાણ, ઉત્પાદકતા અને વૃદ્ધિના એક સકારાત્મક ચક્રનો માર્ગ મોકળો કરશે. આનાથી લાંબા ગાળે આર્થિક મોરચે મજબૂતી આવશે."
બુલેટિન અનુસાર, વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા હજી પણ ઉચ્ચ સ્તર પર જળવાઈ રહેલી છે. જો કે, એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી સતત ઉચ્ચ સ્તર પર રહ્યા પછી ઓક્ટોબરમાં તેમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. તેમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, વૈશ્વિક શેર બજારોમાં વધતા ઉત્સાહને લઈને ચિંતાઓ જળવાઈ રહેલી છે. આનાથી તેના ટકાવ સ્તર પર જળવાઈ રહેવા અને નાણાકીય સ્થિરતા પર તેની અસરને લઈને સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. જો કે, કેન્દ્રીય બેન્કે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, બુલેટિનમાં પ્રકાશિત 'અર્થતંત્રની સ્થિતિ' લેખમાં વ્યક્ત કરાયેલા વિચારો લેખકોના પોતાના છે અને ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના વિચારો સાથે તેનો કોઈ સંબંધ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે