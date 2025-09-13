મોબાઈલના હપ્તા નહીં ભરો તો હવે બેંક ફોન લૉક કરી દેશે! નવા નિયમને RBI આપશે મંજૂરી
Reserve Bank of India: લોનથી મોબાઈલ ફોન લેનારાઓ માટે રિઝર્વ બેંક હવે એક નવો નિયમ લાવી રહી છે, જે અંતર્ગત ઈન્સ્ટોલમેન્ટ પર ખરીદેલા મોબાઈલ ફોનના હપતા ન ભરવામાં આવે તો બેંક ફોનને રિમોટલી લૉક કરી દેશે. રિઝર્વ બેંક આ માટે ટૂંક સમયમાં મંજૂરી આપી શકે છે. તેની પાછળનો હેતુ બેંકોની એનપીએ ઘટાડવાનો છે.
Reserve Bank of India: જો તમે પણ EMI પર મોબાઈલ ફોન ખરીદ્યો છે અથવા ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારા માટે આ સમાચાર ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ટૂંક સમયમાં એક નવો નિયમ લાગુ કરી શકે છે, જેના અનુસાર જો તમે મોબાઈલ ફોનના હપ્તા સમયસર નહીં ભરો તો બેંક તમારો ફોન રિમોટલી લૉક કરી દેશે. આ નિયમ લાગુ થવાથી બેંકો માટે NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ) ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
શા માટે આ નવો નિયમ?
ભારત મોબાઈલ ફોન માટે ખૂબ જ મોટું બજાર છે. TRAIના આંકડા મુજબ, દેશમાં 1.16 અબજથી વધુ મોબાઈલ કનેક્શન્સ છે. આ ઉપરાંત, હોમ ક્રેડિટ ફાઈનાન્સના 2024ના એક અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાં ત્રીજા ભાગના ગ્રાહકો ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ, જેમાં મોબાઈલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે, લોન પર ખરીદે છે. આવા સંજોગોમાં, ઘણીવાર ગ્રાહકો EMI સમયસર ભરતા નથી, જેના કારણે બેંકોને નાણાકીય નુકસાન થાય છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે RBI આ નવો પ્રસ્તાવ લાવી રહી છે.
આ નિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓનું ધિરાણ સુરક્ષિત કરવાનો અને નાની લોનની વસૂલાત સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
નવા નિયમની ખાસિયતો
આ નવા નિયમમાં ગ્રાહકોની ગોપનીયતાનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
પૂર્વસંમતિ જરૂરી:
ફોન લૉક કરતા પહેલાં, બેંકોએ ફોન માલિકની પૂર્વસંમતિ લેવી ફરજિયાત રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે લોન લેતી વખતે જ ગ્રાહકે આ શરત માટે સંમતિ આપવી પડશે.
ડેટા સુરક્ષા:
સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે બેંકો કે ધિરાણ કંપનીઓ ફોન લૉક કર્યા પછી પણ ગ્રાહકના વ્યક્તિગત ડેટાને એક્સેસ કરી શકશે નહીં. RBIનો ઉદ્દેશ લોન વસૂલ કરવાનો છે, ડેટા ચોરી કરવાનો નહીં.
આ નિયમથી બેંકો માટે લોનની વસૂલાત સરળ બનશે અને ગ્રાહકો પર પણ સમયસર હપ્તા ભરવાનું દબાણ રહેશે. જોકે, આ નિયમ લાગુ થયા બાદ ફોન લૉક થવાના કિસ્સાઓમાં ગ્રાહકોને કઈ રીતે રાહત મળશે તે અંગે વધુ સ્પષ્ટતા આવનારા સમયમાં થશે.
