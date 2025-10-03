Prev
Next

RBIએ 2000 રૂપિયાની નોટોને લઈ બહાર પાડ્યુ નવું નોટિફિકેશન, જો તમારી પાસે પણ છે આ નોટ, તો કરો આ કામ

Exchange RS 2000 Notes: જો તમારી પાસે હજુ પણ ગુલાબી 2000 રૂપિયાની નોટ છે, તો વિલંબ કરશો નહીં. RBI ના આ નિયમ મુજબ, તમે હવે તેને બદલી શકો છો. ચાલો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ જાણીએ. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:19 PM IST

Trending Photos

RBIએ 2000 રૂપિયાની નોટોને લઈ બહાર પાડ્યુ નવું નોટિફિકેશન, જો તમારી પાસે પણ છે આ નોટ, તો કરો આ કામ

Exchange RS 2000 Notes: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ જાહેરાત કરી હતી કે 2023માં 2000 રૂપિયાની નોટો ચલણમાંથી પાછી ખેંચી લેવામાં આવશે. ત્યારથી, દેશમાં 2000 રૂપિયાની નોટો સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવી છે. જોકે, કેટલાક લોકો પાસે હજુ પણ 2000 રૂપિયાની નોટો છે. 

જો તમારી પાસે પણ 2000 રૂપિયાની નોટો છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તમને જણાવી દઈએ કે જ્યારે 2023માં આ નોટ બંધ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે બજારમાં આ નોટનું કુલ મૂલ્ય 3.56 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

RBIના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, આ નોટોમાંથી 98.35% હવે પરત આવી ગઈ છે, અને 5884 કરોડ રૂપિયાની નોટો ચલણમાં છે. જો કે, તમે હવે ખરીદી અથવા વ્યવહાર માટે 2,000 રૂપિયાની નોટોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો, તમે 2,000 રૂપિયાની નોટો કેવી રીતે બદલી શકો છો?

નોટો કેવી રીતે બદલી શકાશે ?

જો તમારી પાસે હજુ પણ 2,000 રૂપિયાની નોટો છે, તો તમે તેને સીધી બેંકોમાં જમા કરાવી શકતા નથી અથવા બદલી શકતા નથી. આ નોટો બદલવા માટે RBIની બેંકિંગ સમયમર્યાદા 7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. હવે, તમે ફક્ત ભારતીય રિઝર્વ બેંકની 19 પ્રાદેશિક કચેરીઓમાં જ આ નોટો બદલી શકો છો.

RBI એ લોકોને આ કચેરીઓમાં સીધી નોટો જમા કરાવવાનો અથવા ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા RBI ઓફિસમાં મોકલવાનો વિકલ્પ આપ્યો છે જેથી રકમ તેમના ખાતામાં જમા થઈ શકે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે એક નોટ હોય કે ઘણી, તેને સુરક્ષિત રીતે બદલી શકાય છે.

તમે કાનૂની ટેન્ડરનો ઉપયોગ કરી શકો છો

2000 રૂપિયાની નોટ અંગે, RBI એ જણાવ્યું છે કે જ્યારે 2000 રૂપિયાની નોટ હવે બજારમાં સામાન્ય વ્યવહારો માટે માન્ય નથી, તે કાનૂની ટેન્ડર રહે છે. કાનૂની ટેન્ડરનો અર્થ એ છે કે નોટનું મૂલ્ય શૂન્ય કરવામાં આવ્યું નથી.

આનો અર્થ એ છે કે તેનો ઉપયોગ દેવાની ચૂકવણી કરવા, લોન ચૂકવવા અથવા અન્ય નાણાકીય હેતુઓ માટે થઈ શકે છે. જો કે, દુકાનદારો અને સામાન્ય લોકો તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. જો તમારી પાસે 2000 રૂપિયાની નોટો છે, તો શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને બદલી નાખવી એ સમજદારીભર્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
RBI Rules 2000 Rupees NoteRs 2000 notewhere to exchange rs 2000 notesRBI RulesGujarati NewsBusiness Newsઆરબીઆઈના નિયમો 2000 રૂપિયાની નોટ2000 રૂપિયાની નોટ2000 રૂપિયાની નોટ ક્યાં બદલવીઆરબીઆઈના નિયમોગુજરાતી સમાચારવ્યાપાર સમાચાર

Trending news