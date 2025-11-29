Prev
1 જાન્યુઆરીથી બદલાઈ જશે બેંકના આ નિયમ, RBIની નવી ગાઈડલાઈન થશે લાગુ

RBI Regulation : RBIના ડિજિટલ નિયમો હેઠળ વર્તમાન પરિસ્થિતિની તુલનામાં બેંક પર ઓછો બોજ આવવાની અપેક્ષા છે. રિઝર્વ બેંકે છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલી રહેલી એક કવાયતને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ પહેલના ભાગરૂપે RBIએ અનેક જૂના પરિપત્રો રદ કર્યા છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:29 AM IST

RBI Regulation : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડિજિટલ વ્યવહારો ઝડપથી વધ્યા છે. પરંતુ આ સાથે છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ પણ ઝડપથી વધ્યા છે. હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)એ ડિજિટલ બેંકિંગને સરળ અને સુરક્ષિત બનાવવા માટે સાત નવા 'માસ્ટર ડાયરેક્શન' જારી કર્યા છે. ગ્રાહકોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી દેશભરની બેંકોમાં નવા નિયમો લાગુ કરવાના છે. ગ્રાહકોની સલામતી પૂરી પાડવા અને નિયમોને સરળ બનાવવાના હેતુથી સરકાર દ્વારા આ દિશાનિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે.

આનાથી માત્ર ગ્રાહકોને જ નહીં પરંતુ બેંકો અને NBFCને પણ ફાયદો થશે. આ સંસ્થાઓ બિનજરૂરી કાગળકામનો બોજ ઘટશે અને તેમના કાર્યો સરળ બનશે. રિઝર્વ બેંકે કુલ 244 માસ્ટર ડાયરેક્શન જારી કર્યા છે. પહેલા ડિજિટલ બેંકિંગ સંબંધિત નિયમો વિવિધ પરિપત્રોમાં હતા. હવે RBIએ તેને એકીકૃત કર્યા છે અને ખાસ કરીને ડિજિટલ બેંકિંગ માટે સાત નવા માસ્ટર દિશાનિર્દેશો જારી કર્યા છે. જે બેંકિંગ નિયમોને સમજવા અને તેનું પાલન કરવાનું સરળ બનાવશે.

નવા નિયમોથી કોને અસર થશે ?

RBI દ્વારા જારી કરાયેલા નિયમો મોટી વાણિજ્યિક બેંકો, નાની ફાઇનાન્સ બેંકો, પેમેન્ટ બેંકો, સ્થાનિક ક્ષેત્રની બેંકો, પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો, શહેરી સહકારી બેંકો અને ગ્રામીણ સહકારી બેંકોને લાગુ પડશે. એકંદરે આ નિયમો તમામ પ્રકારની બેંકો પર લાગુ થશે. આ નિયમો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ કરવાની યોજના છે. RBI દ્વારા આ કવાયત છેલ્લા છ મહિનાથી ચાલી રહી છે. આ પહેલના ભાગરૂપે, RBIએ 5,673 જૂના પરિપત્રો રદ કર્યા છે.

દરેક બેંકે ડિજિટલ પોલિસી બનાવવી પડશે

નવા નિયમ અનુસાર દરેક બેંકે પોતાની ડિજિટલ બેંકિંગ પોલિસી બનાવવી પડશે. આ પોલિસીમાં ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ અને UPIમાં ગ્રાહકોના ફંડનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવામાં આવશે, લિક્વિડીટીનું સંચાલન કેવી રીતે કરવામાં આવશે અને કોઈપણ તકનીકી ખામીઓના કિસ્સામાં શું કરવામાં આવશે તેની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવશે.

ગ્રાહકોને શું ફાયદો થશે ?

આ નિયમો બેંકોને નવી સેવાઓ વધુ ઝડપથી શરૂ કરવા સક્ષમ બનાવશે. જે સાયબર છેતરપિંડીને રોકવા માટે નિયમોને વધુ કડક બનાવશે. વધુમાં નાની બેંકો મોટી બેંકોની જેમ ડિજિટલ સેવાઓ આપી શકશે. ફરિયાદો પર વધુ ઝડપથી પ્રક્રિયા કરી શકાશે.

RBIનો ઉદ્દેશ્ય: એક રાષ્ટ્ર, એક નિયમ

RBIએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે દેશમાં બેંકિંગને શક્ય તેટલું સરળ બનાવવા માંગીએ છીએ. તેથી અમે જૂના, જટિલ નિયમોને રદ કરી રહ્યા છીએ અને નવા રજૂ કરી રહ્યા છીએ." સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, 2026 સુધીમાં તમારું મોબાઇલ બેંકિંગ, નેટ બેંકિંગ અને UPI વધુ ઝડપી, સુરક્ષિત અને સરળ બનશે. તમારે કોઈપણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.

