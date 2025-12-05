RBI MPC Decision: સસ્તી થશે લોન! RBI ગવર્નરે આપ્યા ખુશીના સમાચાર, રેપો રેટમાં થયો ઘટાડો
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે પાંચમી RBI MPC બેઠકમાં રેપો રેટમાં 0.25% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય EMI ચૂકવનારાઓ માટે મોટી રાહત છે. નવા દરો લાગુ થયા પછી હોમ, ઓટો અને પર્સનલ લોન સસ્તી થશે.
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 (FY2025-26) ની પાંચમી RBI MPC બેઠકનું પરિણામ આવી ગયું છે. છેલ્લી બે બેઠકમાં રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટ યથાવત રાખ્યો હતો, તેવામાં લોકોની નજર આ બેઠક પર ટકેલી હતી. આરબીઆઈ ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા (RBI Governor Sanjay Malhotra) એ આજે બેઠકના પરિણામની જાહેરાત કરતા રેપો રેટમાં ઘટાડો કરવાના શુભ સમાચાર આપ્યા છે.
રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટમાં 0.25% નો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે રેપો રેટ હવે 5.50% થી થઈ 5.25 થઈ ગયો છે. મહત્વનું છે કે આ પહેલા ફેબ્રુઆરીથી જૂન સુધી આરબીઆઈએ સતત રેપો રેટમાં ઘટાડો કર્યો હતો. આ ત્રણ બેઠકોમાં કેન્દ્રીય બેંકે 1 ટકા સુધી રેપો રેટ ઘટાડ્યો હતો. ત્યારબાદ ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરની બેઠકમાં વ્યાજદર યથાવત રાખવામાં આવ્યા હતા.
રેપો રેટ એ દર છે જેના પર બેંકો RBI પાસેથી ઉધાર લે છે. જો RBI રેપો રેટમાં વધારો કરે છે, તો બેંકોનું ઉધાર વધુ મોંઘુ થઈ જાય છે, અને તેઓ ગ્રાહકોને ઊંચા દરે ધિરાણ પણ આપે છે. જો કે, જો રેપો રેટ ઘટે છે, તો ગ્રાહકો માટે બેંક લોન પરનો વ્યાજ દર પણ ઘટે છે. આ તમારા EMI પર અસર કરે છે. વધુમાં, રેપો રેટમાં ફેરફાર બેંક થાપણો (FD, RD) પરના વ્યાજ દરોને પણ અસર કરે છે.
અર્થતંત્ર ગોલ્ડીલોક ઝોનમાં પ્રવેશ કરશે
છેલ્લા બે મહિનાની નીતિ સમીક્ષાની જાહેરાત કરતા, ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કહ્યું, "ઓક્ટોબર 2025 ની નીતિથી, અર્થતંત્રમાં ફુગાવો નોંધપાત્ર રીતે મધ્યમ રહ્યો છે. વર્તમાન વૃદ્ધિ-ફુગાવાની ગતિશીલતા એક દુર્લભ ગોલ્ડીલોક સમયગાળો રજૂ કરે છે, જેમાં વૃદ્ધિ મજબૂત રહે છે."
ગોલ્ડીલોક્સ શું છે?
અર્થશાસ્ત્રીઓની ભાષામાં, ગોલ્ડીલોક્સ એવા સમયગાળાનો ઉલ્લેખ કરે છે જ્યારે ફુગાવો નિયંત્રણમાં હોય છે અને વૃદ્ધિ સતત રહે છે. આ શબ્દ બાળકોની વાર્તા "ગોલ્ડીલોક્સ અને ત્રણ રીંછ" પરથી લેવામાં આવ્યો છે. તેમાં, ગોલ્ડીલોક્સ ત્રણ બાઉલમાં પીરસવામાં આવતા દાળનો સ્વાદ ચાખે છે: એક ખૂબ ગરમ, એક ખૂબ ઠંડુ, અને એક ખૂબ ઠંડુ કે ખૂબ ગરમ નહીં. ગોલ્ડીલોક્સ ત્રીજા બાઉલમાં દાળ ખાય છે.
ભારતીય અર્થતંત્ર હાલમાં સમાન પરિસ્થિતિનો અનુભવ કરી રહ્યું છે. સ્થિર આર્થિક વૃદ્ધિ પેટર્ન જાળવી રાખવામાં આવી છે, જે મંદી અટકાવે છે, પરંતુ એટલી ઝડપી નથી કે ફુગાવો વધુ તીવ્ર બને. આનો અર્થ એ છે કે વૃદ્ધિની ગતિ સંતુલિત અને સ્થિર છે.
