RBIએ લોકોની અપેક્ષાઓ પર પાણી ફેરવ્યું ! તહેવારોની સિઝનમાં ન આપી રાહત

Repo Rate: સેન્ટ્રલ બેંકની મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC) ની બેઠકમાં માહિતી આપતા RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે સમિતિએ પોલિસી રેટ પર આ નિર્ણય લીધો છે.
 

Oct 01, 2025, 10:59 AM IST



Repo Rate: RBI એ ફરી એકવાર રેપો રેટમાં ફેરફાર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું કે સમિતિએ રેટમાં ફેરફાર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકના તમામ છ સભ્યોએ સર્વાનુમતે આ નિર્ણય પર સંમતિ વ્યક્ત કરી.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ તેની મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)ની બેઠકમાં રેપો રેટ 5.5% પર યથાવત રાખ્યો છે. ગ્રાહકો તહેવારોની મોસમ દરમિયાન તેમના લોન EMI પર રાહતની અપેક્ષા રાખતા હતા, પરંતુ RBI નો નિર્ણય આઘાતજનક રહ્યો છે.

વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ અંદાજ

ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ 1 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ તેની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC)ની બેઠકમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY26) માટે વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિ આગાહી 6.5%થી વધારીને 6.8% કરી છે.

RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે GSTને તર્કસંગત બનાવવાથી ફુગાવાને અમુક અંશે કાબુમાં લેવાની અપેક્ષા છે.

વૈશ્વિક અર્થતંત્ર ખૂબ જ અસ્થિર છે

RBI ગવર્નરે જણાવ્યું હતું કે GST દરમાં ઘટાડો ફુગાવામાં ઘટાડો કરશે. વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં ઝડપી ફેરફારો અને નોંધપાત્ર વધઘટનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં ઘટાડો ફુગાવામાં ઘટાડો કરશે. FY26 ફુગાવાનો દર 3.1% થી ઘટીને 2.6% થવાનો અંદાજ છે.

બજાર પર નજર રાખે છે RBI

RBI ગવર્નરે જણાવ્યું હતું કે બજારની વધઘટ વચ્ચે કેન્દ્રીય બેંક રૂપિયાની ગતિવિધિઓ પર નજીકથી નજર રાખી રહી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે CRR કાપથી બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પ્રવાહિતામાં સુધારો થશે, દેવાના પ્રવાહમાં ઘટાડો થશે અને નાણાકીય સ્થિરતા મજબૂત થશે.

RBI ગવર્નરે ફુગાવા પર શું કહ્યું?

આરબીઆઈના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય ફુગાવો 4.2% પર રહ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે અર્થતંત્રમાં અંતર્ગત ભાવ દબાણ મોટાભાગે નિયંત્રણમાં છે.
 

