RBI ની મોટી જાહેરાત, હવે IPOમાં પૈસા લગાવવા માટે 25 લાખ સુધીની મળશે લોન

રિઝર્વ બેંક દ્વારા મોનિટરી પોલિસીમાં ઇક્વિટી માર્કેટને લઈને બે મોટા નિર્ણયો લેવાયા, જેનાથી ઈન્વેસ્ટરોને મોટો ફાયદો મળશે. આઈપીઓ માટે હવે દરેક વ્યક્તિને 10 લાખની જગ્યાએ 25 લાખ સુધીની લોન મળી શકે છે. તો શેરના બદલે હવે 20 લાખની જગ્યાએ 1 કરોડ સુધીની લોન મળી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:38 PM IST

RBI ની મોટી જાહેરાત, હવે IPOમાં પૈસા લગાવવા માટે 25 લાખ સુધીની મળશે લોન

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રિઝર્વ બેંકએ બુધવારે ઘણા નિર્ણયોની જાહેરાત કરી, જેણે ક્રેડિટ કંપનીઓ અને સામાન્ય રોકાણકારો માટે સરળ બનાવી દીધા છે. કેન્દ્રીય બેંકએ બેંકોને ભારતીય કંપનીઓ દ્વારા અધિગ્રહણ માટે ફન્ડિંગની મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેણે શેર અને ડેટ સિક્યોરિટીઝ સામે ધિરાણ પરના નિયંત્રણો પણ હળવા કર્યા. મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC) ની બેઠક બાદ, ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે RBI એક માળખું વિકસાવશે જેથી બેંકો કંપનીઓને સંપાદન માટે લોન આપી શકે.

શેર સામે લોન હવે ₹1 કરોડ સુધી
આ પગલું સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા નિયમનકારને આવા ભંડોળની મંજૂરી આપવા વિનંતી કર્યા પછી લેવામાં આવ્યું છે. મલ્હોત્રાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ બેંકે લિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝ સામે લોન આપવાની નિયમનકારી મર્યાદા દૂર કરી છે. વધુમાં, શેર સામે લોનની મર્યાદા પ્રતિ વ્યક્તિ ₹20 લાખથી વધારીને ₹1 કરોડ કરવામાં આવી છે. IPO ભંડોળ માટે, મર્યાદા પ્રતિ વ્યક્તિ ₹10 લાખથી વધારીને ₹25 લાખ કરવામાં આવી છે. આ ફેરફાર ખાસ કરીને HNIs ને જાહેર ઓફરમાં મોટી રકમ માટે અરજી કરવામાં મદદ કરશે.

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ધિરાણ સરળ બનાવવું
આરબીઆઈએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સને ધિરાણ સસ્તું બનાવવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે. આનાથી નોન-બેંકિંગ ફાઇનાન્સિયલ કંપનીઓ (એનબીએફસી) દ્વારા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સને આપવામાં આવતી લોન પર જોખમનું વજન ઘટશે. વધુમાં, નિયમનકારે 2016નો નિયમ પાછો ખેંચી લીધો છે જે ₹10,000 કરોડથી વધુ બેંક લોન ધરાવતા મોટા દેવાદારોને ધિરાણ આપવાનું નિરુત્સાહિત કરે છે. આનાથી સિસ્ટમમાં એકંદર લોન ઉપલબ્ધતામાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે.

ઈક્વિટી માર્કેટ માટે મોટી જાહેરાત
નિષ્ણાંતોએ જણાવ્યું કે RBIના નિર્ણયોનો ઉદ્દેશ્ય બેંકો દ્વારા વધુ લોન આપવાને પ્રોત્સાહિત કરવો, કોર્પોરેટ અધિગ્રહણોનું સમર્થન આપવું, આઈપીઓ ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરવી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તથા વ્યાવસાયિક વિકાસ માટે નાણાની ઉપલબ્ધતાને વધુ સુગમ બનાવવાની છે.
 

