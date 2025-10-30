બેંક ગ્રાહકો માટે કામના સમાચાર, બદલાઈ રહ્યા છે બેંકના નિયમો, RBIએ કરી જાહેરાત
Bank Rule : RBI દ્વારા લેવામાં આવેલા આ પગલાનો ઉદ્દેશ્ય બેંકિંગ સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા, સુલભતા અને ગ્રાહક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ ફેરફારથી દેશભરના લાખો બેંક ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે અને બેંકિંગ સિસ્ટમ વધુ વિશ્વસનીય બનશે.
Bank Rule : બેંક ખાતાધારકો અને લોકર ધારકોને નોંધપાત્ર રાહત મળી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)એ બેંક ખાતા, લોકર અને સેફ કસ્ટડી માટે નોમિનેશન પ્રક્રિયામાં નોંધપાત્ર ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. નવા નિયમો 1 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે. આ નિયમો હેઠળ ગ્રાહકો હવે તેમના ખાતા અથવા લોકરમાં ચાર નોમિની ઉમેરી શકશે.
એક ખાતા દીઠ ચાર નોમિની
RBI દ્વારા જારી કરાયેલી નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, ગ્રાહકો હવે તેમના બેંક ખાતા, લોકર અથવા સેફ કસ્ટડી વસ્તુઓ માટે ચાર નોમિની સુધી એડ કરી શકશે. ખાતાધારકો આ ચાર નોમિની એકસાથે ઉમેરી શકે છે અથવા ઉત્તરાધિકારનો ક્રમ પણ નક્કી કરી શકે છે. ખાતા અથવા લોકર માલિકના મૃત્યુ પછી ઉદ્ભવતા દાવાઓ અથવા અધિકારો અંગે પરિવારના સભ્યો વચ્ચે વિવાદની સ્થિતિમાં આ જોગવાઈ અત્યંત ઉપયોગી થશે.
નોમિનેશન પ્રક્રિયા ડિજિટલ હશે
RBIએ બધી બેંકોને નોમિનેશન પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ગ્રાહકો હવે તેમની મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ દ્વારા નોમિની ઉમેરી, બદલી અથવા કાઢી શકશે. આ પગલાથી પ્રક્રિયા પારદર્શક બનશે અને કાગળકામનો સમય ઓછો થશે.
હાલના નોમિનેશન માન્ય રહેશે
RBIએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે ગ્રાહકોએ પહેલાથી જ નોમિનીની વિગતો આપી છે તેમને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં. તેમના હાલના નોમિનેશન ત્યાં સુધી માન્ય રહેશે જ્યાં સુધી તેઓ નવું નોમિનેશન ઉમેરવા અથવા તેમાં ફેરફાર કરવા માંગતા ન હોય.
બેંકોએ અપડેટેડ રેકોર્ડ જાળવવું આવશ્યક
કેન્દ્રીય બેંકે એમ પણ જણાવ્યું છે કે બધી બેંકોએ ગ્રાહક નોમિનેશનના ડિજિટલ રેકોર્ડ જાળવવા આવશ્યક છે. કોઈપણ ફેરફારની સ્થિતિમાં, બેંકે પારદર્શિતા જાળવવા માટે ગ્રાહકને (SMS અથવા ઇમેઇલ દ્વારા) તાત્કાલિક સૂચિત કરવું આવશ્યક છે.
